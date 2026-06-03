  • Cotizaciones
    miércoles 03 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Opción Consultores: “El nivel de apoyo” de la administración Orsi “es el más bajo” que registró un gobierno del Frente Amplio

    La consultora advierte una “tendencia particularmente acentuada” de deterioro de la imagen: el 48% de los uruguayos desaprueba la gestión del gobierno y 43% tiene una mirada negativa sobre el desempeño del presidente

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa tras una reunión en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa tras una reunión en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS

    Las imágenes del gobierno y de Yamandú Orsi sufrieron un nuevo deterioro ante la opinión pública en el último trimestre, a una velocidad “particularmente acentuada”. El 48% de los uruguayos desaprueba la gestión de la actual administración y el 43% tiene una mirada negativa sobre el desempeño del mandatario, según una encuesta de Opción Consultores.

    Leé además

    Presidente Yamandú Orsi.
    Presidencia

    Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

    Por  Victoria Fernández  y Guillermo Draper
    Presidente de la República Yamandú Orsi.
    Presidencia

    Yamandú Orsi donará su camioneta a la ANEP

    Por Redacción Búsqueda

    El informe de Opción indica que la imagen del gobierno a caído medición tras medición, aunque a distinta velocidad según el electorado. Los juicios favorables cayeron de 30% a 20% desde que asumió hasta ahora, mientras que la desaprobación pasó de 19% a 48%. El saldo global es negativo: –28%.

    Embed

    “El principal cambio desde el comienzo de la gestión a la actualidad es el incremento de la desaprobación a costa de la reducción sustantiva del segmento con juicios neutros o sin opinión sobre el gobierno (que alcanzaba el 51% a los dos meses de comenzado y que es ahora un 33%)”, describe Opción.

    Entre quienes votaron al Frente Amplio (FA) en la primera vuelta de 2024, la aprobación cayó 23 puntos en comparación con el primer semestre del gobierno. No obstante, la aprobación todavía duplica a la desaprobación (38% versus 19%).

    “En cuanto a los electores opositores, 3 de cada 4 desaprueban al gobierno y un minoritario 7% lo aprueba”, dice Opción. “Cuando se observa la trayectoria de este segmento, se observa una fuerte caída de la aprobación después de los primeros meses de gestión y una estabilización posterior en niveles inferiores al 10%. En cuanto a la desaprobación al interior de los votantes de la CR (coalición republicana), se comprueba un crecimiento constante y significativo en cada trimestre”.

    Embed

    La comparación con los anteriores gobiernos del FA no es alentadora para las actuales autoridades, según la consultora: “De acuerdo a la evidencia de opinión pública disponible, el nivel de apoyo gubernamental actual es el más bajo que ha registrado un gobierno liderado por el FA”.

    La imagen del presidente

    El monitor de Opción mide por separado la mirada que tienen los uruguayos sobre el gobierno de la referida al presidente. En cuanto a Orsi, 26% aprueba su trabajo, 43% lo desaprueba y 29% ni lo aprueba ni lo desaprueba.

    En el global, el saldo negativo de Orsi (–17) no es tan malo como el de su gobierno. La “variación principal respecto al trimestre anterior es un crecimiento de la desaprobación de 10 puntos porcentuales y una caída de la aprobación neutra de 8 puntos”, dice Opción.

    El informe distribuido por la consultora concluye que “el gobierno se halla en una fase recesiva en lo que refiere a su imagen de gestión ante la ciudadanía, con saldo negativo y deterioro progresivo”. Añade que “si bien es esperable una caída de la aprobación al avanzar rumbo a la mitad del mandato, en este caso se trata de una tendencia particularmente acentuada, fundamentalmente en lo que refiere a la desaprobación, que aumentó 28 puntos porcentuales en la comparación punta a punta”.

    Embed

    Opción destaca otra tendencia: “La pérdida de respaldo dentro de su propio electorado. Actualmente solo aprueban al gobierno 4 de cada 10 votantes frenteamplistas de 2024”.

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Tenfield volverá a reunirse con la AUF para reclamar la eliminación del usuario único en el ‘streaming’

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    A días de cerrar el llamado, hay dos interesados en parador gestionado con pérdidas por el PIT-CNT

    Por Redacción Búsqueda
    Delitos de Lesa Humanidad

    Caja militar suspendió el pago de pensiones a cuatro exmilitares prófugos en el exterior

    Por Macarena Saavedra
    Impuestos

    La DGI empezó a advertir a contribuyentes por inconsistencias en declaraciones del IRAE

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa tras una reunión en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Opción Consultores: “El nivel de apoyo” de la administración Orsi “es el más bajo” que registró un gobierno del Frente Amplio

    Asamblea General en el Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Javier Calvelo/adhocFOTOS

    Al filo del plazo, el sistema político acordó la designación de un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia

    Por Macarena Saavedra
    Sede del Banco Central del Uruguay.

    “Consentimiento”: desde agosto el Banco Central exigirá notificar los “riesgos” de depositar en dólares

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente Yamandú Orsi.

    Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

    Por  Victoria Fernández  y Guillermo Draper