Empresarios uruguayos están detrás de una plataforma de inversiones que opera sin autorización y es acusada de estafa

Lo que Trujillo no sabía era que la persona con la que intercambiaba mensajes y llamadas no se llamaba Maximiliano Ricardi. Ni él ni ninguna de las otras personas con las que interactuó en la plataforma le dieron su identidad real; a lo sumo usaban su nombre de pila, pero el apellido era falso. Tampoco estaban en España, como le dijeron, ni contaban con las habilitaciones que sugería su plataforma de inversiones.

Trujillo tampoco sabía que Tradear.com funciona en la oficina 1510 del World Trade Center Free Zone, en Montevideo, y que sus empleados son contratados por la empresa Nation Traffic. No sabía que todo estaba diseñado para que su dinero quedara atrapado en una telaraña de la que no saldría.

Trujillo no sabía que no era la única. Almaceneros, monotributistas, empleados, profesionales, jubilados, emprendedoras, gerentes, en otros países también había personas que perdieron su dinero; algunos, los pocos dólares que pudieron juntar. Tampoco sabía que los empresarios detrás de esa web, Diego Tayler y Daniel Padilla, habían sido denunciados por un emprendimiento anterior muy similar, llamado EmpireOption.

Trujillo no sabía que su sospecha sobre la estafa tenía fundamentos, según reconstruyó Búsqueda a partir de testimonios de víctimas, exempleados, documentos internos de Nation Traffic, documentos judiciales, administrativos y registrales de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, España, Chile y la isla de Santa Lucía.

Una declaración y una decisión veloz

El 26 de julio de 2024, uno de los fundadores de Nation Traffic, Diego Tayler, declaró como testigo en Uruguay en una investigación por presunta estafa. Su intervención fue clave para que el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, decidiera archivar la investigación sobre Elbio Rodríguez, un empresario que asesoró al entonces ministro de Turismo Germán Cardoso.

El ministerio había contratado a una empresa domiciliada en Estonia, llamada Kirma Services, por US$ 280.000 para proveer servicios de marketing digital. Ese fue uno de los negocios irregulares que derivaron en la renuncia forzada de Cardoso y en una investigación penal.

La hipótesis de los denunciantes, la bancada del Frente Amplio, era que detrás de Kirma Services estaba el propio Elbio Rodríguez u otros uruguayos que querían quedarse con el negocio.

Germán Cardoso a su llegada a Fiscalía. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS Germán Cardoso a su llegada a Fiscalía. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS

Tayler tuvo que testificar porque algunos mails de Kirma Services, que negaba tener oficinas o representantes en Uruguay, habían salido desde la IP de Nation Traffic, su compañía ubicada en el World Trade Center.

El empresario dio una justificación un tanto compleja para despegarse del tema y, a la vez, dar credibilidad a Kirma Services.

Aseguró que Nation Traffic tuvo como cliente a Kirma Services en 2019 y entregó al fiscal una factura como prueba. Además, dijo que la empresa domiciliada en Estonia tenía acceso a una conexión de Internet de Nation Traffic, como cualquiera de sus clientes, pero que no sabía por qué la siguió usando en 2021 para mandar correos al Ministerio de Turismo.

Consultado acerca del rubro de su compañía, Tayler dijo que Nation Traffic se dedicaba a la “innovación digital” y que uno de sus rubros es el “desarrollo de tecnología” de “valor agregado para gestión de clientes, soporte, inteligencia artificial, e-commerce”, surge de la grabación de la audiencia.

El otro director de Nation Traffic, Daniel Padilla, amigo personal de Elbio Rodríguez, no fue citado a declarar.

El fiscal archivó la investigación tras el interrogatorio de Tayler, sin dar tiempo a que los denunciantes analizaran sus respuestas.

Días más tarde, un exempleado de Nation Traffic se contactó con Búsqueda para decir que el relato de Tayler en Fiscalía era, cuando menos, incompleto. Le faltó mencionar una de las unidades de negocio que opera Nation Traffic, en sus oficinas del World Trade Center, y que Tayler y Padilla controlan: la plataforma de inversiones Tradear.com.

