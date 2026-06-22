El fútbol que se viene ya se juega en el Mundial 2026: cómo la IA ayuda a tomar decisiones en tiempo real

La goleada de Estados Unidos sobre Paraguay en el debut del Mundial 2026 dejó una imagen curiosa. Durante la pausa de hidratación, el técnico argentino Mauricio Pochettino reunió a varios futbolistas alrededor de una laptop y les dio una serie de indicaciones. No era una simple repetición de jugadas. La imagen no tardó en generar preguntas en redes sociales. ¿Qué estaban mirando el técnico y sus dirigidos en plena goleada?

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La respuesta está en Sportian Performance, una plataforma desarrollada por Globant que utiliza inteligencia artificial (IA) para analizar datos físicos, videos y movimientos tácticos antes, durante y después de los partidos. En un torneo donde los detalles suelen definir eliminaciones y clasificaciones, la herramienta permite a los entrenadores contar con información extra que puede marcar una diferencia.

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“De cara a una Copa del Mundo histórica, estoy convencido de la importancia de proporcionar a nuestro equipo todas las ventajas posibles”, afirmó Pochettino durante la presentación del sistema. Y agregó que la plataforma permite al cuerpo técnico “analizar partidos y tomar mejores decisiones en tiempo real, respaldadas por datos sólidos”.

Según la documentación proporcionada por Globant a Galería , el sistema fue diseñado para “reducir la distancia entre los datos brutos y la obtención de conclusiones claras y accionables”. El objetivo es que los entrenadores puedan reaccionar con mayor rapidez frente a distintas situaciones del partido.

POCHETTINO APUESTA POR LA IA EN EL MUNDIAL Mauricio Pochettino incorporó en su trabajo con la selección de Estados Unidos Sportian Performance, una plataforma desarrollada por Globant que combina inteligencia artificial, video y métricas avanzadas para analizar rivales, detectar… pic.twitter.com/zJDyTM645J

Por ejemplo, durante la preparación de los partidos, “la herramienta genera informes automáticos, análisis de rendimiento y visualizaciones tácticas”. En lugar de revisar múltiples programas o bases de datos, los entrenadores pueden consultar toda la información en un mismo lugar.

Pero la parte más llamativa aparece durante los partidos. Sportian envía datos en directo al banco de suplentes y genera alertas impulsadas por IA sobre cuestiones tácticas y físicas que estén sucediendo.

La empresa asegura que “el sistema puede advertir cambios en la estructura de juego del rival o detectar cuando un futbolista supera determinados niveles de esfuerzo físico”. Esa información llega al cuerpo técnico mientras se está jugando el partido.

Pochettino-USA Antonee Robinson de Estados Unidos sostiene el balón junto al entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino (izquierda), durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

Del cuaderno de Bilardo a las pantallas inteligentes

La tecnología puede parecer novedosa, pero la búsqueda de ventajas lleva décadas dentro del fútbol. Los entrenadores siempre intentaron encontrar información antes que sus rivales.

Uno de los ejemplos más conocidos involucra a Carlos Bilardo. Durante el casamiento de Diego Maradona, el entrenador argentino le pidió a Oscar Ruggeri que se parara junto al brasileño Careca para comparar alturas y contexturas físicas pensando en un posible cruce mundialista. Era una forma rudimentaria de recopilar datos para anticipar situaciones futuras.

El responsable de Soluciones Deportivas de Sportian, Marcos González Bertolín, recuerda esa historia para explicar que la obsesión por encontrar ventajas sigue siendo la misma. “Bilardo quería calcular proporciones físicas, alturas y contexturas, preocupado por la pelota parada brasileña ante un eventual cruce en el Mundial de Italia 90”.

Durante años, el trabajo estuvo basado en libretas, cintas VHS y observaciones manuales. Los asistentes técnicos pasaban horas revisando grabaciones para identificar movimientos repetidos o tendencias tácticas.

Hoy la tarea es diferente. Los datos llegan de cámaras, sistemas de seguimiento, sensores y modelos de IA que procesan información en cuestión de segundos.

Sportian-Performance-Globant La plataforma analiza información del partido en tiempo real. Globant

El fútbol de los datos

La profesionalización del análisis deportivo transformó el trabajo de los cuerpos técnicos en todo el mundo. Lo que antes era una ventaja reservada para unos pocos clubes ahora forma parte de la rutina de los principales torneos.

Según González Bertolín, “prácticamente el 100% de los clubes de las grandes ligas utilizan videoanálisis con datos de rendimiento y posicionamiento”.

Las plataformas actuales permiten comparar futbolistas, medir recorridos, analizar presiones, estudiar secuencias de pases y evaluar el desgaste físico de cada jugador. Todo ocurre dentro de un mismo ecosistema digital.

En otro de los documentos proporcionados a Galería sobre la herramienta se explica que el sistema puede detectar “si un futbolista está por encima de su umbral habitual de esfuerzo para prevenir posibles lesiones” o comparar rendimientos individuales durante un partido.

También es posible etiquetar jugadas en vivo, construir informes automáticos y crear paneles personalizados según las necesidades de cada cuerpo técnico en el momento del partido que desee.

Freeman-USA-Mundial-2026 Alex Freeman (d) de Estados Unidos disputa el balón con Miguel Almirón de Paraguay durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el estadio SoFi en Los Ángeles. EFE/ Omar Alonso

La batalla invisible del Mundial

En el fútbol de elite nadie espera que la IA reemplace a los entrenadores. Las decisiones finales siguen dependiendo de las personas. Sin embargo, la tecnología gana espacio como una fuente adicional de información.

Luis Ureta, director ejecutivo de Sportian, sostiene que cada vez más entrenadores incorporan estas herramientas para “reducir la complejidad, optimizar la toma de decisiones y anticipar escenarios de juego”.

Más allá de los resultados que consiga Estados Unidos en el torneo, la experiencia muestra cómo la IA empieza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de los cuerpos técnicos. El análisis de datos en tiempo real ya no se limita al trabajo previo o posterior a los partidos. Cada vez con más frecuencia, también influye en las decisiones que se toman durante los 90 minutos.