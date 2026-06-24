La Embajada de Corea promueve su cultura a través de la música

Desde temprano, antes de que abrieran las puertas, los amantes del k-pop hicieron fila para entrar a la Sala Zitarrosa el sábado 20. Ese día, fanáticos del género presenciaron una nueva edición de la preliminar del K-Pop World Festival, un concurso de canto y danza.
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Organizado por la Embajada de Corea y con el apoyo de Mawa Producciones —productora y difusora de cultura asiática en Uruguay—, la muestra reunió a más de 500 personas.
Además de consolidar la cultura coreana en Uruguay, se trata de una instancia que destaca el talento de los artistas locales, por lo que cada año la sala proporciona un escenario profesional para mostrar la pasión de los concursantes. La conducción estuvo a cargo, una vez más, de Fernanda Peke Sanders, y el jurado estuvo integrado por la cantante y compositora Agustina Giovio, el bailarín y coreógrafo Tito Rodríguez y el productor Martín Montero.
En total compitieron 14 equipos (cuatro de canto y 10 de baile), y los ganadores avanzarán hacia la preselección mundial, buscando representar a Uruguay en la final internacional que se va a realizar en la ciudad de Changwon, Corea del Sur.
En el discurso de apertura, el embajador coreano, Wonil Noh, destacó que este tipo de encuentros sirve para fortalecer el intercambio entre los dos países a través “del lenguaje universal de la música”. Reconoció, además, los meses de ensayo, la “pasión” y el esfuerzo de los equipos.
El diplomático calificó al k-pop como “un fenómeno global” con millones de admiradores alrededor del mundo y expresó que, a través de las canciones, se abre un espacio para que la gente conozca el cine, la gastronomía y las tradiciones coreanas.
Tras la evaluación del jurado, AlexA quedó en primer lugar en la categoría de canto por su interpretación de Hwaa, del grupo (G)I-DLE; el grupo Kilin obtuvo el primer puesto en la categoría baile por su presentación Super, seguido de Ahylin, que quedó en segundo lugar por su coreografía de Boom Boom Bass. La jornada incluyó proyecciones de videos y sorteos para el público.