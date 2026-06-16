¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Tres Cruces suma energía renovable al poner en marcha su planta fotovoltaica

Con una potencia instalada de 1,4 MW y 2.415 paneles solares, el proyecto forma parte de la estrategia de sostenibilidad y modernización impulsada por Gralado S.A. BIC

Gerente general de Tres Cruces Marcelo Lombardi, presidente del Directorio Carlos Lecueder, ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, ministras de Transporte Lucía Etcheverry, subsecretario de Industria Daniel Olesker y vicepresidente de Tres Cruces Luis Muxi.&nbsp;

Gerente general de Tres Cruces Marcelo Lombardi, presidente del Directorio Carlos Lecueder, ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, ministras de Transporte Lucía Etcheverry, subsecretario de Industria Daniel Olesker y vicepresidente de Tres Cruces Luis Muxi. 

FOTO

Valentina Weikert
Pablo Saravi, Miguel Peirano, Andrés Curbelo y Eduardo Shaw.&nbsp;

Pablo Saravi, Miguel Peirano, Andrés Curbelo y Eduardo Shaw. 

FOTO

Valentina Weikert
Ricardo Hofstadter y Gabriela García Catro de UTE.

Ricardo Hofstadter y Gabriela García Catro de UTE.

FOTO

Valentina Weikert
Jorge Bardier y Oscar Caputi.

Jorge Bardier y Oscar Caputi.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Lo que durante meses fue una obra visible desde distintos puntos de Tres Cruces comenzó oficialmente a operar el miércoles 10. Se trata de la puesta en marcha de una planta fotovoltaica que incorpora 2.415 paneles solares monocristalinos y ocho inversores, encargados de transformar la energía captada en electricidad lista para su uso y distribuidos en una superficie de 6.244 metros cuadrados. La instalación alcanza una potencia nominal de 1.200 kW en corriente alterna —equivalente a 1.400,7 kWp de potencia pico— que suma cerca de 18 kilómetros de cableado solar y opera con una eficiencia de conversión del 98,4%. Estas características convierten la planta en uno de los proyectos de generación solar urbana más relevantes desarrollados en Uruguay. A su vez, el sistema es supervisado en tiempo real a través de la plataforma de monitoreo, que permite seguir el desempeño y anticipar las tareas de mantenimiento.

La obra, desarrollada junto con la empresa especializada Smart Green Uruguay, con una inversión cercana a los US$ 1,2 millones, se enmarca en la estrategia de sostenibilidad impulsada por Gralado S.A., administradora del complejo, y representa un nuevo hito dentro del proceso de transformación y modernización que la compañía viene desarrollando en los últimos años.

Para celebrar su puesta en marcha se organizó una ceremonia conmemorativa en Life Cinemas de Tres Cruces, donde se reunieron autoridades nacionales, representantes del sector privado, la academia, colaboradores, técnicos y proveedores, entre otros actores.

Las autoridades accionaron un gran botón de encendido y, al hacerlo, la pantalla se iluminó y mostró la planta en funcionamiento, lo que marcó el comienzo de sus operaciones. Este gesto también refleja el inicio de una nueva etapa de generación de energía renovable para una infraestructura que diariamente recibe a miles de personas.

Sobre esto el presidente del Directorio de Tres Cruces, Carlos Lecueder, destacó que la nueva instalación permitirá avanzar en el autoabastecimiento energético del complejo mediante la generación de electricidad a partir de una fuente renovable, lo cual reducirá el consumo de energía proveniente de la red convencional y contribuirá a disminuir la huella de carbono de la operación. “Una vez en régimen, la planta proyecta generar aproximadamente 1.841 MWh de energía al año. Esa generación es comparable al consumo eléctrico anual de más de 600 hogares, y permitirá evitar alrededor de 920 toneladas de emisiones de CO2 por año, una reducción equivalente a retirar más de 200 automóviles de circulación”.

Por otro lado, el gerente general de Tres Cruces, Marcelo Lombardi, se refirió a que este hito es el resultado de varios años de planificación, análisis e inversión. “Incorporar generación renovable a una operación de la escala de Tres Cruces implica un desafío técnico importante, pero también una oportunidad para demostrar que la sostenibilidad puede integrarse de forma concreta al negocio y generar eficiencias reales”, agregó.

Con la entrada en operación de la planta, Tres Cruces suma un nuevo capítulo a una historia que comenzó hace más de tres décadas y que hoy busca proyectarse hacia el futuro mediante soluciones capaces de responder a los desafíos ambientales de las próximas generaciones.

Selección semanal
Política económica

Azucena Arbeleche: “Nos falta dar un salto en términos de crecimiento económico”

Por Redacción Búsqueda
Sistema financiero

Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

Por Ismael Grau
Parlamento

“No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

Por Redacción Búsqueda
Seguridad social

Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Alejandro, Soledad y Clara Sienra.

Cómo fue el debut mundialista para los hinchas en Miami

Por Redacción Galería
La Celeste a la calle

La Celeste a la calle

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Tom Cruise asistió al partido entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles junto a David y Victoria Beckham.

Desde David Beckham hasta Paris Hilton: las celebridades que ocupan las butacas en el Mundial 2026

Por Redacción Galería
Maximiliano Araujo anota el gol del empate contra Arabia Saudita durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en Miami.
20 Fotos

El empate de Uruguay ante Arabia Saudita en 20 fotos