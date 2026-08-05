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Un barroco fuera de lo común: Jakub Józef Orliski en el Teatro Solís

El contratenor polaco llega por primera vez a Montevideo junto al ensamble italiano Il Pomo d'Oro

Jakub Józef Orlinski
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El reconocido contratenor polaco Jakub Józef Orliski llega por primera vez a Montevideo junto al prestigioso ensamble italiano Il Pomo d'Oro, una de las formaciones más destacadas del mundo en interpretación historicista, para presentar Beyond, un programa que invita a descubrir un barroco diferente, lejos de las obras más transitadas del repertorio.

Considerado una de las grandes figuras de la música clásica de la actualidad por la singularidad de su voz, su carisma escénico y una carrera que lo llevó a los principales teatros y festivales internacionales, Orliski propone junto a Il Pomo d'Oro un recorrido por verdaderas joyas musicales del siglo XVII. El repertorio, curado por Yannis François, reúne obras de compositores como Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Kapsberger, Saracini, Netti y Jarzbski, en un viaje que rescata piezas poco frecuentes y las presenta con una mirada contemporánea, demostrando que estas músicas siguen conmoviendo siglos después de haber sido escritas.

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La propuesta combina el virtuosismo vocal de Orliski con el refinamiento interpretativo de Il Pomo d'Oro, conjunto italiano reconocido internacionalmente por su especialización en música barroca con instrumentos de época, ofreciendo una experiencia sonora que privilegia la emoción, el detalle y el redescubrimiento de un repertorio excepcional.

Jueves 20 de agosto, 19.30 horas en la sala principal del Teatro Solís. Entradas de 1.700 a 6.500 pesos en Tickantel y boletería del teatro.

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