Sin marco regulatorio, con perfil bajo y en ocasiones con prácticas cuestionadas, decenas de ‘brokers’ operan desde Uruguay

Las oficinas suelen no estar identificadas para el público, sus trabajadores usan nombres falsos, a veces se los instruye sobre mentir acerca de su ubicación geográfica y muchos no tienen formación en finanzas

Un piso más arriba, tras doblar un recodo y al final de un pasillo, hay una puerta de vidrio. Sin cartel ni logo. Apenas amortiguada, Don’t stop me now, de Queen, suena a todo volumen. La puerta se abre y lo primero que enfrenta el visitante es una rueda de la fortuna con imágenes de bebidas alcohólicas, dibujos de personas y otros más difíciles de identificar a golpe de vista. Es viernes 4 de abril, son casi las 12 del mediodía y las oficinas de Decoprint SRL están a tope. A la derecha, una sucesión de cubículos ocupa toda el ala.

Esa sociedad anónima uruguaya operaba una plataforma de inversiones llamada Trade ATF.

Los directores y gerentes eran colombianos. Cuando la empresa cerró, varios extrabajadores iniciaron reclamos judiciales y forzaron su concurso. La titular de Dogrin Company, María del Mar Ballesteros, nunca compareció en el juzgado de concursos, según el expediente. No hay casi nada para repartir entre los acreedores.

Trade ATF operaba de manera muy similar a otros brokers que están en Uruguay, confirmó Búsqueda tras conversar con personas que trabajaron en varias de esas compañías.

Los brokers ofrecen dos modelos de negocios: los contratos por diferencia (CDF) y el Forex (foreign exchange). En los primeros, el cliente “invierte” en un activo (acciones, materias primas, etc.) pero sin comprarlo. Ganará si el precio al cierre del contrato es mayor que el precio que tenía en el momento que hizo la inversión. En el caso del Forex, lo que está en juego es la fluctuación del precio de las monedas.

La estructura interna también es parecida, con dos grandes áreas que interactúan con los clientes. En una, el equipo tiene la misión de contactar a las personas que se registraban en la plataforma o en sitios que luego venden sus datos y lograr que activen sus cuentas. La inversión inicial mínima suele ser de US$ 250.

Un “agente de conversión” en XMR Markets (Haldast SA, ubicada en el Victoria Plaza Office Tower) debe lograr que una persona ponga dinero en su cuenta por primera vez, por lo que cobra un sueldo base de US$ 800 más comisiones, calculadas sobre el monto que ponen los inversores. El pago de su salario, según el contrato que obtuvo Búsqueda, es a través de una tarjeta prepaga de Midinero y sus ajustes salariales son los correspondientes a los que reciben los trabajadores de los call centers.

La otra área tiene supuestos expertos dedicados a asesorar a los clientes en sus “carteras de inversión”.

Las plataformas no suelen captar clientes uruguayos.

Brokers whatsapp.png Conversación por Whatsapp con Axia Trade.

En varios casos, los trabajadores tienen la instrucción de decir que estaban en un lugar que no era Uruguay —en los últimos tiempos de Trade ATF aseguraban estar en Londres— y usan nombres falsos.

Así, por ejemplo, los de Clix Invest, operada por Net Software SAS, tienen que decirles a sus clientes que están en España, aunque la oficina está en Sarandí 425. En Tradear.com (NationTraffic SA, en la oficina 1510 del World Trade Center Free Zone) también declaran que se encuentran en España.

Digan o no sus trabajadores dónde están las oficinas, en ningún caso aparece en las páginas web la dirección en Uruguay donde realmente están los call centers.

A la localización difusa y los nombres falsos se suma el expertise dudoso. Los supuestos especialistas que debían asesorar a los clientes “no eran expertos”, recordó una exempleada de Trade ATF a Búsqueda. “Entrabas (y), si más o menos sabías vender, te iban capacitando sobre mercado y bolsa. No había economistas ni era requisito ser licenciado en nada”.

Trade ATF no era una excepción. De acuerdo con las consultas, las plataformas como Tradear.com, XRM Markets, Eronto, Axia Trade no tenían economistas o contadores. Uno de los consultados defendió la figura del coach para asistir a los clientes.

