El Ministerio de Turismo propone un recorrido por los distintos destinos del país, con opciones que reúnen patrimonio, gastronomía, naturaleza y producción local. De las playas atlánticas a los pueblos del interior, cada región reúne motivos para descubrir Uruguay durante todo el año.

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Montevideo invita a recorrer la Ciudad Vieja, sus museos, edificios históricos y cafés tradicionales. La identidad gastronómica de la capital incluye clásicos como el pan marsellés, los bizcochos y el massini. Las bodegas cercanas ofrecen degustaciones y visitas, y la agenda de fin de año suma la Noche de los Cafés y Bares Notables, el 26 de noviembre, y la Ruta de Cafés de Montevideo, en diciembre.

Canelones, en tanto, cuenta con 65 kilómetros de costa, 40 balnearios y bodegas familiares. El departamento es, además, origen de más del 80% del vino uruguayo y cuenta con Mar al Alcance, un programa que promueve la accesibilidad en sus playas. También se destacan la Iglesia Cristo Obrero, Patrimonio Mundial de la Unesco, y el Museo de la Uva y el Vino.

Flores invita a conocer las Grutas del Palacio, parte del Geoparque Mundial de la Unesco. Florida ofrece visitas a tambos; Durazno, cabalgatas y experiencias rurales, y San José vincula el enoturismo de Mal Abrigo con la tradición quesera de Ecilda Paullier.

Maldonado ofrece playas de calidad a lo largo de toda su franja costera, uno de los principales atractivos del departamento, además de propuestas de bienestar, enoturismo y oleoturismo. Pueblo Edén conserva su identidad rural y espacios como el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry y la Fundación Cervieri Monsuárez acercan propuestas culturales.

Punta del Diablo, Rocha. Pablo La Rosa

Rocha reúne lagunas, playas, gastronomía local y senderismo. En las sierras de Rocha, la Reserva Cerro Negro combina conservación y proyectos de regeneración ambiental. El departamento también ofrece experiencias de enoturismo y producción artesanal de quesos. Lavalleja invita a recorrer el geoparque Manantiales Serranos, con atractivos como el cerro Arequita, salto del Penitente y Villa Serrana. También suma recorridos por olivares, visitas a almazaras y catas de aceites. Treinta y Tres tiene como referencia la quebrada de los Cuervos y sierras del Yerbal, la laguna y cascada de los Olivera, además de propuestas de turismo rural.

Termas y naturaleza

Salto y Paysandú concentran la oferta termal, con complejos como Daymán, Arapey, Guaviyú y Almirón. Paysandú suma el área protegida montes del Queguay, con opciones para ecoturismo y contacto con la naturaleza, y la meseta de Artigas, a orillas del río Uruguay, que reúne valor patrimonial y un mirador panorámico. Salto ofrece pesca, cabalgatas y turismo de naturaleza.

Ciudad de Salto, Salto. Pablo La Rosa

Artigas propone recorridos por las canteras de piedras preciosas de El Catalán, además de visitas al Museo de la Piedra Preciosa, talleres y joyerías que permiten conocer la identidad minera del departamento. En Bella Unión, la cultura fronteriza convive con paseos náuticos y la biodiversidad de Rincón de Franquía.

Historia y sabores

Colonia combina el patrimonio histórico de su capital, reconocida por la Unesco, con otros atractivos como el Complejo Turístico Nicolás Mihanovich, integrado por la Plaza de Toros y el Frontón del Real de San Carlos, y la Calera de las Huérfanas. También cuenta con bodegas en Carmelo y Colonia Estrella y la ruta quesera de Nueva Helvecia, Colonia Valdense y La Paz.

Frigorífico Anglo en Fray Bentos, Río Negro. Carlos Contrera

Río Negro tiene el Paisaje Industrial Fray Bentos, Patrimonio Mundial, el balneario Las Cañas y los esteros de Farrapos. Soriano combina la historia de Villa Soriano y Dolores con los atractivos de Mercedes, su rambla y el movimiento cultural que genera Jazz a la Calle, además de actividades náuticas en los ríos Negro, Uruguay y San Salvador.

Raíces gauchas y paisajes

Cerro Largo reúne el legado histórico de Melo y la Posta del Chuy con el lago Merín y el área protegida Paso Centurión. Rivera suma bodegas, turismo rural y los paisajes del valle del Lunarejo. En Tacuarembó, las estancias y la Fiesta de la Patria Gaucha mantienen vivas las tradiciones rurales. En noviembre, el campeonato de asadores suma otra expresión de la cultura gastronómica local. Valle Edén, donde se encuentra el Museo Carlos Gardel, y San Gregorio de Polanco, con su producción de caviar, completan la oferta con historia, arte urbano y playas de agua dulce.