El MPP quedó solo en su blindaje a Cecilia Cairo y debió retroceder ante un escenario adverso

También recibió el respaldo del presidente del Frente Amplio , Fernando Pereira: al día siguiente dijo en una entrevista con el programa radial En perspectiva que la ministra no debía renunciar y que la situación irregular de Cairo también es la de millones de uruguayos. Así, sostuvo que no creía que ese millón de uruguayos estuvieran “inhabilitados para hacer política partidaria” o “participar de cargos de gobierno o legislativos”.

El mismo martes 15, Cairo decidió encabezar su propia defensa con una conferencia de prensa en el domicilio en Pajas Blancas que estaba en el centro de la polémica. Allí anunció que regularizaría la situación de su vivienda y dijo que si bien en un principio no le parecía “tan grave”, la situación “tiene su importancia”. De todas maneras, dijo que no renunciaría porque no había cometido ningún delito, sino que simplemente “tenía una deuda”. Argumentó además que su casa es “como la de cualquier trabajador” y que en su vida tuvo “un montón de prioridades”, entre las que no estuvo regularizar su vivienda. “Tendría que haberlo hecho antes, no lo hice, asumo el error y voy a actuar en consecuencia”.