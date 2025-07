Velocidad e innovación: el lado desconocido que transforma a la F1 en un laboratorio global

Lo sorprendente no fue solo el tiempo registrado, sino la declaración que el legendario piloto brasileño hizo después de esa experiencia. “De repente, me di cuenta de que ya no estaba conduciendo el auto conscientemente”, confesaría más tarde. “Estaba en una dimensión diferente. Era como si estuviera en un túnel”. Senna describió cómo, vuelta tras vuelta, se acercaba más a un estado de perfección casi místico, hasta que algo lo despertó: se encontró corriendo mucho más rápido de lo que su mente consciente creía posible, bordeando los muros de protección a velocidades extremas.