El objetivo principal de estos asesores es lograr que pongan más dinero en la plataforma. La falta de título universitario no es impedimento para hacer bien las tareas. Búsqueda dialogó con personas que trabajaron en varios brokers y obtenían mejores contratos gracias a su capacidad de captar clientes.

Uno de los mejores en su oficio en Axia Trade (Decoprint SRL) y que por ende obtenía mejores comisiones compartió estrategias con sus compañeros de trabajo en un audio de WhatsApp al que accedió Búsqueda. Hay que omitir información, sin mentir, pero tampoco decir la verdad. Y tiene que ser rápido.

Embed

Búsqueda pudo rastrear a varias empresas del sector gracias a la alta rotación de sus plantillas. Una persona que trabajó en más de tres, por ejemplo, compartió documentos, contratos, detalles de transferencias de sueldo y direcciones de varias. Una forma, según dijo, de lavar culpas por haber hecho que gente, en especial de pocos recursos, pusiera dinero que nunca iba a recuperar.

Cierra una y abre otra

El sector parece ser muy dinámico, con sociedades que cierran, pero sus titulares abren una parecida para operar con otra plataforma.

En la puerta del Registro Civil, el miércoles a las 13, una treintena de personas esperan a que una pareja salga del edificio. A sus espaldas, en unas oficinas ubicadas en Sarandí 425, sin carteles que la anuncien, funciona Net Software Uy SAS, que opera Clix Invest.

Un periodista de Búsqueda toca timbre y pide para ir a la oficina de la sociedad. Varias puertas dan hacia el patio interno, ninguna delata la presencia de una empresa en su interior. Sin embargo, desde una ventana se escucha una voz de una mujer, quien instruye a su interlocutor sobre cómo depositar dinero en la cuenta del broker para comenzar a invertir.

Clix Invest.mov

Abre la puerta un hombre con acento venezolano. Dice llamarse Isaac y ser el encargado del lugar. Búsqueda le pide para hablar sobre Clix Invest, responde que ahora no, pero quizás en otro momento. Da un teléfono que luego no responderá a los mensajes.

Antes de Clix Invest, según las fuentes, funcionaba otro broker, llamado Royal Camel.

Las grabaciones de conversaciones con clientes y varios documentos de Royal Camel son ahora el material de entrenamiento de los trabajadores que ingresan a Clix Invest. En una de elas, un trabajador intenta seducir a un empresario chileno que todavía no activó su cuenta.

A usted le interesaba invertir en Netflix, ¿verdad? (...) Le comento que, bueno, hablando un poquito de Netflix y de lo que ha sido Netflix, obviamente, Netflix proyecta ingresos de más de 43.000 millones de dólares para este 2025. Bien. Obviamente las acciones han generado una ganancia trimestral bastante importante. Pasaron de 700 a 740 dólares en apenas unos días.

El diálogo, a cuya grabación accedió Búsqueda, es entre un trabajador de Royal Camel, un broker y un empresario. El cliente todavía no había activado su cuenta, por lo que el trabajador debía desplegar mecanismos de seducción.

Royal Camel tenía varios clientes chilenos y en ese país saltaron las alarmas. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile emitió un comunicado en el que advertía que ese broker no estaba habilitado a ofrecer sus servicios en ese país. La decisión de publicar “una alerta” respondió a una “investigación de oficio llevada a cabo por la Unidad de Investigación de este servicio”, dijo a Búsqueda un vocero de la CMF.

Las denuncias frustradas

Julieth Martínez cursaba sus primeros meses de embarazo y tenía problemas de dinero. Su padre se negó a prestarle, pero le dijo que podía tener una alternativa. Había visto en Facebook un aviso de una plataforma de inversiones y se la referenció, según relató a Búsqueda esta ingeniera colombiana. Así llegó Martínez a Eronto.

Una de las primeras tareas de los empleados de estas plataformas, según los documentos internos de varias de ellas, es “conocer a su cliente”. El objetivo es saber qué perfil tiene para evaluar cuánto dinero estaría dispuesto a poner.

Martínez, incauta, les dio herramientas. Les dijo que tenía deudas de intereses que quería pagar y que estaba embarazada. “Vamos a seguir trabajando por tu bebé”, dijo en alguna ocasión su asesor.

