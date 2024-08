El gobierno busca “defender intereses del sector más rancio de la oligarquía nacional y los intereses extranjeros”, dice Sendic

“El país está hoy gobernado por una coalición de partidos. A mí no me gusta decirle multicolor porque lo multicolor me parece atractivo y lindo. Es una coalición de derecha que viene con un objetivo bien definido, que es defender intereses del sector más rancio de la oligarquía nacional y los intereses extranjeros. Eso es absolutamente así”, afirmó.

En este sentido, el líder de la 711 dijo que “una revisión” del precio “cada 30 días, sin saber hacia dónde apunta,” es “una política profundamente equivocada”. “¿Cómo hace el que utiliza el combustible de forma intensa como los fleteros, transportistas, para establecer presupuestos de aquí hasta fin de año? Si tengo que pasarte un precio de fletes de aquí a fin de año, no puedo si no sé cuánto va a costar el combustible”, indicó. Y afirmó que la última rebaja de 0,55% para la nafta súper, 0,56% para la premium y 1,5% para gasoil “es una tomadura de pelo”.

Otro ejemplo, para Sendic, es la decisión de “sacar a Ancap del abastecimiento de aviones en el Aeropuerto de Carrasco”. En su opinión, “va a quedar en manos de empresas extranjeras como Petrobras, Dysa o lo que se convirtió en las empresas de Bulgheroni”, ya que “cada vez que el Estado sale del negocio hay otro privado que lo ocupa”. O lo que ocurre, dijo, con “la gran cadena agroexportadora por la baja regulación que hay sobre legislación laboral (...). Prácticamente es el reino de los grandes latifundistas y las agroexportadoras, la cosecha de soja, la cadena de producción de carne. El retiro del control del Estado sobre estas cosas lo único que hace es aumentar la capacidad de ganancia del privado, la acumulación de riqueza del Uruguay en pocas manos y la pérdida de salario de los más desprotegidos y los más vulnerables, que son todo el tendal que va quedando”.

“Gobiernan para los malla de oro, como el propio presidente los definió, y los demás vamos corriendo atrás, recogiendo las migajas que van tirando y van quedando por el camino”, afirmó.

También aseguró que en el ámbito bancario el gobierno tomó medidas que debilitan al Banco República en relación con la competencia privada. “Bajar el calce o las garantías que tenían que tener de depósito para la oferta de créditos beneficia a los privados, los llamados encajes, que es que si yo te presto plata tengo que tener un respaldo porque si vos tenés dificultad para pagarme yo tengo que tener dinero para pagarle al ahorrista. Al bajar ese encaje facilita la operación de los bancos privados, y esa fue una decisión del Banco Central. O como pasó con la entrega de 60 años del puerto, la fijación de peajes, la fijación de tarifas… Es verdaderamente una situación escandalosa, va a tener consecuencias”, sostuvo.

Buenos luchadores

Durante la entrevista, Sendic recordó una anécdota que vivió décadas atrás cuando se reunió con el expresidente cubano Raúl Castro. En aquel encuentro de cerca de cuatro horas Castro le dijo una frase que, según Sendic, es algo que lleva grabado. “Me dijo: ‘Mirá que sé lo que estás pasando y te quiero decir una cosa que me parece importante que tengas presente: los buenos luchadores no son los que no reciben golpes, sino que son los que saben mantenerse en pie a pesar de los golpes’”.

Luego de su renuncia a la vicepresidencia de la República, sentencias judiciales que lo condenaron por peculado y abuso de funciones y la prohibición durante un ciclo electoral de presentarse a cualquier cargo electivo por el Frente Amplio, Sendic pretende recuperar el terreno perdido y volver a la militancia activa para que la Lista 711 ocupe un lugar de relevancia en la coalición de izquierdas.

“Estas cosas nos pasan a todos. Todos tenemos golpes en la vida, a mí me tocó esto en la política, pero de repente tiene problemas en lo familiar, la pérdida de un ser querido, o dificultades en el trabajo, o problemas serios desde el punto de vista económico y me parece válida esta forma de ver las cosas. Los golpes los tomo como pruebas que la vida nos pone para saber si somos lo suficientemente fuertes. Yo lo tomo así y pienso que hay que mantenerse en pie y seguir adelante”, sostuvo. Y agregó: “Lo peor que te puede pasar en la vida es que seas tan intrascendente que no tengas ni quien te quiera ni no te quiera. Es mejor que haya gente que te quiera o que te odie, porque lamentablemente con la manija que hay también hay gente que odia”.

Por último, Sendic dijo que trabajará para “reconstruir” la Lista 711 porque “fue un sector muy golpeado” y que “es muy necesario en el Frente Amplio”. El primer gran objetivo que tiene es trabajar para que se deroguen los 135 artículos de la LUC. “Y después iniciar allí un proceso donde volvamos a reconstruir el espacio social de los cambios en el Uruguay. Necesitamos establecer alianzas entre Frente Amplio, los movimientos sociales, las ONG para que llene al Uruguay de esperanza otra vez. Esto que estamos viviendo no es nuestro destino”, concluyó.

2021-09-08T19:55:00

