Lo nuevo en discos: Pulp, Cuarteto de Nos, Bandalos Chinos, Rada jazzero y Darno inédito

Un acontecimiento tan esperado como disfrutable. A 24 años de su último álbum, la banda de Sheffield entrega un disco que no suena a regreso forzado, sino a una continuación honesta de lo que siempre fueron: sofisticados, irónicos y capaces de mezclar rock y pop en canciones agudas e ingeniosas. Producido por James Ford (Blur, Depeche Mode, Arctic Monkeys), la variedad sonora de More va desde grooves de synthpop (Spike Island, la mejor del disco) hasta baladas íntimas. Aborda el duelo (está dedicado a Steve Mackey, el bajista fallecido en 2023), la madurez (Grown Ups), el paso del tiempo (The Hymn of the North) y la vida adulta (Help the Aged y Slow Jam). Jarvis Cocker, quien ya pasó los 60, no disimula que los años pesan y convierte el disco en una reflexión sobre eso. Entre los discos del año.