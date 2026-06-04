Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

Cuatro días antes de comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, por la reducción de la sanción a la anestesista María Inés Miralles, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , será centro en dos marchas de protesta, una en Treinta y Tres y otra en Montevideo, bajo la consigna #JusticiaPorSoledadBarrera.

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Soledad Barrera fue la médica pediatra de 41 años que falleció en agosto de 2024 tras una mala praxis durante la operación de vesícula que le fue practicada el 26 de octubre de 2023 en la mutualista Servicio Médico Integral (SMI). Por este caso y tras un proceso abreviado, la anestesista María Inés Miralles fue condenada por la Justicia por homicidio culpable a 24 meses en prisión, bajo un régimen de libertad a prueba, en diciembre de 2025. Y es por este caso que la ministra Lustemberg comparecerá ante la Comisión de Salud del Senado el martes 16 a instancias de los nacionalistas Martín Lema y Carlos Camy. Es que también en 2025 la jerarca redujo de cinco a tres años el tiempo de inhabilitación profesional con el que la Comisión Honoraria de Salud Pública había sancionado esa mala praxis.

Si bien la ministra no cuestionó el proceder de la comisión, sí rebajó el “quantum sancionatorio” al considerarlo desproporcionado. Pero la determinación, que dijo haber tomado a partir del asesoramiento de la división jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP), desembocó en la renuncia de 11 de los 13 integrantes de esa comisión. También derivó en la mayor tormenta política que ha debido enfrentar su gestión, que incluye además una nueva denuncia en su contra formalizada este miércoles 3 ante el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay ( CMU ).

Las dos marchas están convocadas simultáneamente a las 19 horas del viernes 12 de junio. Un afiche digital que ya se está divulgando por diferentes canales reza bajo el título “Exigimos responsabilidad y transparencia” ante la rebaja decidida por la ministra.

Rosario Barrera, madre de Soledad y denunciante de Lustemberg y de Miralles ante este tribunal del CMU, estará en la de Treinta y Tres, donde vive ella y de donde era oriunda la médica fallecida. La de Montevideo iniciará en plaza Cagancha y culminará frente a la Torre Ejecutiva, donde se leerá una carta pública que luego será entregada al presidente Yamandú Orsi. “Familiares, compañeros de trabajo, colegas, amigos y allegados” son los convocantes de ambas manifestaciones, según un boceto de ese texto al que accedió Búsqueda.

“Soledad ingresó al block quirúrgico confiando plenamente en el equipo de salud y en que se cumplirían todos los procedimientos necesarios para proteger su vida. Sin embargo, el desenlace fue fatal. Ante esta situación la Justicia constató responsabilidad profesional, institucional, administrativa, civil y ética. Solicitamos que se adopten las medidas que correspondan. La medida adoptada por parte de la Dra. Cristina Lustemberg de disminuir los años de suspensión de la profesional atenta directamente contra la democracia luego de un pronunciamiento de la Justicia”, señala uno de los párrafos de la misiva que pretende ser entregada al presidente. “La familia, sus compañeros y la comunidad que hoy acompaña este reclamo tienen derecho a que se respete la Justicia y conocer la verdad. También tienen derecho a que no se minimice lo ocurrido, que no se oculte información y no se dilaten las respuestas como sucedió hasta el momento”, añade.

La oposición consideró “insuficientes” las respuestas que la ministra Lustemberg dio sobre este episodio en comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado del 5 de mayo, por lo que volvió a ser citada para el próximo martes 16.

“Yo voy a estar en la marcha de Treinta y Tres. Soy de acá y no les puedo fallar. Pero en Montevideo tengo mucha gente que me está apoyando”, dijo Barrera a Búsqueda.

Segunda denuncia

Lustemberg, que cuenta con el absoluto respaldo de Torre Ejecutiva, ha sufrido cuestionamientos a su gestión desde que en abril renunciara la directora general de Salud, Fernanda Nozar, lo que reveló cortocircuitos en la interna del MSP. Este hecho y lo ocurrido luego de la rebaja de la sanción a la anestesista pusieron a la jerarca en la mira.

La ministra de Salud Pública fue nuevamente denunciada este miércoles 3 ante el Tribunal de Ética Médica del CMU por Rosario Barrera. Ella ya había denunciado ante ese mismo organismo a la jerarca y a la anestesista Miralles el 20 de mayo. Sin embargo, esta última acción fue desestimada por “no seguir los mecanismos formales y burocráticos correspondientes”, según dijeron a Búsqueda fuentes de esa corporación.

“Según me dijeron, a la denuncia anterior no le dieron corte porque no fue hecha a través del formulario que ellos tienen para eso”, dijo por su lado Barrera. En aquella ocasión, la denuncia fue elevada al presidente del CMU, Álvaro Niggemeyer, e incluía tanto a Miralles como a Lustemberg. Ahora son dos denuncias separadas, una para cada una de las profesionales, a través de los canales internos correspondientes. “Por suerte, tengo mucha gente que me está ayudando para lo que quiero hacer y lo que quiero expresar”, añadió la madre.

El Tribunal de Ética Médica está presidido por Hugo Rodríguez Almada y está integrado por Diana Domenech, Álvaro Giordano, Gerardo Eguren y Fernando Repetto, según consigna la web del CMU.

La denuncia contra Lustemberg —en rigor, el pedido de que el tribunal analice su conducta— es “por la eventual omisión, insuficiencia o falta de fundamentación ética, técnica y documental al adoptar y explicar” la decisión de reducir la sanción a María Inés Miralles, según el texto al que accedió Búsqueda. Enumera los hechos protagonizados por la ministra vinculados a la determinación de la Comisión Honoraria de Salud Pública, más distinta documentación, como las investigaciones internas a la anestesista realizadas por el SMI, luego de la operación realizada a Soledad Barrera, en la que la paciente “padeció una bradicardia extrema, seguida de un paro cardiorrespiratorio, que la dejó con un agravio encefálico severo y posterior fallecimiento a los 10 meses”.

El SMI despidió a Miralles. En la Sociedad Médica Universal, donde actuaba como profesional independiente, no volvió a ser convocada luego de ese episodio. También fue dada de baja el 22 de abril pasado del Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas, en una resolución firmada por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el presidente Orsi.

Miralles —que también fue denunciada nuevamente ante el tribunal este miércoles— rompió el silencio en una entrevista brindada a Radio Carve el 26 de mayo. “Creo que no fui yo y que varios tenemos identificados a los responsables, pero no hay pruebas; así como no hay pruebas para inculparme a mí”, dijo en esa ocasión, en la que negó tener vínculos con Lustemberg y un consumo problemático de fentanilo. Lo primero —aunque más relacionado con la hermana de la anestesista, que era muy cercana a la actual directora general de Coordinación del MSP, Zaida Arteta, que a su vez es parte del entorno más cercano a la ministra— fue barajado por distintos actores de la salud y la política como una posible causa de la rebaja. Lo segundo fue señalado como la causa de la ausencia por algunos minutos de Miralles de la operación de Barrera, lo que fue considerado clave para el posterior desenlace.

“Yo lo que quiero es que la ministra exponga por qué tomó la decisión que tomó. Si firmó lo que firmó sin leer o qué pasó. Yo estoy segura de que está arrepentida”, dijo Rosario Barrera.