16 de junio de 2026

El empate de Uruguay ante Arabia Saudita en 20 fotos

La Celeste sufrió, estuvo cerca de la derrota y encontró el empate en los minutos finales. Las imágenes que muestran cómo fue el estreno mundialista

Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.

Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.

Foto: BLACKSMITH-ULASHKEVICH
Jugadores de Uruguay celebran el gol del empate contra Arabia Saudi en el estadio Hard Rock en Miami.

Jugadores de Uruguay celebran el gol del empate contra Arabia Saudi en el estadio Hard Rock en Miami.

Foto: EFE/ Alberto Estevez
Maximiliano Araujo grita su gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Arabia Saudita.

Maximiliano Araujo grita su gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Arabia Saudita.

Foto: EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Manuel Ugarte sostiene el duro enfrentamiento durante el partido.

Manuel Ugarte sostiene el duro enfrentamiento durante el partido.

Foto: AFP
Federico Valverde en acción contra el defensor de Arabia Saudita Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.

Federico Valverde en acción contra el defensor de Arabia Saudita Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.

Foto: BLACKSMITH-ULASHKEVICH
Mohamed Kanno, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur pelean por la pelota.

Mohamed Kanno, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur pelean por la pelota.

Foto: AFP
Una familia de hinchas uruguayos alientan a la Selección en el Miami Stadium.

Una familia de hinchas uruguayos alientan a la Selección en el Miami Stadium.

Foto: AFP
Mohammed Al-Owais de Arabia Saudita disputa la pelota con Sebastián Cáceres.

Mohammed Al-Owais de Arabia Saudita disputa la pelota con Sebastián Cáceres.

Foto: EFE/ Alberto Estevez
Mohammed Abu Alshamat de Arabia Saudita disputa la pelota con Nicolás De La Cruz durante el partido.

Mohammed Abu Alshamat de Arabia Saudita disputa la pelota con Nicolás De La Cruz durante el partido.

Foto: EFE/ Alberto Boal
La tribuna del Miami Stadium colmada de uruguayos que asistieron al debut de Uruguay frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo FIFA 2026.

La tribuna del Miami Stadium colmada de uruguayos que asistieron al debut de Uruguay frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Foto: EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Agustín Canobbio en acción contra el defensa saudí Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudí y Uruguay en Miami.

Agustín Canobbio en acción contra el defensa saudí Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudí y Uruguay en Miami.

Foto: BLACKSMITH-ULASHKEVICH
Hincha alienta a su equipo en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay, en Miami.

Hincha alienta a su equipo en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay, en Miami.

Foto: EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da indicaciones a los jugadores durante el partido.

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da indicaciones a los jugadores durante el partido.

Foto: AFP
Una fanática uruguaya hincha por la Celeste en la tribuna del Miami Stadium.

Una fanática uruguaya hincha por la Celeste en la tribuna del Miami Stadium.

Foto: AFP
El golero de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, ayuda a Darwin Nuñez a ponerse de pie.

El golero de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, ayuda a Darwin Nuñez a ponerse de pie.

Foto: AFP
Rodrigo Bentancur remata al arco de cabeza contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).

Rodrigo Bentancur remata al arco de cabeza contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).

Foto: EFE/ Alberto Boal
Federico Valverde en acción contra Nawaf Boushal.

Federico Valverde en acción contra Nawaf Boushal.

Foto: AFP
Agustín Canobbio pierde el calzado en una jugada y le reclama al árbitro la falta.

Agustín Canobbio pierde el calzado en una jugada y le reclama al árbitro la falta.

Foto: AFP
Federico Viñas cabecea frente al arco de Arabia Saudita.

Federico Viñas cabecea frente al arco de Arabia Saudita.

Foto: AFP
El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa da indicaciones en la pausa para hidratarse del partido contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).&nbsp;

El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa da indicaciones en la pausa para hidratarse del partido contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). 

Foto: EFE/ Alberto Boal

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