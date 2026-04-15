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La película en la que brilla Carmen Maura 40 años después de ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’

En Calle Málaga, la actriz española protagoniza una historia sobre una mujer que se niega a resignarse y en esa resistencia encuentra un nuevo comienzo

Carmen Maura en Calle Málaga.

Carmen Maura en Calle Málaga.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Después de su exitoso paso por el circuito de festivales, donde ganó el Premio del Público en Venecia y se coronó como la gran triunfadora en Mar del Plata, llega al cine Calle Málaga, dirigida por la sensible mirada de la realizadora marroquí Maryam Touzani.

Esta coproducción entre Marruecos, España, Francia y Alemania ve volver a brillar a la legendaria Carmen Maura casi cuatro décadas después de la inolvidable Mujeres al borde de un ataque de nervios.

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La historia nos traslada a una Tánger capturada con una luz nostálgica. Allí vive María Ángeles (Maura), una española de 79 años que acompasó su vida al ritmo lento de la ciudad. Su tranquilidad se ve sacudida con la llegada de su hija desde Madrid —interpretada por Marta Etura—, que amenaza con desmantelar ese refugio al anunciar que necesita dinero y, para eso, no tiene otra opción que vender la propiedad donde reside su madre.

Lejos de resignarse y aceptar la decisión, María Ángeles emprende una resistencia silenciosa y emocionante. En ese proceso sucede lo inesperado: un despertar tardío de esta mujer que ve florecer una sensualidad que creía perdida y unas ganas de vivir y volver a sentir que desafían la edad, el tiempo y las circunstancias.

Estreno: jueves 16 de abril.

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