Todo fue de mal en peor. Su asesor en la plataforma le recomendaba invertir más y más. Y cuando había pérdidas, la solución era poner más dinero. Al final del proceso, les había transferido unos US$ 6.000 y no le permitían retirarlo.

Búsqueda contactó a Martínez después de leer un comentario crítico que dejó en Trust Pilot, un sitio donde los usuarios pueden puntuar su experiencia con distintos brokers.

Las barreras para retirar el dinero presuntamente ganado en las inversiones es una de las quejas más habituales de los usuarios.

Martínez denunció a su asesor en la plataforma y, tras fracasar, recurrió a la Fiscalía y a la Superintendencia de Servicios Financieros de Colombia. También reclamó ante PayRetailer, que procesaba las transferencias de Eronto.

Las plataformas de inversiones online “no se encuentran sometidas a inspección, vigilancia y control de esta autoridad, así como de ninguna otra autoridad, al menos en el territorio colombiano, por tanto, escapa de nuestra competencia desplegar algún tipo de acción legal administrativa”, le respondió la superintendencia. Además, le recomendó ir a la Fiscalía si consideraba que había sido víctima de un delito.

Aun si prospera su reclamo, es difícil que Martínez recupere su dinero. Eronto era operada en la región, en los últimos años, desde Montevideo por la empresa Beeri SAS. La directora de la compañía era la colombiana Myriam Blatman.

La empresa cerró por sorpresa el 28 de febrero. Días antes estaban entrevistando a posibles empleados, sobre todo con portugués como lengua materna. Es que Brasil es un mercado muy importante para muchas de las plataformas que operan desde Uruguay.

Los empleados de Beeri SAS no tienen claro si cobrarán el dinero que les deben, mientras que en las últimas semanas los responsables retiraron los materiales de la oficina 106 en Juncal 1305, constató Búsqueda.

Las personas que se consideran víctimas de estafa por parte de este tipo de brokers tienen las de perder en su intento de recuperar su dinero y obtener justicia.

Búsqueda informó el 27 de febrero que Tradear.com funciona en la oficina 1510 del World Trade Center Free Zone, en Montevideo. Con base en engaños facturaba millones de dólares al año y ninguno de sus clientes ganaba dinero, al punto tal que varios dijeron que creían ser víctimas de una estafa. Algunos habían invertido más de US$ 100.000, mientras que otros perdieron los pocos miles de dólares de ahorros que habían logrado acumular.

Embed

Después de la publicación, un cliente chileno se contactó con Búsqueda para preguntar cómo recuperar su dinero. Relató que hizo la denuncia en “sitios web de Estados Unidos sobre fraudes junto con la Interpol”, pero que los abogados con los que habló le dicen que es “difícil” que lo recupere. “La policía de investigaciones de Chile tampoco puede hacer mucho”, lamentó.

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile había difundido una alerta sobre Tradear.com en agosto de 2022, que ofrecía servicios sin autorización. Ante una consulta de Búsqueda, la CMF respondió que la advertencia se produjo por una “investigación llevada a cabo por la Unidad de Investigación de este servicio, en el marco de sus atribuciones”. No precisó si fue a partir de una denuncia o de una actuación de oficio, tampoco si había una investigación activa.

La ausencia de regulación

El ascensor del Victoria Plaza Office Tower se abre en el piso 9 a las 15.30 del lunes 7. La puerta a la derecha está sin cerrar. El encuadre deja ver a una mujer en sus 20 que camina de un lado al otro, con sus auriculares calzados, mientras habla sobre potenciales inversiones con un interlocutor. Detrás, otras personas están frente a sus computadoras, también con auriculares.

Mensare SA ocupa todo el piso. Desde ese lugar, sus más de 100 empleados operan para la región la plataforma XTrade.

En un rubro en el que “hay de todo”, el director de la sociedad, Pablo Jorquera, dice a Búsqueda que su empresa es de las que hace “las cosas bien”. Según sus cálculos debe haber unos 30 brokers instalados en Uruguay, varios de ellos con oficinas en el World Trade Center u otras zonas francas.

