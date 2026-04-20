La Orden de Malta presentó sus actividades solidaridas para el 2026
Se trata de una red de acciones solidarias en varios departamentos enfocadas en asistir a personas en situación de vulnerabilidad mediante alimentación, apoyo a adultos mayores y acompañamiento educativo
De la Embajada de la Orden de Malta: consejero Stanislas Lubomirski, embajador Sigismund von Habsburg Lothringen, presidente Santiago Fonseca y dama Verónica Llovet.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Miembros de la Asociación Uruguaya de la Orden de Malta: Horacio Urrutia y Fernando Ituarte.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Nelson Danese, Daniel van Rompaey y Nicolás Castilla.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Jorge Lima, María Esther de León y Stella Bazterrica.
Con más de 60 años en Uruguay, la Orden de Malta es una asociación católica y laica próxima a cumplir 1.000 años de historia. Reúne en el país a caballeros, damas y voluntarios de Montevideo, Colonia, Maldonado, Salto y Soriano que trabajan día a día por los más carenciados.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Todos ellos, junto con autoridades, se reunieron en la sede de la Asociación Uruguaya de la Orden de Malta para presentar futuras iniciativas en un encuentro que convocó a miembros y representantes institucionales. Entre los presentes estuvieron el consejero de la Embajada de la Orden de Malta, Stanislas Lubomirski; el embajador, Sigismund von Habsburg-Lothringen; el presidente de la embajada, Santiago Fonseca; y la dama Verónica Llovet.
Entre las actividades, se destacó un servicio de desayunos gratuitos en barrios céntricos de Montevideo destinado a personas en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente a quienes, en esta época del año viven en situación de calle. En paralelo, se continuará con el apoyo a los adultos mayores a través de las obras de Pablo VI y el Hogar Schiaffino.
Por otro lado, en la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia, se continuará con el merendero de apoyo a familias con niños, que funcionará los sábados durante los meses de invierno. En Maldonado, se mantendrá el respaldo a las obras en Maldonado Nuevo, en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, y en la ciudad de Pan de Azúcar, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
En Salto, continuará el apoyo al hospital local a través de voluntarios que colaboran y organizan meriendas en el hogar de ancianos del propio centro de salud. En tanto, en Mercedes, la labor seguirá enfocada en la ayuda escolar, con un merendero gratuito los viernes, donde además de alimentos se brindará acompañamiento educativo en tareas domiciliarias.