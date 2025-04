Compras con franquicia aduanera al inicio de 2025 rondan los US$ 50 millones y ya perfilan otro récord

Embed

En todo 2024, el rubro principal fue vestimenta y manufacturas textiles; hubo 486.861 envíos por US$ 24,7 millones. De máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes se trajeron con este régimen 202.074 paquetes por un monto total de US$ 15,2 millones; de calzados hubo 205.486 por US$ 10,6 millones.

Al amparo de este régimen de franquicias para las encomiendas también se compraron en el exterior casi US$ 10 millones en juguetes y juegos, casi US$ 9 millones en muebles y artículos de decoración para el hogar, US$ 4,5 millones en autopartes y accesorios para vehículos y una cifra similar en bolsos, carteras y mochilas, entre otros varios rubros.

Las estadísticas de la DNA muestran de dónde provienen los envíos, aunque los productos no necesariamente son fabricados en ese mismo origen. En ese sentido, el año pasado Estados Unidos fue el principal país de procedencia, con 608.511 paquetes por un valor cercano a los US$ 75 millones. Muy por detrás, desde Hong Kong llegaron 233.281 envíos por US$ 21,9 millones, y de Japón 123.919 por US$ 9,4 millones.

En la lista de orígenes de estas compras web con franquicia aduanera aparecen también algunos curiosos, con pocos envíos y bajos montos, como Nepal, Malta, Islas Maldivas, Zimbabwe y Zaire.

El “impacto” comercial

Preocupados por la competencia de los envíos con franquicia, la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU) y algunas otras organizaciones empresariales empezaron a hacer gestiones políticas.

La semana pasada, directivos de la CCSU fueron recibidos por el presidente Yamandú Orsi y, a la vez, sus asesores comparecieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que estudia un proyecto de ley en el cual se eleva de 200 a 500 dólares el monto de las compras que se pueden hacer a través del régimen. Aprobar ese cambio sería “una mala decisión” que no toma “en cuenta el impacto que está teniendo el régimen, precisamente, en el sector comercio”, alegó ante los legisladores Ana Laura Fernández, asesora económica de la gremial de comerciantes y empresarios de giros de servicios. “En primer lugar las más impactadas fueron las micro y las pequeñas empresas, pero hoy el impacto ya llega a todas, incluso a aquellas de mayor porte”, señaló.

Fernández dijo a Búsqueda que, dado que este esquema de franquicias “como tal es una realidad”, aspiran a que se reduzca “la carga tributaria, arancelaria y regulatoria para el régimen general”. La intención es que se establezcan condiciones “lo más equiparables posible”.

Ante la comisión legislativa planteó bajar la tasa consular y los aranceles y puso como caso la ropa. “Para que tengan una idea, el arancel que hoy paga la vestimenta es del 20%, más una tasa consular del 5%; hablamos de mercadería que ingresa fuera del Mercosur. Por ejemplo, el arancel promedio que aplica Chile en su economía es del 6%, o sea, un punto porcentual por encima de nuestra tasa consular para productos que ingresan de fuera del Mercosur”, comentó.

Detalló otras cargas que pesan sobre las importaciones normales en vestimenta, como el 22% de IVA (10% de adelanto) y el 15% de anticipo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (cuando la tasa general es de un 4%). “Esto implica un sobrecargo sobre el precio en origen del 81%. A eso le tenemos que agregar tasa de escáner, certificado VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior), licencias automáticas de importación que todavía siguen existiendo sobre vestimenta y calzado, gastos de despacho, gastos logísticos, siempre pensando en mercadería que llega al puerto. Luego está todo lo que implica la distribución y la comercialización de esa mercadería”, enumeró la asesora de la CCSU.

Búsqueda preguntó al Ministerio de Economía su visión acerca del reciente crecimiento de las encomiendas con exoneración fiscal y si tiene a consideración eventuales ajustes al régimen, pero no dio una respuesta concreta.