Jorquera asegura que XTrade está regulado por la autoridad de Belice. Dice que tienen todo en regla para estar tranquilos, aunque sabe que hay muchos otros que no. Sostiene que la plataforma tiene 20 años trabajando en varias regiones del mundo, que eso es una demostración de su seriedad. Añade que no le sirve que sus clientes pierdan dinero con sus inversiones ni que les vaya mal, pero que en las inversiones hay riesgos.

Preguntado sobre si XTrade tiene expertos que asesoren a los clientes, responde que tiene coaches de inversión y que nunca dicen que son economistas.

Dice que si intentaran estafar a los clientes, corren riesgos reputacionales, lo que implicaría perder potenciales usuarios y también enfrentar denuncias. Por eso, añade, tienen toda la documentación, hacen análisis de los clientes por temas de lavado de activos y graban todas las conversaciones. Su empresa, como todas las que identificó Búsqueda, no tiene clientes cuya dirección en internet esté en Uruguay.

En los sitios de internet donde se califica a las plataformas, hay varias acusaciones de estafa contra XTrade.

Ante una repregunta de cómo puede denunciarlos un cliente que viva en México, por ejemplo, responde que debería recurrir a la autoridad de Belice y esta accionaría sobre XTrade. Un recorrido largo.

Jorquera dice que quisieron regular su servicio en Uruguay, pero no pudieron porque el Banco Central (BCU) se los negó. El desenlace es cierto, aunque el punto de partida de ese esfuerzo fue una denuncia.

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central recibió una denuncia el 3 de diciembre de 2018 de que la empresa Mensare SA vendía productos financieros mediante un “call center clandestino” para XTrade.

El BCU inspeccionó en enero de 2019 las oficinas de Mensare SA, situadas en el piso 12 del edificio ubicado en Plaza Independencia 822, tomó declaración al director de la compañía, Lucio Blatman, y se llevó documentación.

La resolución de la superintendencia, en abril del 2020, instruyó a Mensare SA “a su inscripción en el BCU como prestador de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos en un plazo no mayor a los 30 días hábiles a partir de la presente resolución”.

Sin embargo, en el proceso el banco cambió de opinión.

Búsqueda consultó la semana pasada y el BCU respondió a través de su Área de Comunicación que “las ‘plataformas de inversión’ radicadas en el exterior y reguladas en el exterior (como el caso de Xtrade), que captan inversiones desde el exterior, no se encuentran reguladas en nuestro país. Si las empresas que administran dichas plataformas se radicaran en Uruguay, serían alcanzadas por la regulación del BCU siempre que la inversión recayera sobre valores de oferta pública. Los contratos por diferencia (CDF) y Forex no son considerados valores en nuestra jurisdicción”.

—Si sucediera que haya varias que operan desde Uruguay y algunas son acusadas de estafa, ¿cree la superintendencia que debe regularse el sector de algún modo?— repreguntó Búsqueda por escrito.

—La legislación no da atribuciones al Banco Central del Uruguay para establecer una regulación sobre la operativa de plataformas de intermediación o negociación de productos como los CDF y Forex.

Las características de los CDF y Forex hacen que las plataformas de negociación en otras jurisdicciones sean prohibidas y en otras admitidas.

La Superintendencia de Servicios Financieros no ha definido posición al respecto.

Embed

Casi nadie quiere hablar ni ser visto

Creada por Traders para Traders, nuestra plataforma está en una posición única para anticipar tus necesidades de trading. Creemos en el poder de la experiencia compartida y nuestra plataforma refleja esa sabiduría compartida, haciendo que tu viaje en el trading sea más fluido y gratificante.

Ese es el mensaje en la página inicial de XMR Markets, cuya operación en español y portugués está también en el Victoria Plaza Office Tower. Haldast SA ocupa la mitad del tercer piso y tiene otras oficinas en un edificio cercano. Antes tenía alquilados los pisos 11 y 12 del edificio ubicado en Ciudadela 1278, pero, en parte por las quejas de los vecinos por el ruido, debió mudarse, según reconstruyó Búsqueda.

Alguien que trabajó hace más de un año en esa compañía recordó que los costos operativos de Haldast SA superaban los US$ 250.000 por mes. El dinero de los clientes que invertían en XMR Markets terminaba en Israel y desde allí giraban el dinero para cubrir gastos de sueldos, alquiler de las oficinas y del CEO Ariel Diamandstein.