Tayler omitió decir en Fiscalía, además, que junto con Padilla, su socio, estaban imputados en Argentina por ofrecer servicios de trading sin autorización mediante otra compañía sospechada de estafar clientes.

EmpireOption: las balas pican cerca

¿Qué es lo que alcanzarás este año? ¿Tu libertad financiera, viajar por el mundo, el auto de tus sueños o la casa propia?

En EmpireOption ponemos en tus manos el poder de hacer todo esto realidad.

Ya tenemos más de 1.500.000 inversores operando.

Tú también puedes ser uno de ellos.

La promesa exagerada y tentadora en igual proporción invitaba a registrarse en EmpireOption, un sitio hoy fuera de servicio. Ofrecía inversiones binarias, es decir, “apostar” a que las acciones de una compañía subirán o bajarán en determinado plazo de tiempo. El que acertaba ganaba una suma preestablecida de dinero, pero perdía todo en caso de fallar.

Prometía también la “creación de inversores profesionales” gracias a sus cursos de formación. A quienes ponían más dinero les ofrecía programas especiales con retornos mensuales de más del 60%, con “riesgo cero”, describía un correo del asesor de EmpireOption Federico Demczylo, enviado a un inversor estadounidense y que este compartió en un sitio web en el que se denuncian estafas.

EmpireOption empezó a caer en el radar de las autoridades de distintos países porque ofrecía un servicio sin los avales correspondientes.

Así, por ejemplo, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) puso a EmpireOption en su lista roja en abril de 2017. La plataforma estaba “solicitando y/o aceptando fondos de clientes de EE.UU. y ofreciendo un producto dentro de la jurisdicción de la CFTC. Una revisión realizada por la comisión ha revelado que esta entidad actúa en una capacidad que parece requerir registro, pero no está registrada en la CFTC”, alertaba.

Nation Traffic CFTP Empire Options.jpg

Pronto llegaron denuncias contra EmpireOption, Nation Traffic y otras empresas.

Hubo dos en Brasil en 2019. Una de ellas a partir de un reclamo de una persona que había invertido cerca de US$ 10.000 en la plataforma y quería recuperar su dinero. La persona parecía necesitarlo, según uno de los correos que envió en 2018 a EmpireOption y que adjuntó como prueba.

He estado hablando con la empresa y cada uno me da información diferente. Uno dice que el retiro solo se realiza a través de la plataforma y el otro me dice que necesito enviar un correo para canjear los montos.

Por favor, necesito este dinero lo antes posible.

Agradecida

Ninguna denuncia en Brasil prosperó, según los documentos judiciales que analizó Búsqueda, pero en ambos casos apuntaban a Nation Traffic y sus fundadores, porque estaban vinculados con EmpireOption.

Los denunciantes tenían evidencias que sugerían ese vínculo, como un correo electrónico desde una casilla de Nation Traffic a otra de EmpireOption. También presentaron como prueba una nota de El Observador de 2012 que citaba un comunicado de Nation Traffic en la que describía a EmpireOption como una empresa del grupo liderado por Padilla y Tayler.

Ninguno de esos denunciantes sabía que en Argentina ese nexo estaba probado desde 2017.

Un cliente enojado encuentra la evidencia

Fabricio Guidi todavía no perdona que le hayan quitado sus ahorros. Tenía 28 años, prometieron cambiarle la vida y por eso entre octubre de 2016 y enero del año siguiente entregó a EmpireOption, en sucesivos depósitos, unos US$ 6.500.

Guidi compartió su historia en una página de Facebook llamada Proteste aquí. De acuerdo con ese relato, publicado en marzo de 2017, le retuvieron el dinero pese a que pidió que se lo devolvieran. Los amenazó con acciones legales y le respondieron que la oficina estaba en Londres y que no podía hacer nada. Pero Guidi no se quedó con esa versión.

Nation Traffic Proteste Aqui - Uruguay.jpg

Meses después de su planteo en Facebook, en abril de 2017, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) informó mediante un comunicado que había denunciado a EmpireOption ante un Juzgado Penal Económico por ofrecer inversiones sin autorización de la Comisión Nacional de Valores.

