La película en la que brilla Carmen Maura 40 años después de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’

Después de su exitoso paso por el circuito de festivales, donde ganó el Premio del Público en Venecia y se coronó como la gran triunfadora en Mar del Plata, llega al cine Calle Málaga, dirigida por la sensible mirada de la realizadora marroquí Maryam Touzani.
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La historia nos traslada a una Tánger capturada con una luz nostálgica. Allí vive María Ángeles (Maura), una española de 79 años que acompasó su vida al ritmo lento de la ciudad. Su tranquilidad se ve sacudida con la llegada de su hija desde Madrid —interpretada por Marta Etura—, que amenaza con desmantelar ese refugio al anunciar que necesita dinero y, para eso, no tiene otra opción que vender la propiedad donde reside su madre.
Lejos de resignarse y aceptar la decisión, María Ángeles emprende una resistencia silenciosa y emocionante. En ese proceso sucede lo inesperado: un despertar tardío de esta mujer que ve florecer una sensualidad que creía perdida y unas ganas de vivir y volver a sentir que desafían la edad, el tiempo y las circunstancias.