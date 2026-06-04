Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

Tras varios días con la agenda noticiosa y política tomada casi por completo por la controversia en torno al presunto beneficio obtenido por Yamandú Orsi al comprar una camioneta antes de asumir su cargo, el oficialismo pretende dar por cerrado el tema a partir de las últimas explicaciones vertidas por el propio presidente y su entorno.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Después de que el programa de radio Así nos va informó que Orsi compró el vehículo a un precio US$ 25.000 menor que el valor de mercado, fueron surgiendo explicaciones confusas desde el gobierno en torno a la transacción, y señalamientos de falta de ética y de transparencia por parte de políticos de la oposición.

Presidencia Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

Sin embargo, varios líderes de los partidos históricos han sido moderados en sus cuestionamientos a Orsi por este episodio, cuidadosos de la “institucionalidad” presidencial. “Al presidente hay que cuidarlo a muerte” pese a que “se mandó una chambonada de almacenero”, dijo a Búsqueda un dirigente de primera línea de la coalición republicana.

En entrevista con Búsqueda , el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, declaró que los blancos tienen “reflejo institucional”, pero señaló que es “difícil ayudar a quien no se deja ayudar” .

En la noche del lunes 1, el presidente divulgó un video suyo en el que informó por qué compró la camioneta —sin entrar en detalles de cómo la pagó— y aseguró que se hará “cargo” si algún organismo de contralor considera que cometió “un error”.

Un rato después, Búsqueda informó en su sitio web que en la transacción había utilizado como parte del pago, además de un auto de su propiedad, un vehículo que fue donado por la automotora Car One para su campaña electoral.

A raíz de esa información, al día siguiente Orsi convocó a la Torre Ejecutiva a cuatro medios de comunicación para dar nuevas explicaciones. En esa reunión con periodistas de Búsqueda, El País, El Observador y la diaria, mostró documentación vinculada a la oferta de la automotora y a la forma en cómo abonó. Además, comunicó su decisión de donar la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública.

Rendición de Cuentas

En el oficialismo pretenden que, con toda esa información comunicada, baje la intensidad del tema y que el gobierno pueda volver a enfocarse en su agenda, que en lo inmediato tiene el proyecto de Rendición de Cuentas.

El politólogo Daniel Buquet comentó en el programa Lado B de TV Ciudad que espera que el episodio del vehículo de Orsi provoque nuevas caídas en los niveles de aprobación del gobierno.

La edición del segundo trimestre del Monitor de Opinión Pública de Opción Consultores, difundida el miércoles 3, captó que el 20% de la población aprueba la labor gubernamental, el 30% tiene una mirada neutra y el 48% la evalúa de manera negativa. Los datos fueron recabados entre el 21 abril y el 28 de mayo, lo que implica que la caída no está conectada con la polémica por la camioneta.