Guidi mandó un mail a la Procelac, que compartió con Búsqueda, en julio de 2017 con un relato pormenorizado de cómo fue “estafado” por esa plataforma de inversiones.

El 29 de octubre depositó US$ 250 con su tarjeta de crédito. En seguida lo llamó un ejecutivo de cuentas llamado Matías Rodríguez y le dijo que hiciera ciertas operaciones. Le prometió ganancias de US$ 7.000 por mes.

La oferta fue demasiado tentadora para Guidi: en noviembre depositó US$ 3.000. Ahí empezaron los problemas de verdad.

Él me empieza a llamar y me dice Fabricio estoy viendo que las operaciones que formulé con usted están empezando a caer, esto se llama efecto Trump (sic).



Guidi “reputeó” a su ejecutivo de cuentas. Entonces, según su relato, apareció un supuesto supervisor de nombre Marcos Bauzá. Llegó con una propuesta para solucionar las cosas, que implicaba que invirtiera más dinero en la plataforma. Recibiría más seminarios y material de formación sobre trading.

Ahí se fueron el resto de los ahorros de Guidi. En su mail sostiene que lo “tenían entretenido” con números que daban bien y los contactos con su ejecutivo de cuentas lo hacían creer que todo era legítimo. “Creo que me dibujaron todos estos números”, concluye.

El 13 de enero, todas las operaciones cerraron de manera negativa y Guidi vio cómo perdía US$ 3.523 “de un día para el otro”. Llamó para protestar y no le respondieron. Tampoco al día siguiente.

El 16 le contestaron el teléfono y le dijeron que su ejecutivo estaba de licencia hasta el 10 de febrero.

A los días le ofrecieron una solución, tenía que poner un poco más de dinero y podría recuperar la inversión. Le sugirieron que vendiera su celular para hacerse de efectivo. La redacción de su mail es elocuente.

Le digo no estás loco ustedes no estan regulados se que son uruguayos es verso eso de son inglesas voy a realizar denuncias en defensa del consumidor de mi pais! (sic).

Guidi amenazó a Rapipago, una plataforma de pagos, con denunciarlos en defensa del consumidor si no le decían a qué empresa fueron a parar sus depósitos en EmpireOption. Obtuvo así la prueba documental que faltaba en Brasil: la dueña de la cuenta era Riverjor SA, una sociedad uruguaya cuyos directores eran Tayler y Padilla, con oficinas en la misma dirección que Nation Traffic.

Nation Traffic factura RiverjorSA.jpg

El argentino llamó a Nation Traffic y le dijeron que estaba equivocado. Empezó a escracharlos en redes, con textos y videos. Daba nombres, mostraba fotos. En su mail escribió que lo amenazaron con un juicio y que después le ofrecieron US$ 2.000 en créditos para invertir en EmpireOption e intentar recuperar su dinero. Nada funcionó y Guidi mantiene su enojo hasta ahora.

La investigación iniciada por la Procelac avanzó lento. Buscaba probar que los involucrados habían violado el artículo 310 del Código Penal argentino, que castiga con uno a cuatro años de prisión y con una multa a “los empleados y funcionarios de instituciones financieras y de aquellas que operen en el mercado de valores que insertando datos falsos o mencionando hechos inexistentes, documentaren contablemente una operación crediticia activa o pasiva o de negociación de valores negociables, con la intención de obtener un beneficio o causar un perjuicio, para sí o para terceros”.

Padilla, Tayler, Riverjor S.A. y otros uruguayos fueron citados a declarar como imputados en diciembre de 2023. Fuentes de la Fiscalía argentina consultadas dijeron que en el proceso no contaron con la colaboración requerida de la contraparte judicial uruguaya. En Argentina había dudas sobre el delito a perseguir, porque no se trataba de venta de acciones, sino de ese mecanismo de “opciones binarias”, explicaron los informantes.

