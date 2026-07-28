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La casa central de Divino reabre renovada tras una transformación de 7.000 metros cuadrados

La histórica sucursal reabrió sus puertas tras una renovación integral, con espacios modernizados y nuevas experiencias para sus clientes

De Divino: gerente comercial Federico Durán, gerenta de Marketing Victoria Dutra y gerente de Retail Yonathan Soares.&nbsp;

De Divino: gerente comercial Federico Durán, gerenta de Marketing Victoria Dutra y gerente de Retail Yonathan Soares. 

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Mauricio Rodríguez
Jefa de Comunicación de Divino María Eugenia García da Rosa, Natalia Delgado y&nbsp;María Noel Riccetto.

Jefa de Comunicación de Divino María Eugenia García da Rosa, Natalia Delgado y María Noel Riccetto.

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Mauricio Rodríguez
Eliana Dide, María Eugenia García y Jimena Sabaris.&nbsp;

Eliana Dide, María Eugenia García y Jimena Sabaris. 

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Mauricio Rodríguez
Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Núñez&nbsp;y Carlo Nicola.

Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Núñez y Carlo Nicola.

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Mauricio Rodríguez
Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Núñez&nbsp;y Carlo Nicola.

Jefa de Trade BTL y Eventos de Divino Shirley Núñez y Carlo Nicola.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Con una renovación integral de más de 7.000 metros cuadrados, la histórica casa central de Divino (Irlanda 2014) reabre sus puertas con espacios modernizados, ambientes inspiracionales y una agenda de experiencias pensada para acompañar a las familias uruguayas.

Divino culminó un proceso de transformación integral que incluyó la renovación de su fachada y la modernización de sus principales espacios interiores. Esta nueva etapa refleja la evolución de una marca que entiende que hoy las personas buscan mucho más que comprar un producto: buscan inspiración, ideas y soluciones para crear hogares que reflejen su forma de vivir.

La casa central de Divino reafirma su lugar como uno de los paseos de compras para el hogar más grandes de Uruguay, ofreciendo una experiencia donde los clientes pueden recorrer espacios completamente ambientados y descubrir cómo conviven sus más de 15 secciones para el hogar pensadas para distintos estilos de vida.

“Esta renovación representa una decisión estratégica para Divino. Creemos que, en un mundo cada vez más digital, las tiendas físicas siguen teniendo un valor irremplazable cuando logran inspirar, generar cercanía y ofrecer experiencias memorables. La casa central refleja nuestra apuesta por seguir evolucionando junto a nuestros clientes y construir el retail del futuro”, señaló el gerente comercial de Divino, Federico Durán.

La intervención respetó la identidad arquitectónica del edificio e incorporó materiales y terminaciones contemporáneas que reflejan la evolución de la marca luego de un proceso que comenzó hace varios años con la transformación de la experiencia de compra en toda su red de tiendas.

“Cada decisión de esta renovación fue pensada desde la experiencia de las personas. Queríamos que la casa central dejara de ser solo un lugar para comprar y se convirtiera en un espacio para inspirarse, imaginar proyectos y vivir el propósito que guía a Divino desde hace casi 90 años: transformar casas en hogares”, afirmó, por su parte, la gerenta de Marketing de Divino, Victoria Dutra.

Además, como parte de esta reinauguración, durante las próximas semanas la casa central de Divino será sede de una agenda de experiencias gratuitas vinculadas al hogar, con talleres de armado de ramos florales, velas artesanales, bienestar y descanso, alimentación complementaria para niños y organización del hogar, con el objetivo que tiene la marca de acompañar a las personas más allá de la compra, inspirándolas a disfrutar y transformar sus espacios.

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