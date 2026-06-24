La Embajada de Corea promueve su cultura a través de la música

En la Sala Zitarrosa se realizó una nueva edición de la preliminar del K-Pop World Festival

Desde temprano, antes de que abrieran las puertas, los amantes del k-pop hicieron fila para entrar a la Sala Zitarrosa el sábado 20. Ese día, fanáticos del género presenciaron una nueva edición de la preliminar del K-Pop World Festival, un concurso de canto y danza.

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Organizado por la Embajada de Corea y con el apoyo de Mawa Producciones —productora y difusora de cultura asiática en Uruguay—, la muestra reunió a más de 500 personas.

Además de consolidar la cultura coreana en Uruguay, se trata de una instancia que destaca el talento de los artistas locales, por lo que cada año la sala proporciona un escenario profesional para mostrar la pasión de los concursantes. La conducción estuvo a cargo, una vez más, de Fernanda Peke­ Sanders, y el jurado estuvo integrado por la cantante y compositora Agustina Giovio, el bailarín y coreógrafo Tito Rodríguez y el productor Martín Montero.

En total compitieron 14 equipos (cuatro de canto y 10 de baile), y los ganadores avanzarán hacia la preselección mundial, buscando representar a Uruguay en la final internacional que se va a realizar en la ciudad de Changwon, Corea del Sur.

En el discurso de apertura, el embajador coreano, Wonil Noh, destacó que este tipo de encuentros sirve para fortalecer el intercambio entre los dos países a través “del lenguaje universal de la música”. Reconoció, además, los meses de ensayo, la “pasión” y el esfuerzo de los equipos.