Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

El presidente Yamandú Orsi confirmó el martes 2, en diálogo con periodistas de medios escritos, que para adquirir una camioneta híbrida Hyundai modelo Santa Fe entregó dos vehículos y realizó un pago de US$ 15.000.

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La reunión con la prensa fue convocada por el mandatario luego de que Búsqueda informara, el lunes 1, que en la transacción por la camioneta había utilizado como parte del pago, además de un auto Hyundai de 2020 de su propiedad, un vehículo Renault Stepway que había sido donado por la automotora Car One para su campaña electoral .

En el intercambio con periodistas de Búsqueda , El País, El Observador y la diaria, el mandatario mostró documentación vinculada a la oferta de la automotora Oliva —que le vendió el vehículo— y a la forma en cómo pagó. Además, comunicó su decisión de donar la camioneta , que compró pocos días antes de asumir la Presidencia a un precio de US$ 54.000 cuando el valor de mercado rondaba los US$ 79.000.

De acuerdo al desglose del pago informado por Orsi, la automotora tomó la camioneta Hyundai de 2020 a US$ 22.000 y la Renault a US$ 17.000. A eso se sumaron dos transferencias bancarias desde la cuenta personal del presidente por un total de US$ 15.000. En la noche del martes desde el equipo de Orsi hicieron llegar a los periodistas el comprobante de dichas transferencias.

El lunes, fuentes de Presidencia habían asegurado a Búsqueda que la Renault Stepway fue una “donación personal” de Car One a Orsi, y que se organizó una rifa con el vehículo para recaudar dinero para la campaña. Además, afirmaron que nadie ganó el sorteo, por lo que el vehículo siguió en manos del entonces candidato.

Orsi-Torre-Ejecutiva Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva previó a la reunión con periodistas de Búsqueda, El País, El Observador y la diaria, 2 de junio de 2026. Mauricio Zina / adhocFOTOS

La rendición de cuentas de la campaña que presentó el Frente Amplio (FA) a la Corte Electoral, en la que detalla gastos e ingresos, muestra que Car One entregó un vehículo cero kilómetro el 1 de octubre del 2024 y que tenía un costo de $ 853.620 (unos US$ 20.500).

En la reunión de ayer martes, en la que también participó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el titular de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, los jerarcas reiteraron que el Renault fue una donación personal al candidato para que se trasladara durante la campaña electoral. Dijeron que el comando evaluó que era engorroso empadronarlo, que el vehículo no era lo suficientemente seguro para los traslados y que se optó por alquilar otros autos. Con el Renault se definió, en cambio, organizar un bono colaboración para recaudar dinero.

Los jerarcas mostraron el registro del resultado del sorteo, que se realizó el 15 de noviembre de 2024 con la Lotería Uruguaya. También exhibieron el talonario con los bonos colaboración que se vendieron —392 en total, a un precio de US$ 200— y el número ganador que no se vendió. Aseguraron que toda esa información, que incluía los nombres de cada una de las personas que compraron bonos, fue entregada a la Corte Electoral.

Por otra parte, los jerarcas consideraron justificado el uso de la Renault para pagar parte de la camioneta que adquirió Orsi. Argumentaron, por un lado, que, siguiendo la circular Nº 11.902 de la Corte Electoral, todo lo recaudado para la campaña se registró a nombre del comité de campaña del candidato y que no hubo una cesión de derechos al FA. En ese sentido, señalaron que la recaudación correspondía al candidato y no al lema ni a la fórmula presidencial.

Por otro lado, afirmaron que el candidato “pagó” por la camioneta. Dijeron que la campaña terminó con un superávit de $17 millones (unos US$ 405.000), y que el dinero fue “donado” a la fuerza política. Dentro de ese monto se encontraba el valor de US$ 20.500 de la Renault, argumentaron, que habría sido aportado por Orsi para quedársela, aunque dijeron que no quedó desglosado, por lo que solo hay registro de la transferencia total al lema por los $ 17 millones.

En varias oportunidades a lo largo del intercambio Búsqueda y los otros medios procuraron que las autoridades aclararan si efectivamente Orsi aportó dinero personal para pagar el valor de la Renault Stepway que sumaría luego a su patrimonio, pero este punto no fue aclarado. Los jerarcas insistieron en que por decisión del candidato y su comando se volcó a la fuerza política un monto significativo —superior a US$ 400.000—, cuando Orsi no tenía obligación de hacerlo, y que dentro de ese monto se incluyó el valor de la camioneta.

Posteriormente plantearon que el entonces candidato hizo varios aportes personales durante la campaña y también volcó los US$ 78.000 recaudados mediante el sorteo que terminó sin ganador, por lo que se entendió que el valor de la Renault había quedado cubierto.

Para la fecha en que se transfirieron el dinero al FA, abril de 2025, Orsi ya había usado la Renault como parte del pago para comprar su camioneta.

El inicio de la polémica

El descuento obtenido por el entonces presidente electo en la compra de una camioneta híbrida marca Hyundai —que quedó en evidencia en una factura que Presidencia envió en respuesta a una consulta de la periodista Patricia Madrid, del programa Así nos va— desató un debate sobre la conveniencia ética del beneficio. En particular debido a que, pocos días después de la compra, Orsi utilizó en la ceremonia de asunción presidencial un coche eléctrico Hyundai de la misma automotora.

Aunque inicialmente desde Presidencia informaron a Así nos va que que la nueva camioneta se había pagado con la entrega de un solo auto, y el resto mediante una transferencia en dólares, fuentes al tanto del negocio revelaron a Búsqueda que Orsi entregó un segundo vehículo como parte del pago, el Renault Stepway donado por Car One para la campaña electoral. Esto desató una nueva polémica entorno a sí correspondía el uso personal de Orsi de un bien donado para una campaña, y por eso fue uno de los focos del diálogo con los periodistas este martes.

Yamandu-Orsi-Camioneta Yamandú Orsi durante el lanzamiento de obras de conexión al agua potable en el barrio San Miguel, 31 de octubre de 2025. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Orsi donará la camioneta a la ANEP

Sobre el precio al que abonó la camioneta híbrida Santa Fe —con un descuento de US$ 25.000— Orsi relató que se trató de una propuesta que surgió como iniciativa de la Automotora Oliva. Dijo que su dueño, Diego Oliva, le planteó que cambiara su Hyundai Santa Fe de 2020 por el modelo más nuevo, y le adelantó que le haría una oferta. Cuando recibió la propuesta el 17 de febrero, el presidente consideró que el precio era razonable y por eso resolvió comprarla. Aseguró que nunca pensó que podía haber un reproche ético e insistió en que ni la empresa ni la representante de Hyundai en Uruguay —Fidocar— recibieron ningún beneficio a cambio del descuento.

No obstante, pese a entender que no obró de manera incorrecta, Orsi informó que resolvió donar la camioneta para dar por terminados los cuestionamientos. La camioneta será cedida a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se use en el transporte de estudiantes.

En un video difundido el lunes 1 por Presidencia, Orsi dijo que no “hubo algún otro interés ni negociación" con la automotora más que el objetivo de trasladarse “en un automóvil seguro”, a un “precio razonable”. “Si algún organismo de contralor considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”, añadió el mandatario en el mensaje.

Este martes, Orsi dijo que resolvió no aguardar al fallo de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que está analizando el caso, para tomar acciones, y que por eso donará la camioneta con la expectativa de disipar todas las dudas que generó la transacción. Tras ello, el mandatario pasará a utilizar exclusivamente el vehículo oficial de Presidencia.