Opción Consultores: “El nivel de apoyo” de la administración Orsi “es el más bajo” que registró un gobierno del Frente Amplio

Las imágenes del gobierno y de Yamandú Orsi sufrieron un nuevo deterioro ante la opinión pública en el último trimestre, a una velocidad “particularmente acentuada”. El 48% de los uruguayos desaprueba la gestión de la actual administración y el 43% tiene una mirada negativa sobre el desempeño del mandatario, según una encuesta de Opción Consultores.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El Monitor de Opinión Pública de Opción, que se publica de manera trimestral, indica que el 20% de los uruguayos aprueba la labor del gobierno, el 30% tiene una mirada neutra y el 48% la evalúa de manera negativa. Los datos fueron recabados entre abril y mayo, lo que implica que la caída no está conectada con la polémica desatada por la compra que hizo Orsi de una camioneta Hyundai Santa Fe días antes de asumir el cargo .

Presidencia Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

El informe de Opción indica que la imagen del gobierno a caído medición tras medición, aunque a distinta velocidad según el electorado. Los juicios favorables cayeron de 30% a 20% desde que asumió hasta ahora, mientras que la desaprobación pasó de 19% a 48%. El saldo global es negativo: –28%.

“El principal cambio desde el comienzo de la gestión a la actualidad es el incremento de la desaprobación a costa de la reducción sustantiva del segmento con juicios neutros o sin opinión sobre el gobierno (que alcanzaba el 51% a los dos meses de comenzado y que es ahora un 33%)”, describe Opción.

Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en la primera vuelta de 2024, la aprobación cayó 23 puntos en comparación con el primer semestre del gobierno. No obstante, la aprobación todavía duplica a la desaprobación (38% versus 19%).

“En cuanto a los electores opositores, 3 de cada 4 desaprueban al gobierno y un minoritario 7% lo aprueba”, dice Opción. “Cuando se observa la trayectoria de este segmento, se observa una fuerte caída de la aprobación después de los primeros meses de gestión y una estabilización posterior en niveles inferiores al 10%. En cuanto a la desaprobación al interior de los votantes de la CR (coalición republicana), se comprueba un crecimiento constante y significativo en cada trimestre”.

Embed

La comparación con los anteriores gobiernos del FA no es alentadora para las actuales autoridades, según la consultora: “De acuerdo a la evidencia de opinión pública disponible, el nivel de apoyo gubernamental actual es el más bajo que ha registrado un gobierno liderado por el FA”.

La imagen del presidente

El monitor de Opción mide por separado la mirada que tienen los uruguayos sobre el gobierno de la referida al presidente. En cuanto a Orsi, 26% aprueba su trabajo, 43% lo desaprueba y 29% ni lo aprueba ni lo desaprueba.

En el global, el saldo negativo de Orsi (–17) no es tan malo como el de su gobierno. La “variación principal respecto al trimestre anterior es un crecimiento de la desaprobación de 10 puntos porcentuales y una caída de la aprobación neutra de 8 puntos”, dice Opción.

El informe distribuido por la consultora concluye que “el gobierno se halla en una fase recesiva en lo que refiere a su imagen de gestión ante la ciudadanía, con saldo negativo y deterioro progresivo”. Añade que “si bien es esperable una caída de la aprobación al avanzar rumbo a la mitad del mandato, en este caso se trata de una tendencia particularmente acentuada, fundamentalmente en lo que refiere a la desaprobación, que aumentó 28 puntos porcentuales en la comparación punta a punta”.

Embed

Opción destaca otra tendencia: “La pérdida de respaldo dentro de su propio electorado. Actualmente solo aprueban al gobierno 4 de cada 10 votantes frenteamplistas de 2024”.