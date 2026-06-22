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Sitkovetsky Trio se presentó en el Teatro Solís

El ensamble tocó piezas de Joseph Haydn, Robert Schumann y Ludwig van Beethoven

Sitkovetsky Trio.

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Mauricio Rodríguez
Del CCM: presidente Nicolás Etcheverry, presidenta de honor Vera Heller-Bergengruen y protesorero Mauro Canziani.

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Mauricio Rodríguez
Roberto Cristiani, Silvia Pigni y Gustavo Cristiani.

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Mauricio Rodríguez
Christine Sarkis, Pilar Barcena de Varangot y Mario Varangot.

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Mauricio Rodríguez
Liliana Filotto y Marta Martínez.

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Ofelia Baraciarte y Juan Carlos Basaldúa.

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Mauricio Rodríguez
Derley Chagas y María Julia Muñoz.

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Mauricio Rodríguez
Mariela Silva junto a Ricardo y Susana Taullard.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El Centro Cultural de Música (CCM) organizó el martes 16 en el Teatro Solís un concierto de Sitkovetsky Trio. Se trató de la presentación de las obras de tres grandes compositores: Joseph Haydn, Robert Schumann y Ludwig van Beethoven. Los intérpretes fueron Alexander Sitovetsky en violín, Isang Enders en cello y Wu Qian en piano.

El trío es uno de los más destacados de la actualidad y se presenta en los escenarios más importantes del mundo. La revista alemana Fono Forum describió sus conciertos como compuestos por una música “excepcional, sonoramente versátil, con una energía concentrada, claridad analítica e intensidad”. El ensamble ha ganado el reconocimiento internacional por su programación innovadora y su cohesión.

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El presidente del CCM, Nicolás Etcheverry, dijo a Galería que el concierto fue una nueva oportunidad para promover la música clásica. “Es una cultura que, además de lo musical, plantea el diálogo, el silencio y el saber escuchar”, aseguró. Sobre la convocatoria afirmó que “con nuevas interpretaciones” la música y el público se “renuevan”.

El próximo concierto será del pianista Alim Beisembayev, el miércoles 5 de agosto. Se trata de un joven kazajo, ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional de Piano de Leeds, en el año 2021.

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