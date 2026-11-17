Esta semana · Nota vigente

El romance es la directriz del mundo del hombre Piscis. El hombre nacido bajo el signo astrológico de Piscis vive para complacer y amar. La mejor forma de seducir a un hombre Piscis es abriéndote completamente a él. Algunos de los mejores rasgos de Piscis son su sensibilidad, compasión y amabilidad. Él es una persona amable que sabrá qué es lo que necesitas y te lo dará tan frecuentemente como sea posible. Él siempre está buscando maneras para ayudar a los demás y sabrá que es lo que necesitas, incluso antes de que tú lo sepas. Su deseo por complacer a los demás lo deja susceptible a la manipulación y a las mentiras. Él usará su salvaje imaginación para complacerte. El hombre Piscis ama reír, así que si piensa que eres divertida y sin complicaciones, puedes esperar una relación muy satisfactoria emocionalmente.