Encomiendas con franquicia: un régimen que creció, usado para traer desde ropa hasta electrónicos y cotillón

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) divulga la cantidad total de envíos que se hacen por mes bajo este régimen de franquicia, que permite que cada persona traiga compras hechas por Internet mediante couriers por hasta US$ 200, y con un tope de US$ 50 por correo no expreso (entrega común), no más de tres veces al año. Los paquetes no pueden superar los 20 kilos de peso y deben ser para uso propio (sin fines comerciales); quedan excluidos los artículos categorizados como prohibidos —drogas, pornografía, repuestos de motocicleta, por ejemplo— y los gravados con el Impuesto Específico Interno (Imesi) —bebidas con y sin alcohol, vehículos, cigarrillos, azúcar, etcétera—.

Según las estadísticas reportadas por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), MPT Logística es la empresa que más paquetes internacionales trajo (24%) en el segundo semestre de 2023. La participación de United State Xpress, Gripper y Greency rondó el 10% en cada caso, por encima de competidores como Skypostal, DHL, FedEx, Punto Mío, Envía mi Compra o UPS. Hace pocos meses entró un nuevo jugador, la china Temu.

Régimen polémico

El régimen de encomiendas con franquicia ha sido objetado por sectores comerciales por entender que son una competencia desleal para ellos. Del otro lado, las empresas de servicio de envíos lo defendieron argumentando que es benéfico para el país porque ayuda al control de la inflación y, además, da libertad e igualdad de compra en el exterior entre las personas que pueden viajar y aquellas imposibilitadas de hacerlo. Sin embargo, no se disponen de datos públicos sobre quiénes o qué sectores de la población son los beneficiarios de la exoneración tributaria.

En respuesta a una consulta de Búsqueda al Banco Central sobre cómo inciden las compras en el exterior sobre la demanda interna, el organismo contestó que “no publica cálculos específicos desagregando esos factores en particular”.

El gobierno asume que el esquema “molesta” a los comerciantes, pero entiende que sirve para “arbitrar precios” entre lo que se compra afuera y los internos. En el MEF dicen ser vigilantes de qué productos entran y en qué condiciones y de los niveles de uso que tiene el régimen.

De hecho, algunos aspectos se han estado repensando. Martín Studer, un asesor tributario del ministerio, comentó en 2022 que las compras desde el exterior a través de couriers “están demasiado extendidas quizás” e “implican que puedan incentivar a que determinadas actividades se trasladen directamente al extranjero. Hay múltiples ofertas de depósitos de bienes para entidades que comercialicen después desde el exterior. No hay recaudación porque hay franquicia, pero además puede promover la subdeclaración” por la vía de “categorizaciones erróneas” de la mercadería y que un bien que está gravado se califique como exonerado. Ese contador aseguró que “estos temas están todos en agenda de revisión” del MEF, “algunos con prioridad sobre otros. Próximamente veremos algún resultado”.

Sede de la Direccion Nacional de Aduanas en la entrada al puerto de Montevideo La Dirección de Aduanas entregó información sobre el régimen de franquicias para las compras por Internet Javier Calvelo / adhocFOTOS

Expansión

De la información entregada por la DNA surge que en 2023 hubo 270.549 “consignatarios” de los envíos exprés y 28.540 usuarios del régimen “no expreso”, lo cual hace un total de 299.089. En lo que va del 2024 —hasta el 15 de julio— fueron, sumadas ambas categorías, 216.490. Estas cifras prácticamente duplican los registros de mediados del 2016, cuando la cantidad de consignatarios totales rondaron los 150.000; el incremento desde entones fue sostenido año a año.

En lo que va del 2024 —y de manera consistente con años anteriores—, Estados Unidos se ubica, por lejos, como el principal origen de las encomiendas con entrega rápida: hasta mediados de junio fueron más de 353.000 bultos por un valor superior a US$ 37 millones. En todo el año pasado, la mercadería que llegó desde esa procedencia bajo el régimen de franquicias fue por US$ 66,4 millones. Le siguen Japón y Argentina, con montos de envíos en lo que va del presente año por unos US$ 590.000 y US$ 212.000 en cada caso.

Como orígenes curiosos, aunque poco relevantes, en las estadísticas del 2024 aparecen por ejemplo cuatro bultos por US$ 105 traídos desde Ucrania, uno de Nepal por US$ 25, cuatro de Catar por US$ 3 y uno de Rusia por US$ 111. También hay otros llamativos por los montos, como los seis envíos por US$ 26 hechos desde islas Bahamas y los 15 provenientes del las Islas Vírgenes Británicas, por casi un dólar cada uno; algunos países consideran a ambas jurisdicciones isleñas como de baja o nula tributación.

Vestimenta, aparatos y disfraces

La información entregada desde 2016 discrimina las “guías” asociadas a las encomiendas por categorías. “Vestimenta y manufacturas textiles” fue la principal en todos los años; en 2024 (hasta el 15 de julio) fueron 107.041. Le siguen en cantidad “máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes” con 77.846, “muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración)” con 55.078 y “calzado” con 52.253 guías. De “juguetes, juegos y artículos de recreo” hubo casi 31.000, aunque “videojuegos y consolas” figura como otra categoría (7.634).

Fueron casi 5.000 las guías para traer como encomienda exprés “artículos para fiestas (cotillón, disfraces y accesorios)” e “instrumentos musicales”, incluyendo sus accesorios.