Diamandstein, con pasaporte israelí, es el que firma los contratos con los trabajadores, de acuerdo con los documentos que obtuvo Búsqueda. En las últimas semanas, Haldast SA abrió varios llamados laborales visibles en LinkedIn, varios de ellos para personas que hablan en portugués, dado que tiene una apuesta fuerte, como otros, al mercado brasileño.

Avisos haldast.png Avisos de Haldast SA en LinkedIn.

El timbre de la oficina de Haldast SA está roto y la puerta entreabierta cuando, alrededor de las 16 horas del lunes, llega un periodista de Búsqueda. Pide para hablar con Ariel y pasa a una oficina para esperar mientras buscan a Diamandstein.

A los pocos minutos, la gerenta de Recursos Humanos cuestiona al periodista por su visita sin previo aviso, dice que Diamandstein no está y que el reportero se tiene que ir. Aparece un funcionario de la seguridad del Victoria Plaza Office Tower, que escolta al periodista hasta el hall principal.

Lucio no se encuentra

La Asociación Española tiene su policlínica del Centro en la planta baja y el primer piso de Colonia 1329. El viernes 4 a las 12.45 hay poco movimiento de usuarios.

En el segundo piso del edificio la actividad es nula. Está deshabitado; hay cajas de cartón mal apiladas, algunas rotas. La falta de carteles sugiere que en el piso 3 tampoco pasa nada. Y sin embargo…

Prohibido el ingreso a toda persona ajena a la empresa.

Entry is prohibited to anyone outside the company.

FX Novus.png Cartel en la puerta de las oficinas de FX Novus.

Los carteles en dos idiomas están pegados en la única puerta a la que desemboca el ascensor y la escalera. Las paredes de vidrio están cubiertas para dificultar miradas externas. Búsqueda toca timbre y pide para hablar con Lucio.

El argentino Lucio Blatman es conocido en el sector. Los registros comerciales muestran que integró el directorio de varias compañías que operan u operaron brokers desde Uruguay. (Alegando motivos de salud, ante una solicitud de Búsqueda vía WhatsApp Blatman declinó responder).

La consulta en la calle Colonia falla. Una persona de seguridad abre la puerta y responde que Blatman no sigue vinculado a Asher SAS, la sociedad uruguaya que opera FX Novus. Esa afirmación es consistente con información registral: a partir de febrero del 2024 Blatman fue sustituido como director por el chipriota Chrysouliotis Christodoulos.

El periodista de Búsqueda solicita hablar con la persona que esté a cargo. Aparece Nahuel, en sus 30, bajo y con un reloj que parece caro. “Lucio fue desvinculado de la empresa”, dice y repite. Facilita el número de celular de Blatman y quiere dar por terminada la conversación. Añade que el nuevo director “está en Buenos Aires”, de viaje. No acepta dar su apellido ni el de su jefe; menos aún dejar pasar al periodista para ver el lugar y hablar de la plataforma. El diálogo termina, la puerta se cierra.

Queda una oportunidad más para encontrar a Blatman en acción.

Búsqueda tiene la información de que en el piso 12 de Plaza Independencia 822 opera Trade 24seven. Es la misma dirección en la que estaba el broker que inspeccionó años atrás el BCU y que tenía a Blatman como director.

Lucio Blatman trabaja ahí, aseguran varias fuentes.

Es lunes de tarde y Búsqueda le dice al recepcionista del edificio que quiere ir al piso 12 para hablar con Lucio. Aclara que no lo esperan. El recepcionista llama. Transmite la solicitud. La respuesta demora. Insiste. Da el nombre del periodista.

Pasan apenas minutos cuando alguien ingresa al edificio, que tiene un hall breve antes de la recepción. Es flaco, viste jean negro y campera negra acolchada.

“En el piso 12 no trabaja ningún Lucio —dice sin que le pregunten—. No hay ningún Lucio”.

Niega también que en ese piso funcione una plataforma, pero no profundiza. Es de pocas palabras. El diálogo es breve y un poco confuso. Con el portero y el periodista todavía desconcertados, se da media vuelta y camina hacia la puerta. El periodista atina a preguntarle su nombre.

Sin detener la marcha, mira de reojo fastidiado y niega con su cabeza. Gira a la derecha y se aleja al amparo del Palacio Salvo.