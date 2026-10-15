Matetes orientales

Al parecer, el doctor se dejó convencer por su paciente, el futuro presidente Yamandú Orsi, para estar al mando de ASSE, el mayor prestador de salud del Uruguay, que atiende a cientos de miles de personas, y uno de los lugares públicos más incómodos para trabajar
En mi cabeza, Álvaro Danza había sido elegido Mejor personaje 2025. Y digo en mi cabeza porque todavía no contaba con este espacio. Al parecer, el doctor se dejó convencer por su paciente, el futuro presidente Yamandú Orsi, para estar al mando de ASSE, el mayor prestador de salud del Uruguay, que atiende a cientos de miles de personas, y uno de los lugares públicos más incómodos para trabajar. Se sabe, hay médicos que cobran sueldos astronómicos, “sueldos no humanos”, dirían algunos. Porque todos queremos vivir lo mejor posible, al principio mantuvo ambas tareas: la privada y la pública como presidente de ASSE. Cuando se concluyó que podía existir algún conflicto de intereses, el orgullo, el ego le jugó en contra, y decidió quedarse únicamente con el sueldo de ASSE, mucho más miserable que el del mundo privado. Hace unos días, fue denunciado por una formalidad: firmó una compra con una mutualista en la que trabajaba, cosa que le estaba vedada y ningún abogado de ASSE notó. A mí, que no tengo ego, afán de trascendencia ni excesivo sentido de la responsabilidad, se me ocurren un montón de fórmulas para comunicarle a Orsi la negativa: “Yama, me siento honrado con tu propuesta, sería un cargo en el que podría ayudar a modernizar una estructura obsoleta, pero no es mi momento, tengo dos hijos, estoy escribiendo un libro, no me siento capacitado emocionalmente”. Otra: “Yamandú, siento que para asumir tamaña responsabilidad debo dar el 100 y, por razones que no vienen al caso, estoy en 70”, y dejás la incógnita de si tenés una enfermedad, te estás divorciando, cualquier cosa. Uno puede ser más formal o casual: “Es muy lindo lo que usted me plantea, señor presidente, y me enaltece desde mi ser más profundo, pero debo declinar su generosa invitación”. O: “Qué halago, Yama, qué mimo al alma, pero en esta no te puedo seguir, mi querido presi”. Hace poco, Javier Máximo Goñi rechazó la propuesta de ser el director de las radios públicas. Máximo sabe. El Máximo relator, con la biyuya en la mano.
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“Bombas, bombas, bombas…”, decía un hombrecito pequeño que padece enanismo en Cámara testigo, aquel programa conducido por Kairo Herrera. Pero esto es Uruguay, por suerte, y nuestra historia de país moderado hace que casi no haya episodios con explosivos. Lo que se puso de moda, últimamente, es el incendio sistemático de autos en la vía pública. Por supuestas deudas impagas, aparece un victimario que acciona a partir del pensamiento: “¿Y por qué no le quemamos el auto?”. Hace unos días, en Maldonado, hubo un nuevo caso, aunque las personas, torpes, quedaron filmadas y fueron detenidas a las horas. Al parecer, se trató de un simple ataque de celos. En Francia, la quema de automóviles se ha vuelto común como forma de protesta o vandalismo, y existen algunas expresiones en jerga como voiture barbecue o cramer une caisse. En inglés se utiliza to burn rubber para expresar la conducción muy rápida, similar al quemar llanta de acá. Me pregunto si no será hora de encontrar un término para designar esta nueva acción en nuestro argot rioplatense. En principio, propongo “llamear nave”, pero escucho opciones.
Juanse Rodríguez es un actor y director de teatro que, de un tiempo a esta parte, atraviesa un complicado estado de salud. Con esfuerzo, estrenó la obra Volveré y seré millones. Para promocionarla, fue invitado al programa Punto de encuentro, que conduce Victoria Rodríguez. Allí, confesó que el presidente Orsi le da vergüenza porque “está sin rumbo”. Aunque dijo sentir desilusión por haberlo votado, también reconoció que votó a Lacalle Pou en las anteriores elecciones. Ahora, en un giro inesperado, fue a otro programa de radio, se disculpó y será recibido por Orsi en Torre Ejecutiva. Señor presidente, es preciso que usted sepa que no existen las personas unánimemente buenas ni las personas unánimemente queridas. Conozco varios votantes suyos que consideran que su gobierno es tibio, y también conozco varios que no lo votaron y piensan que su gobierno es decididamente mediocre. Por fin, también conozco ciudadanos que defienden a capa y espada su gestión. Ninguno, sin embargo, aspira a conocerlo. De todas formas, si usted persiste en su decisión, me gustaría que conozca a mi primo el Peto, que está muy desencantado, pobre Peto, aunque más que con su gobierno, yo diría que con la vida misma. Hace un tiempo tuvo un aneurisma, y ahora se la pasa puteando, aunque confunde las palabras: “La colcha de la lona, qué vida tata”, repite sin parar, aunque yo más que nada lo veo bajoneado. Capaz usted le puede pegar una llamadita y le alegra la vida. También me gustaría que se encontrara a mi sobrina la Tati, que es medio apolítica aquella, pero lo vio bailar la danza del gato en sus años mozos y quedó prendada. Pensándolo bien, está bien que usted quiera defender su trabajo ante los ciudadanos. Lo que sí le digo es que es difícil hacerlo de a uno. Es un tema de escala. ¡Que no se le complique!