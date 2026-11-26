Siempre vuelve de alguna forma. En especial, cuando se acerca fin de año. Es, además, difícil de definir. No es un objeto ni tampoco un sujeto, aunque está directamente relacionado con ambos. Se parece más a un sentimiento, a un malestar muy antiguo que permanece como dormido, y que en poco tiempo crece y se transforma en furia, en un estado de excitación y odio exacerbado que dura algunas semanas y después vuelve a sosegarse, a quedar más solapado.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El objeto involucrado es el Estado y los sujetos, los contribuyentes. Cuando ambos se entrelazan de una forma intensa y desproporcionada es que se genera ese estado, que se podría definir como un huracán de indignación, por la fuerza con la que ruge y arrastra mientras dura.

Con él aparecen algunas reacciones, que suelen repetirse año tras año. Una de ellas, la más popular, es la denominada “rebelión del contribuyente”. Agrupa a los ciudadanos que se ven obligados a pagar impuestos elevados para mantener un Estado absolutamente ineficiente y que se niegan a hacerlo, que buscan la forma de evitarlo sin ser sancionados por ello.

Este año el que recurrió a ese concepto fue el senador nacionalista Sebastian da Silva. “La rebelión del contribuyente la hacemos entre todos”, dijo al presentar una herramienta digital que permite a los usuarios ingresar el modelo y el año de su vehículo para obtener una estimación de su valor actual de mercado y del monto que, según ese cálculo, debería pagar de patente anual.

¿Por qué? Porque el Congreso de Intendentes resolvió no utilizar ese criterio para establecer el valor de la patente de rodados del año que viene. No le convenía. “La valuación promedio de los vehículos era alrededor de 9,5% más baja que el año anterior, según fuentes del sector. Ante esto, los intendentes decidieron mantener la valuación anterior”, informó una nota publicada en la última edición de Búsqueda .

En conclusión, los vehículos a combustión van a pagar lo mismo que el año pasado, por más que deberían pagar menos, ya que valen menos, y los automóviles eléctricos tendrán incrementos en función de su valor de mercado y antigüedad.

El motivo es simplemente recaudatorio. Una parte fundamental del ingreso de las intendencias, en especial las del interior del país, viene de la patente de rodados. Necesitan de ese dinero para seguir ejecutando sus presupuestos, que suelen ser muy abultados.

La medida despertó críticas y una interna complicada dentro del Partido Nacional, que cuenta con 14 de los 19 intendentes. Los legisladores criticaron esa voracidad recaudadora pero los jefes departamentales, que suelen mandar más que senadores y diputados, la justificaron.

Más allá de esta discusión puntual, con la “rebelión del contribuyente” promovida por Da Silva incluida, el problema de fondo es otro. Porque hoy son unos los que se quejan, pero antes eran otros y después vendrán otros más. Porque lo que motiva esa necesidad desesperada que tienen los intendentes y también otros jerarcas públicos de recaudar es el presupuesto gigantesco que deben cubrir para poder funcionar. Y casi nunca se habla sobre eso.

El tema de fondo es que Uruguay es un país de tres millones y medio de habitantes, del tamaño de una provincia argentina o de un estado de los pequeños de Brasil, que tiene 19 intendencias con decenas de directores y cientos de funcionarios, 19 juntas departamentales con 31 ediles y varios funcionarios más y una estructura desmedida de burocracia.

¿Necesita Uruguay 19 intendencias? ¿Tiene sentido seguir con tantas juntas departamentales y con esos gobiernos municipales llenos de autoridades y funcionarios? ¿Cuánto ayuda o detiene el desarrollo económico esa forma de organizarse políticamente que tiene el país? No tengo claras las respuestas, pero poco o nada se discute al respecto. Los que sí aparecen son los indignados con los impuestos, pero no los que realicen propuestas para bajar el presupuesto de esas oficinas estatales.

Tampoco está en el centro del debate el sistema de transporte. Los recursos que se utilizan para el transporte público claramente son insuficientes porque en muchos lugares del país es muy malo o casi inexistente. En Montevideo tampoco es de lo mejores ni mucho menos. Entonces, todos los que pueden compran autos. El parque automotor se ha multiplicado en muy poco tiempo y por eso es allí donde van a buscar los recursos las intendencias. Patentes, multas, todo sirve. ¿Y qué se está haciendo para que no sean necesarios tantos autos circulando? Casi nada.

Un problema de fondo del Uruguay: criticar y no hacer nada para cambiar lo que no funciona. Indignarse con los impuestos, cuestionar el funcionamiento del Estado, la cantidad de empleados públicos, lo pesado de la burocracia, pero no atacar el fondo del problema, dejar que siga creciendo como una avalancha de nieve bajando por una montaña.

Un ejemplo de este fin de semana, muy simbólico por cierto: la obligatoriedad de las elecciones para elegir a los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS). Cada vez que ocurren estos comicios surge el mismo debate: ¿tiene sentido que sean obligatorios? Siempre terminan siendo protagonistas los votos en blanco y anulados y el desinterés. A la mitad del universo elector no le interesa participar y ni siquiera sabe quiénes son los candidatos.

Pero no. Seguimos. Se arma toda la infraestructura, se destinan los más de 1.000 funcionarios públicos para cada urna, se gastan casi dos millones de dólares en un acto eleccionario muy puntual. Se bloquea un domingo y se depositan todas las energías en algo que se podría resolver con mucho menos. Otra vez, el problema es que nadie hace nada para cambiarlo.

Son temas que trascienden a los partidos políticos. No son ideológicos. Las tres principales colectividades del Uruguay tienen intendencias a su cargo. Están todos involucrados. A su vez, casi todos votaron la ley para que las elecciones del BPS fueran obligatorias. No es un tema que pueda ser leído en clave de enfrentamiento entre gobierno y oposición o derecha e izquierda.

Pero en lugar de estar discutiendo en el Parlamento sobre estas cuestiones que sí afectan a la inmensa mayoría de los uruguayos, los debates siguen siendo sobre quién es más o menos corrupto o quién comete los errores más gruesos o de qué lado están los buenos y de cuál están los malos. Sin que haya una verdadera rebelión contra esa desconexión con la realidad, cada vez más expandida, no habrá cambio posible. Y siempre terminarán pagando los contribuyentes.