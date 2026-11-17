Horóscopo semanal · Signo de agua

Intuitivos y a menudo soñadores, Piscis se siente mejor cuando está en posición de darle rienda suelta a sus habilidades creativas, y aun mejor, si es para algún acto de caridad. Las ocupaciones que van con piscis son: abogados, arquitecto, veterinario, músico, trabajador social y diseñador de juegos. Inspirados por las necesidades de hacer cambios en las vidas de los demás, están dispuestos a ayudar incluso si eso implica ir más allá de las limitaciones. Este signo zodiacal es compasivo, trabajador, dedicado y confiable. Los Piscis son muy buenos resolviendo problemas. La mayor parte del tiempo los Piscis no le dan mucha importancia al dinero. Suelen enfocarse más en sus sueños y metas, pero intentarán hacer suficiente dinero para lograr sus objetivos. En esta área hay dos lados de Piscis, por un lado, gastarán mucho dinero sin siquiera pensarlo, mientras que por la otra, pueden ser muy tacaños. Sea como sea, al final siempre tendrán dinero suficiente para solventar una vida normal.