En setiembre de 2024 el Juzgado en lo Económico Penal de 9o turno de Argentina, con el aval de la Fiscalía, archivó el caso porque el plazo para perseguir los presuntos delitos había prescripto, según la resolución a la que accedió Búsqueda. La decisión tuvo lugar después de un pedido de los abogados de los empresarios uruguayos.

Los documentos de la Dirección General de Registros de Uruguay, que obtuvo Búsqueda, muestran que Padilla y Tayler cambiaron el nombre de Riverjor S.A. por el de Nation Traffic S.A. en enero de 2018, poco después de la denuncia en Argentina.

Nation Traffic registro uruguay.jpg

El fin de EmpireOption no supuso que Tayler y Padilla abandonaran el mundo de las plataformas de inversiones online.

Otra plataforma sin autorización

Al menos hasta febrero de 2025, Tayler, Padilla y otros integrantes de EmpireOption estaban a la cabeza de Tradear.com. Los servicios ofrecidos son parecidos, la falta de autorizaciones para operar en varios países donde capta clientes, también.

La plataforma asegura que los usuarios pueden invertir en más de 300 activos, desde Google a Netflix, todo eso dentro de la aplicación de Tradear.com, lo que permitiría jugar en el mercado con montos pequeños. Al igual que EmpireOption, promete cursos de formación sobre trading, algunos de cuyos materiales, analizados por Búsqueda, resultan bastante básicos.

En abril de 2021, la Comisión Nacional de Valores de Argentina advirtió que Tradear.com ofrecía al público “invertir en diversos activos financieros negociados en el mercado electrónico global de divisas Forex y en contratos por diferencia, a través de plataformas en línea y de una manera fácil y accesible”. Esa operativa, según el comunicado difundido por el regulador argentino, debía ser ejecutada con una autorización que Tradear.com no tenía.

Al mes siguiente fue la Comisión de Valores de España la que advirtió que Tradear.com no estaba autorizada a brindar servicios de inversión. En agosto de 2022, llegó el turno de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.

La autoridad regulatoria del sector financiero de Santa Lucía sumó su alerta sobre Tradear.com en julio de 2024. Aseguró que esa y otras plataformas listadas en el comunicado no estaban autorizadas.

Nation Traffic WARNING_NOTICES.jpg

La advertencia tiene la particularidad de contradecir de manera directa lo que declara Tradear.com en el apartado Regulación y Licencia: “Tradear.com forma parte de Bexon Ventures Limited, una empresa dedicada a las inversiones de capital privado, siendo líder y referencia del mercado Fintech. Tradear.com está inscripta con número de registro 2024-00328 bajo las leyes aplicables de Saint Lucia. Nos enorgullece ofrecer un servicio financiero responsable, transparente y personal a nuestros clientes”.

Esas advertencias a lo largo de los años no evitaron que Tradear.com sumara clientes en varios países. Una de las planillas internas que obtuvo Búsqueda, incluye 1.600 cuentas activas en la plataforma en julio de 2024, aunque otros documentos sugieren que podrían ser más. La mayoría de los usuarios eran argentinos, pero también había buena cantidad de colombianos, chilenos, brasileños y mexicanos.

En un buen mes, Tradear.com podía facturar US$ 1 millón, según los informantes.

Llegan a la plataforma en muchos casos sin experiencia previa y porque buscaron información sobre inversiones o se cruzaron en Internet con algún contenido que la menciona. Tradear.com tiene un podcast conducido por una persona que dice ser experta en el tema inversiones, pero no lo es, y que en ocasiones entrevista a otras personas que pretenden saber de trading. La plataforma también es traccionada por otros actores, como Inversor Online, cuya cara visible es alguien que dice llamarse Miguel Arruabarrena. Esa persona es, en realidad, Federico Demczylo, exasesor de EmpireOption y actual gerente del área de Riesgo en Tradear.com, relataron fuentes a Búsqueda. Ese ecosistema facilita que personas desembarquen en la plataforma.

