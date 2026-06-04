Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

La cúpula del gobierno buscó en los últimos días despejar dudas sobre el patrimonio del presidente Yamandú Orsi después de la controversia provocada por la compra de una camioneta poco antes de asumir el cargo. Para laudar el tema, en una reunión con periodistas de medios escritos, el mandatario, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, dieron detalles de los movimientos patrimoniales del jerarca y su familia.

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De la información proporcionada en la reunión en Torre Ejecutiva del martes 2, surge que Orsi compró la camioneta Hyundai modelo Santa Fe el mismo día que firmó la partición de bienes con su esposa, Laura Alonsopérez.

La camioneta de Orsi Dirigentes de la cúpula coalicionista tuvieron contactos con el entorno del presidente Orsi para cuidar la institucionalidad

Orsi y su esposa iniciaron el proceso para disolver la sociedad conyugal en diciembre del 2022, un trámite en la Justicia que se extendió hasta abril del 2023, de acuerdo con el expediente que analizó Búsqueda .

La partición de bienes, sin embargo, tuvo lugar casi dos años más tarde: el 21 de febrero del 2025. El dato fue informado durante la reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron periodistas de Búsqueda , El País, la diaria y El Observador.

El arreglo entre el entonces presidente electo y Alonsopérez implicó que ella se quedaría con la casa de ambos, tasada en $ 3.240.000 (unos US$ 75.000), según la declaración jurada presentada en 2025 ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); mientras que Orsi retuvo otros bienes que debían sumar aproximadamente el mismo valor que la vivienda: dos vehículos y una cifra complementaria en dólares que tenían en una cuenta.

Pérez, que ofició como abogado de Orsi en el proceso judicial, explicó que la partición y la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe ocurrieron el mismo 21 de febrero del 2025.

La factura emitida por la automotora Oliva tiene esa fecha, según el documento que entregó Presidencia a la periodista Patricia Madrid. La conductora de Así nos va había informado sobre posibles inconsistencias en la declaración jurada de Orsi y la compra de una camioneta con precio de mercado de US$ 79.000.

La automotora le ofreció al presidente electo venderle la camioneta por US$ 54.000, lo que implicó un descuento de US$ 25.000. Tomó como parte del pago el Hyundai del 2020 (US$ 22.000) con el que Orsi se quedó producto de la participación de bienes y una Renault Stepway que había recibido como donación durante su campaña electoral (US$ 17.000), mientras que los restantes US$ 15.000 fueron transferidos por vía bancaria.

La herencia

En la reunión con los periodistas, Orsi y su equipo también detallaron el motivo de un incremento patrimonial registrado en dos declaraciones juradas que presentó a la Jutep.

En junio del 2025, Búsqueda informó que la primera declaración presentada por Orsi como presidente mostraba un incremento patrimonial en comparación con la que había completado siendo candidato presidencial el 27 de setiembre del 2024. Ante las consultas de Búsqueda en aquel momento, un allegado al mandatario dijo que tras la muerte de su madre, Carmen Martínez, en febrero de 2023, el entonces intendente de Canelones y su hermana quedaron como herederos de hecho de la casa que era de su familia. Orsi cedió los derechos hereditarios a su hermana a cambio de US$ 140.000, según esa versión, repetida esta semana a los periodistas. Con ese dinero, compró la casa que ya arrendaba y que está junto a la propiedad que tiene desde hace años con su esposa. El allegado a Orsi reconoció que debería haber mencionado el tema de los derechos sucesorios en sus declaraciones del 2024 y lo consideró un “error”. Añadió que esa “omisión” pudo responder a que “nunca se vio como heredero” y que tampoco se abrió la sucesión a escala judicial.

En la reunión con los periodistas en Torre Ejecutiva, el presidente y su equipo dieron más detalles sobre ese proceso. Dijeron que la declaración jurada fue presentada el 27 de setiembre del 2024 y que tres días más tarde laudó el tema de la herencia con su hermana.

El 30 de setiembre, mediante escritura pública, cedió sus derechos hereditarios a favor de su hermana. Ese mismo día y con ese dinero, explicaron en la reunión, compró la casa en la que vive. Añadieron que al ser producto de derechos sucesorios, no calificaba como un bien ganancial y no era parte de la división de bienes con Alonsopérez.