La Orden de Malta presentó sus actividades solidaridas para el 2026

Se trata de una red de acciones solidarias en varios departamentos enfocadas en asistir a personas en situación de vulnerabilidad mediante alimentación, apoyo a adultos mayores y acompañamiento educativo

Miembros de la Asociación Uruguaya de la Orden de Malta: Horacio Urrutia y Fernando Ituarte.

De la Embajada de la Orden de Malta: consejero Stanislas Lubomirski, embajador Sigismund von Habsburg Lothringen, presidente Santiago Fonseca y dama Verónica Llovet.

Con más de 60 años en Uruguay, la Orden de Malta es una asociación católica y laica próxima a cumplir 1.000 años de historia. Reúne en el país a caballeros, damas y voluntarios de Montevideo, Colonia, Maldonado, Salto y Soriano que trabajan día a día por los más carenciados.

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Todos ellos, junto con autoridades, se reunieron en la sede de la Asociación Uruguaya de la Orden de Malta para presentar futuras iniciativas en un encuentro que convocó a miembros y representantes institucionales. Entre los presentes estuvieron el consejero de la Embajada de la Orden de Malta, Stanislas Lubomirski; el embajador, Sigismund von Habsburg-Lothringen; el presidente de la embajada, Santiago Fonseca; y la dama Verónica Llovet.

Entre las actividades, se destacó un servicio de desayunos gratuitos en barrios céntricos de Montevideo destinado a personas en situación de extrema vulnerabilidad, especialmente a quienes, en esta época del año viven en situación de calle. En paralelo, se continuará con el apoyo a los adultos mayores a través de las obras de Pablo VI y el Hogar Schiaffino.

Por otro lado, en la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia, se continuará con el merendero de apoyo a familias con niños, que funcionará los sábados durante los meses de invierno. En Maldonado, se mantendrá el respaldo a las obras en Maldonado Nuevo, en la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, y en la ciudad de Pan de Azúcar, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.