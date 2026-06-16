El empate de Uruguay ante Arabia Saudita en 20 fotos

La Celeste sufrió, estuvo cerca de la derrota y encontró el empate en los minutos finales. Las imágenes que muestran cómo fue el estreno mundialista
Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.
Jugadores de Uruguay celebran el gol del empate contra Arabia Saudi en el estadio Hard Rock en Miami.
Maximiliano Araujo grita su gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Arabia Saudita.
Manuel Ugarte sostiene el duro enfrentamiento durante el partido.
Federico Valverde en acción contra el defensor de Arabia Saudita Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.
Mohamed Kanno, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur pelean por la pelota.
Una familia de hinchas uruguayos alientan a la Selección en el Miami Stadium.
Mohammed Al-Owais de Arabia Saudita disputa la pelota con Sebastián Cáceres.
Mohammed Abu Alshamat de Arabia Saudita disputa la pelota con Nicolás De La Cruz durante el partido.
La tribuna del Miami Stadium colmada de uruguayos que asistieron al debut de Uruguay frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo FIFA 2026.
Agustín Canobbio en acción contra el defensa saudí Moteb Al Harbi durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudí y Uruguay en Miami.
Hincha alienta a su equipo en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay, en Miami.
El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, da indicaciones a los jugadores durante el partido.
Una fanática uruguaya hincha por la Celeste en la tribuna del Miami Stadium.
El golero de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, ayuda a Darwin Nuñez a ponerse de pie.
Rodrigo Bentancur remata al arco de cabeza contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).
Federico Valverde en acción contra Nawaf Boushal.
Agustín Canobbio pierde el calzado en una jugada y le reclama al árbitro la falta.
Federico Viñas cabecea frente al arco de Arabia Saudita.
El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa da indicaciones en la pausa para hidratarse del partido contra Arabia Saudita en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.).