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Karina Fortete, directora de Turismo de la IM: "Es importante que haya turismo todo el año y para todos"

La directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo habla de una ciudad que busca diversificar su oferta y atraer nuevos visitantes

Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo.&nbsp;

Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo. 

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Montevideo busca consolidarse como un destino turístico durante todo el año y ampliar la mirada más allá de sus lugares más visitados. Descentralización, tecnología, accesibilidad y nuevas propuestas en el área rural son parte de una estrategia que apunta a que la ciudad sea descubierta tanto por visitantes como por quienes viven en ella. Sobre estos desafíos y objetivos habla Karina Fortete, directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo.

¿Cuáles son los principales objetivos detrás de Descubrí Montevideo como marca turística?

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Descubrí Montevideo parte de la idea de que todavía hay mucho por descubrir y de que hay muchos Montevideos dentro de esta ciudad y este departamento. En ese sentido, también hemos trabajado en la descentralización del turismo, para ir más allá de la Ciudad Vieja, el Centro y la costa, para llegar a otros barrios que tienen propuestas turísticas.

La intención no es mirar solamente hacia los extranjeros, sino también hacia quienes viven en Uruguay y, particularmente, en Montevideo. Queremos que ellos también descubran la ciudad y la visiten con fines turísticos.

¿Qué tipo de turista quieren que piense en Montevideo?

Particularmente, me preocupa que haya una ciudad para todas las personas. Hay turismo para todos, desde propuestas de lujo hasta otro tipo de experiencias. Queremos que Montevideo sea una ciudad abierta, con una buena agenda y una oferta permanente, pero también cercana y fácil de conectar con otros destinos.

Para nosotros es importante que haya turismo todo el año y que lo puedan disfrutar todas las personas.

¿Cómo están incorporando la tecnología y la inteligencia artificial a la experiencia del visitante?

Empezamos a trabajar en el planificador inteligente de visitas entre 2018 y 2019, cuando todavía era una novedad en la digitalización de la oferta turística. Es una herramienta en la que ingresás tus intereses —arte, gastronomía, turismo rural, bodegas, entre otros—, indicás los días que vas a estar y tu disponibilidad, y te arma un plan de viaje.

La información tiene una curaduría de la División Turismo, por lo que está actualizada y validada. Fue muy exitosa porque facilita la experiencia del turista y, justamente, para eso entendemos que sirve la tecnología en turismo.

Después incorporamos un chatbot y, más recientemente, desarrollamos Descubrí Montevideo Plus, que incorpora inteligencia artificial. La herramienta adapta las recomendaciones a cómo te sentís y a las condiciones del clima. Si estás cansado, por ejemplo, no te va a sugerir un recorrido que implique caminar por toda la rambla.

También incorporamos alertas en distintos puntos de la ciudad, además de gastronomía y eventos. Así, la herramienta no solo ayuda al turista, sino también a la gestión del destino: nos permite saber dónde se concentran los usuarios, qué productos buscan y obtener datos que ayudan a tomar mejores decisiones.

¿Esto convierte a Montevideo en un destino turístico inteligente?

Desde 2023 estamos en un proceso de certificación y en 2025 nos certificamos como destino turístico inteligente. Somos uno de los 13 destinos en el mundo que cuenta con esta certificación.

Tiene que ver con gestionar mejor: mejorar la gestión pública del destino y articular con el sector privado. Implica trabajar en accesibilidad, aplicar la tecnología al servicio del turista, promover la innovación y avanzar hacia la sostenibilidad.

Además, tenemos un modelo de gobernanza colaborativa que incluye al sector privado, los municipios, la Junta Departamental, los trabajadores de la hotelería y la gastronomía y las asociaciones vinculadas al turismo.

¿Qué desafíos tiene desarrollar el área rural de Montevideo?

Es un camino que estamos iniciando y que nos entusiasma porque vemos muchas propuestas. Las bodegas son uno de los principales actores del Montevideo rural y estamos trabajando para generar un entramado entre ellas y otras propuestas de la zona.

La idea es vincular las bodegas entre sí y con alojamientos, chacras, propuestas gastronómicas y de visitas. Así ampliamos las posibilidades para el turista y también el consumo en la zona.

¿Qué importancia tiene que haya mujeres ocupando espacios donde se toman decisiones sobre la ciudad?

En el turismo las mujeres estamos en todos lados: en los servicios, las empresas, la gastronomía, la hotelería. Pero no siempre eso se ha reflejado de la misma manera en los espacios de toma de decisiones. Es un camino que hay que seguir recorriendo.

Hoy, de hecho, somos muchas mujeres al frente de las direcciones de turismo de las intendencias del país. Yo lo vivo con mucha responsabilidad y con el desafío de una generación que ha tenido que mostrar, demostrar y volver a demostrar.

Creo que los espacios de decisión se enriquecen cuando incorporan miradas distintas y representan la diversidad de la población. Género y generaciones aportan mucho al sector, y quienes hoy ocupamos estos lugares podemos ayudar a abrir caminos.

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