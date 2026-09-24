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    Yamandú Orsi en la ONU: “No podemos ser indiferentes” ante el “férreo bloqueo económico” a Cuba

    El presidente cuestionó el bloqueo económico a la isla, llamó a no ser “indiferentes” ante los conflictos y defendió el multilateralismo

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, interviene durante el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Orsi sostuvo que “ningún país es dueño de la verdad absoluta, ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones” y defendió la cooperación entre los países.

    “Nuestra libertad se vuelve más plena cuando somos capaces de ampliar las libertades de los demás”, expresó. También reivindicó el papel de Naciones Unidas. “La ONU tiene cada día más razón de existir”, señaló.

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    El mandatario comenzó su discurso con un saludo a EE.UU. “En primer lugar corresponde saludar a este pueblo normeamericano que hace un cuarto de milenio decidió que las personas poseen derechos, que el derecho a la vida, la libertad y la felicidad tenía que ser la guía de todo gobierno y que los gobernados deciden quiénes serán sus gobernantes. Nosotros en el sur de América, pueblos de migrantes, también heredamos 50 años después estos estandartes”, expresó.

    Después del discurso del presidente de Hungría y antes de la intervención del presidente del Consejo Europeo, Orsi se dirigió al atril de la sede de la ONU en Nueva York ante una asamblea que reúne a unos 120 jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo.

    “Vengo a esta asamblea en nombre de un país joven pero con tradiciones profundamente arraigadas, un país que ha aprendido a lo largo de su historia que gobernar no es solamente administrar recursos e instituciones sino sobre todo trabajar por el bienestar de las personas”, indicó.

    Misiones de paz

    Durante su discurso, Orsi dijo que Uruguay es un país de “grandes convicciones” y señaló a la paz como una de ellas. “No concebimos la paz simplemente como la ausencia de guerra, la entendemos como una construcción permanente, la posibilidad de que las personas puedan vivir, trabajar, educar a sus hijos, desarrollar sus proyectos y mirar al futuro sin miedo”, afirmó.

    El presidente también defendió la participación uruguaya en las misiones de paz. “Reafirmamos nuestra disposición permanente a contribuir con las misiones de paz”, planteó.

    “La construcción de la paz nunca se termina, no podemos darla por garantizada”, dijo Orsi. También sostuvo que “no hay sufrimientos que importen más porque ocurren más cerca ni vidas que valgan menos porque nacieron en otro territorio”.

    En otro tramo de su intervención, el presidente se refirió a la inteligencia artificial. “Mientras discutimos sobre la inteligencia artificial, hay millones de personas que continúan preguntándose como alimentar a sus hijos o cómo conseguir un empleo”, señaló. “La economía tiene sentido cuando está al servicio de la sociedad”, afirmó.

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