Un cambio de identidad

La llamada es rápida, cargada de promesas. Es 30 de diciembre de 2022 y alguien de nombre Roberto se registró en Tradear.com. El equipo de la plataforma dispara. La conversación entre Roberto y su supuesta asesora financiera dura 19 minutos. Ese y otros audios son algunos de los cientos de documentos internos de Tradear.com y Nation Traffic a los que accedió Búsqueda. Roberto no tiene experiencia, a sus 39 años quiere dejar de ser empleado y la promesa que escuchará es muy tentadora: posibles retornos de 8% semanal.

Embed

Los encargados de hacer las llamadas a las personas que se registran tienen como misión que los clientes hagan el depósito inicial. Después, entrarán en juego los supuestos asesores, especialistas en economía e inversiones, quienes deberán continuar con la operación. Ninguno maneja su nombre verdadero y al menos la mayoría, si no todos, carecen de título de economista.

Los empleados son contratados por Nation Traffic, pero de inmediato pasan por una suerte de bautismo: su apellido cambia y se les asigna una casilla de mail institucional (@tradear.com) con su nueva identidad. Búsqueda accedió a contratos y correos internos que reflejan estos cambios, pero no los puede difundir para proteger la identidad de los informantes.

En las llamadas con los usuarios de la plataforma tienen la instrucción de decir que están en Madrid. Varios clientes confirmaron a Búsqueda que les dijeron que las oficinas estaban en la capital de España, cuando en realidad estaban en Montevideo.

Nation Traffic Oficinas en Madrid.jpg

La exsupervisora Paula Trillo (Paula Trías, su nombre en Tradear) confirmó a Búsqueda que los llamados laborales los hacía Nation Traffic —ella compartió algunos en su cuenta de LinkedIn— y recién después les decían a los potenciales empleados que la idea era que trabajaran en Tradear.com. Trillo fue despedida a mitad de febrero después de menos de un año en la compañía. “Bajo mi supervisión no se hizo nada para que los clientes perdieran, por eso hicieron que me fuera, no servía ese método”, afirmó.

Trillo dijo que no sabe qué pasó antes de su llegada en Tradear.com, ni en EmpireOption, y tampoco ahora que no está. No supo explicar por qué los nombres falsos, la mención engañosa de las oficinas en Madrid, ni el hecho de que los empleados no fuesen economistas ni expertos en los temas en los que debían asesorar. “Te decían que tenías que hacerlo así, yo tampoco entiendo por qué esta modalidad”, añadió.

Trillo participaba, con su nombre falso, en los podcast de Tradear.com.

Endulzar al cliente y el anuncio de una venta

El intercambio entre el cliente de nombre Juan, que no tenía ningún conocimiento de inversiones ni de cómo usar la plataforma, y su asesora Valentina parece reflejar que ninguna de las dos partes era versada en el mundo de las inversiones.

Embed

“Le vas pintando un mundo de colores, hay gente que miente mucho, depende del vendedor. Es una venta, ahí está en el vendedor si miente mucho o no. Hay que convencer”, relató un exempleado. No es una idea personal, sino una instrucción de la compañía, según surge de los documentos internos obtenidos, que incluyen presentaciones de 2022 con recomendaciones para encarar a los clientes.

Los empleados de Tradear.com, que funciona en las oficinas de Nation Traffic, tienen un salario base y cobran una comisión por cada operación que llevan adelante los clientes.

“Hacen todo para que pierdan, para que entren en una de que tienen que poner más”, describió. Deben conocer a sus clientes, por lo que les piden información y revisan sus redes, como LinkedIn, para conocer su perfil y evaluar cuánto dinero pueden tener. Otro exempleado consultado por Búsqueda confirmó ese relato. Agregó que si un cliente hacía una operación en la que “ganaba mucho”, había instrucción de modificar los números o de llamarlo para que pusiera más dinero “en el mercado” y cortar su racha.

Los dos explicaron que, al inicio, lo más probable es que los clientes obtengan ganancias rápidas. Es una manera de “endulzarlos” para que pongan más dinero.

“Es difícil que un cliente se dé cuenta si le cambiaron los números, tendría que estar conectado todo el tiempo y comparar con los precios de las acciones en el mercado, por ejemplo”, dijo uno de los informantes.

