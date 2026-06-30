Rubén Blades presenta su disco ‘Fotografías’ el 11 de agosto en el Sodre

Hace 16 años, Rubén Blades se presentó por última vez en Montevideo, en un show en el Velódromo Municipal. El próximo 11 de agosto volverá para mantener vivo el romance con el público uruguayo. Será en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre con las canciones de su nuevo trabajo, con el que viene recorriendo la región: Fotografías.

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Así se llama la gira y así se llama su última producción musical que ganó el Grammy Latino a Mejor álbum de salsa en 2025. Con este triunfo, Rubén Blades alcanzó los 24 galardones combinados entre Latin Grammys y Grammys anglosajones. Además, este álbum estuvo nominado al Premio Grammy (anglosajón) como Mejor álbum de música tropical.

Fotografías continúa el ciclo de Blades junto con Roberto Delgado y la Orquesta de Panamá, quienes lo estarán acompañando en escena. Según el artista, la banda “demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y big band”.

El nuevo trabajo discográfico tiene canciones nuevas (Fotografías, Emigrantes, Hoy por ti), canciones con su voz en temas que otros grabaron antes como Señor botánico (1976, Ismael Miranda), La barricada (1983, Johnny Kenton) y La belleza del son (1977, Bobby Valentín); la regrabación de temas que hizo antes con otras orquestas: en 1975 con Ray Barreto (Eso es amar), y en 2002 con Bobby Valentín (La belleza del son). Y como bonus track especial, El panquelero, 2018, con Medoro Madera.

Esta gira por Montevideo, Santiago de Chile y Buenos Aires será un bello repaso por las diferentes décadas de una trayectoria artística impecable de más de 50 años. Un deleite para quienes han seguido la carrera de este exponente de la música latinoamericana, que además de artista ha sabido desempeñarse como activista y político. Llegó a ser ministro de Turismo de Panamá entre 2004 y 2009.