Tribunal de Apelaciones ratificó condena a Canal 10 por acoso sexual a Ana Inés Martínez

El Tribunal de Apelaciones de segundo turno ratificó la condena a Canal 10 por acoso sexual contra la periodista Ana Inés Martínez y mantuvo el fallo que obliga al canal a indemnizarla con US$ 15.724. La sentencia confirma lo resuelto en primera instancia por el juez de Trabajo de 5º turno, Luis Fourment, quien había determinado que existió acoso sexual por parte del entonces gerente general del canal, Alejandro Cattaneo, aunque desestimó los reclamos por acoso laboral y despido abusivo.

El tribunal, sin embargo, entendió que no se probó que existiera una relación directa entre el acoso sexual y el posterior despido, ni que el trato recibido en el ámbito laboral configurara un caso de acoso. El fallo señaló que varios de los actos alegados “no constituyen acoso laboral, en tanto no impactan en ningún bien jurídico, sino que se enmarcan dentro del poder de dirección de la empresa”, salvo que existieran “diferencias injustificadas”, que en este caso no se pudieron probar.