Consultada sobre si recordaba algún cliente que hubiese ganado, la exsupervisora Trillo dijo que sí: “Sé de un cliente que ganó, el tema es que después perdió mucho dinero pero porque el cliente se envició con eso”.

Sobre el rol de Tayler y Padilla, los tres exempleados coincidieron en que conocen al detalle el negocio de Tradear.com, de manera directa y a través de gerentes que dan seguimiento diario a las operaciones. Sin embargo, a los efectos de la comunicación pública de los empresarios y de Nation Traffic el vínculo con Tradear.com no existe.

Padilla y Tayler son socios desde hace más de una década. Uno de sus últimos emprendimientos, lanzado en 2020, fue la plataforma de contenido audiovisual y streaming para empresas OnePlay.

En las últimas semanas, las oficinas de Nation Traffic en el World Trade Center estuvieron convulsionadas. A oídos de Tayler y Padilla llegó la información de que Búsqueda estaba investigando a Tradear.com, lo que provocó varias reuniones e interrogatorios a empleados para ver si alguno sabía algo o había hablado con algún periodista del medio, reconstruyó Búsqueda.

Mientras eso sucedía, los empresarios sorprendieron a los trabajadores con el anuncio de que habían vendido Nation Traffic. A mitad de febrero apareció el nuevo dueño y en los próximos días Padilla y Tayler abandonarán la oficina para mudarse a otra de las torres del complejo.

Búsqueda intentó comunicarse con los dos empresarios, pero no tuvo éxito. Tampoco recibió respuesta de la gerenta financiera de Nation Traffic, Macarena Mella, quien trabaja hace más de una década en la compañía, lo que incluye las operaciones de EmpireOption, primero, y Tradear.com, después, según las fuentes.

Los ahorros que se esfuman y las "cuevas"

Juan Alejandro Innamorato, argentino veterano de las Malvinas, plasmó su indignación con Tradear.com en el sitio Trustpilot, un sitio donde se dejan comentarios sobre ese tipo de compañías.

Nation Traffic J A Innamorato.jpg

Búsqueda constató en los documentos filtrados que el número de cuenta en Tradear.com a nombre de su pareja existía.

Innamorato dijo a Búsqueda que le sugirieron realizar depósitos a través de una “cueva” en Argentina, dadas las restricciones en el movimiento de dólares en ese país.

Los asesores de Tradear.com sugerían como mejor mecanismo en Argentina depositar en pesos y después mover dólares con billeteras digitales, según los audios obtenidos por Búsqueda.

Un empresario que perdió más de US$ 100.000, de acuerdo con los documentos internos analizados, dijo que le dieron instrucciones para depositar en “cuevas” en Buenos Aires. Recordó que en ese momento, año 2022, era muy difícil mover dólares, por lo que le pasaban los datos de las oficinas a las que debía ir para concretar los depósitos de efectivo.

Guillermo Abad, correntino y contador público en sus treintas, también recurrió a Trustpilot para denunciar que fue víctima de una estafa.

Contactado por Búsqueda, recordaba las constantes llamadas para que depositara más dinero ante las pérdidas. Compartió los intercambios de correos para recuperar US$ 250 que le quedaban en su cuenta de Tradear.com en 2022. Sus mails reflejan la frustración creciente ante la falta de resultados hasta llegar al último, en noviembre de ese año.

He solicitado retiro de fondos hace mas de 10 dias habiles, no es relevante lo que me dice sobre la inactividad. Ustedes de forma intencional no liberaron los fondos y ahora me cobran por inactividad, Como dije en mensaje en la plataforma solo podrán estafarme lo q está en la cuenta ni un dolar mas, y me encargré de hace público esto, por todo medio posible… (sic)



Abad dijo que desistió porque se dio cuenta de que no tendría éxito, dado que tampoco sabía dónde ubicarlos.

Búsqueda no solo contactó a algunos de los clientes de Tradear.com que habían dejado una denuncia de estafa en el sitio Trustpilot. También envió correos a 50 personas, elegidas al azar de listas de clientes de la plataforma que obtuvo a mediados de febrero. Respondieron 11: uno dijo que necesitaba más tiempo para evaluarla y el resto describió malas experiencias.