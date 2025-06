Manini Ríos sobre la vuelta de Daniel Salinas a la política: “Si algún día golpea esta puerta, voy a ser feliz”

Lo quiso el Partido Nacional, para integrar una fórmula presidencial junto con Álvaro Delgado. Y también el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le propuso que sea su candidato a vicepresidente. “Y él me dijo una y otra vez: ‘No me interesa la política, mi señora se divorcia de mí si yo vuelvo a la política’. No es una persona política”, señaló Manini Ríos en diálogo con Búsqueda. “Pero a ese activo lo vimos todos. Siempre le voy a reconocer la gestión que hizo. No voy a ser cargoso y seguir insistiendo, pero, si algún día golpea esta puerta, voy a ser feliz”, agregó.