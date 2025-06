La venganza de Cabildo

Pero el lío se armó antes. En las primeras horas del 19 de junio comenzaron a llegar los cuestionamientos al diputado cabildante Álvaro Perrone, uno de los dos que votaron con el Frente Amplio. A través de sus cuentas de X algunos legisladores lo acusaron de haber traicionado a la coalición, de haber ido por atrás, de no avisar cuál iba a ser su postura. ¿Debía hacerlo? Si no hay coalición en la oposición, ¿por qué Cabildo debe rendir cuentas de sus posturas políticas? En especial cuando no existe una coordinación de la oposición para resolver temas políticos. Al menos no que incluya a Cabildo, según ellos aseguran.

“‘Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo’. Siempre hay bolsas de monedas en la vuelta”.

Una indirecta bien directa por parte de Gurméndez, que no solo acusa de traidor a Perrone con la referencia a Judas, sino que además juega con la bolsa de monedas, en alusión a la que fue robada del despacho del cabildante días atrás.

También apareció otro diputado colorado, Felipe Schipani, quien se molestó porque Cabildo no avisó qué iba a votar. Y entonces escribió: “La política necesita acuerdos, pero más necesita transparencia. Cuando todo se reduce a acuerdos secretos con el Frente Amplio, anunciados a último momento, se daña la credibilidad. Cabildo Abierto se cortó solo, sin hacer ningún planteo en la interna de la coalición. Y el silencio nunca construye confianza”.

Y estas acusaciones desanudaron las gargantas de los acusados. Ya lo habían advertido muchas veces antes, pero esto hizo que los rencores salieran a la luz una vez más. Porque la verdad es que Cabildo siente que el resto de la coalición lo destrató, lo ninguneó y no lo apoyó en sus iniciativas.

En parte de la respuesta a Schipani, Perrone advierte: “Blancos y colorados tendrán que repensar el trato con Cabildo, o se nos respeta o no cuenten con nosotros, ¿Mandaderos de otros? No corre más”, escribió. Y Manini no se quedó atrás y tildó de “cínicos e hipócritas” a quienes los estaban cuestionando y no los apoyaron durante los cinco años pasados. O sea, a sus “compañeros” de coalición.

¿Es posible que, después de estas acusaciones, esta coalición pueda funcionar integrando a Cabildo Abierto? Bueno, posible es, pero de ninguna manera resulta creíble esa fusión.

El rencor de Cabildo hacia el resto de los partidos coalicionistas es evidente y hace rato que no se esconde. Han cuestionado públicamente al expresidente Luis Alberto Lacalle por no generar instancias colectivas de discusión interna, a blancos y colorados que no los apoyaron en sus iniciativas, como la de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años —claramente dirigida a los militares presos por delitos de la dictadura—, el proyecto para los deudores y el intento de plebiscito. Y no olvidan la exigencia de renuncia a la exministra de Vivienda, Irene Moreira, por la entrega de una casa a una militante cabildante. Ese fue un puñal que, en especial, Manini se tomó de forma personal. Incluso creen que existe una decisión tomada para hacerlos desaparecer. Vean esto. “¿Alguna muestra más de que el Partido Nacional hizo de todo para destruir a Cabildo? No apoyaron el proyecto siendo gobierno y con mayorías parlamentarias, ahora vienen con esta demagogia sin ser gobierno y sin mayorías, sabiendo que no va a salir”. Esto lo escribió Perrone en alusión al proyecto del nacionalista Rodrigo Goñi para otorgar prisión domiciliaria para mayores de 70 años detenidos por hechos anteriores a 1985. Una mojada de oreja que no están dispuestos a perdonar.

Y como si algo faltara para caldear más los ánimos coalicionistas, Perrone advirtió, en la tarde del martes 24, que la coalición se había reunido y los había dejado mirando la fiambrera. “‘Haz lo que yo digo y no lo que yo hago’, a esta hora se lleva adelante una reunión de la llamada coalición, tema, caja de profesionales, no fuimos invitados. ¿Por qué? No lo sabemos, son otros los que tienen que responder”. La respuesta parece obvia.

La postura de Cabildo es un riesgo y a la vez una buena jugada. Un riesgo porque, desde una perspectiva electoral, esta decisión de no apoyar a la coalición en la oposición los puede dejar fuera de un eventual futuro gobierno. Pero, al mismo tiempo, el resto de los partidos sabe que sus votos —pocos, es verdad— aún así valen. Y también es una buena jugada porque el gobierno no tiene mayoría en Diputados y los necesita. Ellos lo saben y lo van a usar. Esto puede darles la llave para aprobar algún proyecto que para el Frente Amplio no sea invotable y para Cabildo sea clave para no defraudar a sus electores.

Porque, además, el partido se ha ido desmembrando después de su mala votación de octubre. Se fueron en pésimos términos los integrantes del Espacio de los Pueblos Libres, liderado por Eduardo Radaelli, se han bajado otros dirigentes y, en las últimas horas, el excandidato a la Intendencia de Montevideo Roque García acusó a Perrone de no representar a sus votantes y de arrastrar al partido a ser el hazmerreír del sistema político. “Sería un disparate, y una traición mayúscula a esos votantes, que se termine votando el Ministerio de Justicia o el presupuesto del gobierno del Frente Amplio. Sería un atropello al que me opondré con todas mis fuerzas”. Espóiler para Roque: Cabildo votará el Presupuesto del Frente Amplio en los artículos que entienda que beneficiarán a la población, vote lo que vote la coalición. “Al que no le guste que se vaya”, dijo Manini, y esa es la tónica.

Hace un par de semanas les dije que compraran pop. Bueno, compren más porque la Cámara de Diputados promete.