Alejandra Forlán: contar para seguir, una presentación íntima en el Sofitel

La autora presentó Buen día, vida en un encuentro íntimo donde el testimonio se volvió conversación

La sala Thays del Sofitel Montevideo se fue llenando de a poco el miércoles 8, entre saludos, reencuentros y una expectativa silenciosa. La invitación era para la presentación de Buen día, vida, el libro de Alejandra Forlán, pero el clima que se generó estuvo más cerca de una conversación que de una instancia formal.

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El encuentro estuvo presentado por Silvana Nicola y el director editorial de Penguin Random House, Julián Ubiría, quienes acompañaron a Alejandra en un intercambio que fue llevando el hilo de la noche con naturalidad.

El tono se marcó desde el inicio. Sin solemnidad, sin distancia, Alejandra habló desde un lugar personal sobre el proceso de escribir. Sobre lo que implica volver a ciertos momentos y elegir cómo contarlos. El libro recorre su historia, pero evita el lugar común del relato de superación. En cambio, se detiene en lo cotidiano: en el cuerpo, en los vínculos, en la manera en que se reconfigura una vida.

A los 17 años, un accidente cambió su recorrido. Esa experiencia atraviesa el libro, pero no lo define por completo. En sus páginas aparecen también la familia, la independencia, la amistad y el amor como sostén. No hay respuestas cerradas, sí una mirada que se construye desde la adaptación constante.

En ese mismo sentido, uno de los momentos más sentidos llegó cuando su hermana tomó la palabra y compartió cómo vivió la situación desde su lugar, junto con toda la familia. En primera fila, presentes y atentos, acompañaron cada intervención, en una escena que dejó ver el entramado cercano que también atraviesa el libro.