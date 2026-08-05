¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
Aparador 2P Olivia_1

El toque Divino para cada rincón del hogar

Una selección de muebles y objetos pensados para renovar los espacios, sumar personalidad y transformar la vida cotidiana a través del diseño

+ Seguir en Agregar Búsqueda en
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Divino

Butaca de comedor Elena

Butaca de comedor Elena

$ 6.190

Lámpara de mesa

Lámpara de mesa

$ 3.990

Cuadro 60x60

Cuadro 60x60

$ 1.990

Butaca giratoria Mostaza

Butaca giratoria Mostaza

$ 14.990

Mesa central de madera

Mesa central de madera

$ 14.990

Web: divino.com.uy | Instagram: divinouy

Irlanda 2014 esq. Av. Italia (Casa Central)

Leé además

divino lleva la inspiracion digital al hogar real con la renovacion de su casa central
B-Content

Divino lleva la inspiración digital al hogar real con la renovación de su casa central

B-content
De Divino: gerente comercial Federico Durán, gerenta de Marketing Victoria Dutra y gerente de Retail Yonathan Soares. 
Reinauguración

La casa central de Divino reabre renovada tras una transformación de 7.000 metros cuadrados

Te Puede Interesar

Canciller Mario Lubetkin.
Video

Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

Por Redacción Búsqueda
Una invitación y una reflexión

Una invitación y una reflexión

Por Guillermo Draper
Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
Video

Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

Por France 24
Presidente Yamandú Orsi.

Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

Por Redacción Búsqueda