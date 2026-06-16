Tres Cruces suma energía renovable al poner en marcha su planta fotovoltaica

Con una potencia instalada de 1,4 MW y 2.415 paneles solares, el proyecto forma parte de la estrategia de sostenibilidad y modernización impulsada por Gralado S.A. BIC

Gerente general de Tres Cruces Marcelo Lombardi, presidente del Directorio Carlos Lecueder, ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, ministras de Transporte Lucía Etcheverry, subsecretario de Industria Daniel Olesker y vicepresidente de Tres Cruces Luis Muxi.

Lo que durante meses fue una obra visible desde distintos puntos de Tres Cruces comenzó oficialmente a operar el miércoles 10. Se trata de la puesta en marcha de una planta fotovoltaica que incorpora 2.415 paneles solares monocristalinos y ocho inversores, encargados de transformar la energía captada en electricidad lista para su uso y distribuidos en una superficie de 6.244 metros cuadrados. La instalación alcanza una potencia nominal de 1.200 kW en corriente alterna —equivalente a 1.400,7 kWp de potencia pico— que suma cerca de 18 kilómetros de cableado solar y opera con una eficiencia de conversión del 98,4%. Estas características convierten la planta en uno de los proyectos de generación solar urbana más relevantes desarrollados en Uruguay. A su vez, el sistema es supervisado en tiempo real a través de la plataforma de monitoreo, que permite seguir el desempeño y anticipar las tareas de mantenimiento.

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La obra, desarrollada junto con la empresa especializada Smart Green Uruguay, con una inversión cercana a los US$ 1,2 millones, se enmarca en la estrategia de sostenibilidad impulsada por Gralado S.A., administradora del complejo, y representa un nuevo hito dentro del proceso de transformación y modernización que la compañía viene desarrollando en los últimos años.

Para celebrar su puesta en marcha se organizó una ceremonia conmemorativa en Life Cinemas de Tres Cruces, donde se reunieron autoridades nacionales, representantes del sector privado, la academia, colaboradores, técnicos y proveedores, entre otros actores.

Las autoridades accionaron un gran botón de encendido y, al hacerlo, la pantalla se iluminó y mostró la planta en funcionamiento, lo que marcó el comienzo de sus operaciones. Este gesto también refleja el inicio de una nueva etapa de generación de energía renovable para una infraestructura que diariamente recibe a miles de personas.

Sobre esto el presidente del Directorio de Tres Cruces, Carlos Lecueder, destacó que la nueva instalación permitirá avanzar en el autoabastecimiento energético del complejo mediante la generación de electricidad a partir de una fuente renovable, lo cual reducirá el consumo de energía proveniente de la red convencional y contribuirá a disminuir la huella de carbono de la operación. “Una vez en régimen, la planta proyecta generar aproximadamente 1.841 MWh de energía al año. Esa generación es comparable al consumo eléctrico anual de más de 600 hogares, y permitirá evitar alrededor de 920 toneladas de emisiones de CO2 por año, una reducción equivalente a retirar más de 200 automóviles de circulación”.