Casas cápsula: la tendencia de arquitectura futurista que llegó a Uruguay

Inspirados en la tradicional casa de té japonesa, a comienzos de los años 60 un grupo de arquitectos japoneses comenzó a imaginar un concepto de vivienda compacta, muy ligera, pensada para entregarse completamente equipada, con todo lo necesario para vivir sin recurrir a la construcción tradicional. Aquella idea se materializó en 1972 con la inauguración del edificio Nakagin Capsule en Tokio. Esta torre fue pionera tanto en la arquitectura de hogares cápsula como del movimiento denominado Metabolismo japonés, que concebía las ciudades como organismos vivos capaces de crecer y reproducirse.

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Más de cinco décadas después, entre familias que son cada vez más chicas, el auge de las tiny houses y los estilos de vida minimalistas, la búsqueda de alternativas ágiles para acceder a una vivienda y el crecimiento de experiencias turísticas diferentes en alojamientos “instagrameables”, aquel concepto futurista encontró el terreno fértil para convertirse en una tendencia mundial, que también llegó a Uruguay.

La bodega Pizzorno instaló en marzo dos casas cápsula como una opción de alojamiento moderno que contrasta con la antigüedad del establecimiento. Francisco Pizzorno, director comercial de la bodega y cuarta generación al frente de su gestión, se encontró por primera vez con este concepto en Mendoza, concretamente en la bodega Andeluna. “En Mendoza son muy buenos conjugando lo antiguo con lo moderno; sin duda que fue una inspiración”, cuenta a Galería .

Por otra parte, en diciembre del 2025 We Live Latam aterrizó en Uruguay como el fabricante local y regional de arquitectura cápsula, con diferentes unidades en exhibición en Punta Ballena.

Las casas cápsula presentes en Uruguay son traídas de China. Por insólito que suene, llegan prontas en un contenedor para desembalar­, una novedad y desafío incluso para los funcionarios del puerto, relata Pizzorno­. “Hay que ser muy delicado, porque la casa encaja justito. Hubo que usar grúas del puerto y sacarlas con un elevador; estaban todos muy emocionados”, recuerda el director de la bodega.

Adrián Echeverriaga

En este caso, el mayor desafío de diseño fue lograr una combinación con la estética de la bodega sin desentonar. “Era bastante jugado, porque hay que estar muy fino para combinar algo tan moderno con algo tan antiguo”, subraya.

Dos casas cápsula con vista al viñedo conjugan la modernidad de este concepto con la estética clásica de la bodega Pizzorno. Adrián Echeverriaga

Ubicadas en una pendiente dentro de una parcela de uvas moscatel, acompañadas por una piscina, una tina nórdica y un sauna, las casas cápsula de la bodega miran hacia el viñedo, con un frente completamente vidriado que da la sensación de estar inmerso en el entorno. “Al no tener concreto, uno no siente que está adentro de algo, sino afuera”, aunque con las comodidades necesarias para una estadía de una noche o varias: cama de dos plazas, calefacción tanto en el living como en el techo de la ducha, televisión, frigobar y un deck de unos 12 metros cuadrados —con techo azul con protección UV— que acompañan a los 24 metros cuadrados del interior. “Estos espacios se prestan para un estado de contemplación: estás haciendo nada, pero­ en realidad estás contemplando”, describe su responsable.

Adrián Echeverriaga

Al tratarse de arquitectura futurista, el otro desafío fue sumarles una cuota rústica, en línea con el estilo uruguayo. Esa justa rusticidad se logró a través del protagonismo de la madera, tanto en paredes como en el mobiliario, detalles que se hicieron a medida con el proveedor, y otros incorporados en Uruguay.

Las casas de We Live que se exhiben en Punta Ballena —entre 32 modelos que ofrecen, de entre 15 y 40 metros cuadrados— llevan el futurismo a su máxima expresión. Con un tragaluz en el techo sin más objetivo que el de ver el cielo, están construidas de aluminio y acero galvanizado y soportan temperaturas de entre 50 grados y 50 grados bajo cero debido a su triple vidrio hermético, sellado y con cámaras de aire, además de aire acondicionado y losa radiante.

Adrián Echeverriaga

Como el concepto cápsula indica, llegan prontas desde China en unos 120 días desde que se efectúa el pedido, se instalan en el día e incluyen todo menos cama, sillón y mesa.

Las casas cápsula de We Live están completamente domotizadas: desde abrir y cerrar cortinas hasta encender el modo cine es posible mediante comandos de voz. Adrián Echeverriaga

Son casas completamente domotizadas mediante comandos de voz: desde abrir y cerrar las cortinas blackout hasta prender y apagar las luces, la calefacción o el modo cine, que viene incluido con un proyector.

Entre los ítems novedosos, el director de Ventas de We Live Latam, Matías Suárez, destaca el inodoro inteligente, al estilo japonés, con luces, autolimpieza, tapa climatizada, bidé electrónico y secador.

Adrián Echeverriaga

Las cápsulas —con paredes blancas de acero inoxidable y bambú— tienen funciones ocultas, como mosquiteros escondidos en las puertas o percheros que se abren al tocar botones en la pared. “Cada centímetro está pensado para optimizar la vida del habitante”, señala Suárez.

Actualmente, quienes optan por estas casas en Uruguay son principalmente alojamientos lujosos que quieren sumar una opción novedosa de forma rápida a su propuesta. Al apoyarse sobre dados de hormigón, estas estructuras requieren de una mínima intervención del terreno, y pueden instalarse en cualquier zona habilitada para casas prefabricadas, o con autorizaciones específicas en otros casos.

Así, las cápsulas que alguna vez fueron una utopía para arquitectos japoneses ya comienzan, de a poco, a integrarse al paisaje uruguayo.