Mark Lawrie, director regional del R&A: “Un ‘driving range’ sería un salto cualitativo para el golf uruguayo”

El 10 de marzo pasado, se llevó a cabo la firma de un comodato entre la Intendencia de Canelones y la Asociación Uruguaya de Golf (AUG) por un predio de cuatro hectáreas ubicado en el parque Roosevelt. El cometido del acuerdo es la construcción por parte de la AUG de un driving range público para el fomento y el desarrollo del golf en sus distintos estratos.

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Días atrás, la AUG invitó al regional mananging director del Royal & Ancient (R&A) para Latinoamérica y el Caribe, el argentino Mark Lawrie, dirigente con vasta experiencia en la materia, para supervisar la zona donde iría ubicado el proyecto. El R&A establece y administra las reglas del golf, los estándares de los equipos y las normas de aficionado en todo el mundo, con excepción de Estados Unidos y México, que están bajo la jurisdicción de la United States Golf Association (USGA). Luego de jugar una ronda de golf en el Club de Golf del Uruguay, junto con el presidente de la AUG, Federico Armas, y el capitán de la institución de Punta Carretas, Martin Wells, Lawrie fue entrevistado por Búsqueda .

—¿Cómo se dio esta visita a Uruguay y qué impresión le causó el predio en el que se proyecta la construcción de un driving range?

—Apenas firmado el comodato con la Intendencia de Canelones, el presidente de la AUG se contactó con nosotros para coordinar una visita al predio, dentro del programa de visitas que realizamos periódicamente con los socios de la región. El predio aparece como muy atractivo para la instalación de un driving range, lo cual significaría un gran impulso para el golf en el Uruguay. Tenemos el ejemplo de Paraguay, un país de características similares a Uruguay en cuanto a número de golfistas y de canchas, donde ocho años atrás con el apoyo del R&A se construyeron un driving range y una cancha pública que están dando muy buenos resultados. Una zona de práctica pública significa, en general, un gran fomento para el golf.

—No hay que encarar el driving range como un negocio privado para que genere ganancias. Aquí es donde se puede dar por un lado el apoyo económico del R&A y por otro un asesoramiento en materia arquitectónica y agronómica. A nivel personal tengo una vasta experiencia de más de 10 años en el manejo del driving range de la Asociación Argentina de Golf y también de la cancha pública de Villa Adelina. Por eso le manifesté al presidente Armas mi voluntad en apoyar este proyecto.

—¿Cómo ve el nivel del golf uruguayo en la actualidad?

—Mi opinión es a nivel de la alta competencia. Sería muy atrevido de mi parte ingresar en la política interna de los clubes. A mi entender hay un claro estancamiento del golf uruguayo luego de lo que fue el triunfo en la rama masculina en el Campeonato Sudamericano de Santiago de Chile del 2001. A partir de ese momento, y estamos hablando de 25 años atrás, se han dado descensos consecutivos en la Copa Los Andes y recientemente últimas posiciones en sudamericanos tanto de juveniles como de prejuveniles. La última figura destacada del golf uruguayo fue Juan Álvarez, y de esto ya hace un buen tiempo. En el último Latin American Amateur Championship (LAAC), de cuatro golfistas uruguayos habilitados para jugarlo, tres de ellos a último momento desistieron de participar dejando fuera de la competencia a jóvenes que querían jugarlo. Las entidades organizadoras, The Masters, la United States Golf Association (USGA) y el R&A no analizan casos individuales, por lo cual las repercusiones negativas son para el golf uruguayo en general.

—¿Qué puede hacer la AUG para cambiar esta realidad?

—Evidentemente, habría que tomar un curso totalmente diferente al actual; 25 años es mucho tiempo de estancamiento. Por qué se llegó a esta situación es la gran pregunta. Promover una reunión de expresidentes de la AUG, de jugadores, de gerentes de golf, donde se pueda analizar el tema desde diferentes ópticas para luego volcar ideas, me parece que puede ser una posibilidad. El golf uruguayo tiene una rica historia y entre todos hay que recuperar el nivel de juego de las distintas categorías. Estoy seguro de que existen formas para revertir esta actualidad. Eso sí, con mucho trabajo y esfuerzo. Quién sabe, quizás la futura estrella del golf uruguayo hoy ronda los cinco años.

—¿El driving range puede colaborar con este cambio?

—Recién hablábamos del caso de Paraguay: el driving range y la cancha pública han ayudado mucho, y hoy golfistas paraguayos se destacan en competencias tanto por equipos como individualmente. Es muy importante la concreción del driving range para el golf uruguayo, ojalá sea el punto de partida para el desarrollo y el aumento del número de golfistas. No es una obra compleja; hay sí que lograr un diseño moderno con buenos drenajes, ya que tiene que estar abierto los 365 días del año. No se puede cerrar porque llovió tres días seguidos y la cancha está inundada. En estos aspectos el R&A hace un hincapié muy especial antes de dar el apoyo.

—¿Qué opinión tiene del desarrollo del LAAC?

—El LAAC se ha consolidado en poco tiempo como el mejor campeonato de la región, y es algo bastante lógico teniendo en cuenta que le da al ganador la oportunidad de jugar nada menos que tres Majors en una temporada. Otro indicador es que los golfistas de alto nivel arman sus calendarios en base a la fecha de disputa del LAAC. En la voluntad de dejar un legado que tienen los organizadores, hay además una ayuda muy importante referida al coaching, buscando apoyar a los países de menos recursos. En ese sentido, la experiencia en Casa de Campo (República Dominicana) de agosto del año pasado, cuando se hizo la primera LAAC Academy (12 jugadores de diferentes países de golf en desarrollo de América Latina se reunieron con entrenadores especializados durante una semana), fue muy buena, y puedo asegurarle que este año se va a repetir, intentando que mejore el nivel de la enseñanza del golf en nuestra región.

—En el último tiempo el golf internacional estuvo marcado por la tensión entre el PGA Tour y la gira saudí. Ahora la LIV Series atraviesa momentos de incertidumbre respecto a su continuidad. ¿Cómo ve este fenómeno?

—Es un tema complejo, por cierto. Debemos analizar la forma en que los fondos árabes ingresaron a otros deportes como el fútbol o la Fórmula Uno, donde compraron equipos ya existentes para luego insertarse. En el golf la llegada fue distinta, creando una gran grieta desde el comienzo, llevándose jugadores a su gira por cifras astronómicas, algo totalmente inusual. Hasta donde se sabe, los fondos árabes se retirarían a fin de este año, por lo cual, sin ese apoyo, es muy difícil que la LIV pueda sostenerse. Este circuito no tiene buenos contratos publicitarios, tampoco los tiene con la televisión, por lo cual el futuro aparece muy complicado. Nadie debe entrar en el bolsillo de otra persona, pero ahí tenemos los latinos el ejemplo claro de Joaquín Niemann, un jugador con un gran potencial, pero que claramente ha perdido competitividad desde su paso al LIV. Por otra parte el regreso al PGA Tour está cada vez más complicado, están dejando volver a los que han ganado Majors para consolidar el circuito, pero el resto de los jugadores la tiene muy difícil.