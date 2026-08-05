Divino lleva la inspiración digital al hogar real con la renovación de su casa central

Hace algunos años, renovar la casa era un proceso muy distinto. Se recorrían tiendas buscando muebles por separado y el desafío era imaginar cómo se vería cada pieza una vez en casa. Hoy el recorrido empieza mucho antes.
Un nuevo recorrido de más de 7.000 m2, donde la inspiración digital se encuentra con ambientes reales para explorar estilos y combinar materiales
Hace algunos años, renovar la casa era un proceso muy distinto. Se recorrían tiendas buscando muebles por separado y el desafío era imaginar cómo se vería cada pieza una vez en casa. Hoy el recorrido empieza mucho antes.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Redes sociales como Pinterest, Instagram y TikTok transformaron la manera en que imaginamos nuestros hogares. Antes de tomar una decisión, guardamos imágenes, exploramos estilos, comparamos combinaciones e imaginamos cómo podrían verse nuestros propios espacios.
Hoy las casas ya no se piensan ambiente por ambiente. Se piensan como espacios integrados, donde el living conversa con el comedor, los textiles aportan calidez, la iluminación crea distintas atmósferas y cada elección responde a una forma de vivir.
Para acompañar esta nueva forma de elegir, Divino renovó por completo su histórica casa central (Irlanda 2014 esquina avenida Italia). En sus más de 7.000 m2, el espacio fue transformado en un recorrido de ambientes integrados en el que las ideas dejan de quedar en una pantalla para convertirse en espacios reales que se pueden recorrer, comparar y experimentar.
Cada ambiente propone un estilo distinto, invita a combinar materiales, jugar con colores y texturas e imaginar cómo esas ideas pueden adaptarse a cada hogar. El recorrido va desde espacios de inspiración natural, donde predominan las maderas, las fibras y las paletas neutras, hasta propuestas más contemporáneas. Así, ofrece opciones para responder a distintos gustos, necesidades y estilos de vida.
Desde Divino señalan que, aunque la inspiración para un hogar puede comenzar hoy en una pantalla, la experiencia de recorrer espacios, comparar estilos y descubrir materiales sigue siendo fundamental. Con la renovación de su casa central, la marca busca que esas ideas reunidas en tableros de inspiración puedan pasar del plano digital a ambientes concretos.