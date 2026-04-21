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El icónico elenco de ‘El diablo viste a la moda 2’ deslumbró en el estreno mundial en Nueva York

El filme original estrenado en 2006 no solo fue uno de los más taquilleros del año, sino que obtuvo dos nominaciones a los Oscar y se convirtió en un fenómeno global

Los protagonistas de la película irradiaron poder a través de la moda, con vestuarios predominantemente rojos y de siluetas escultóricas.

Los protagonistas de la película irradiaron poder a través de la moda, con vestuarios predominantemente rojos y de siluetas escultóricas.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci conforman el cuarteto del momento. Eso fue lo que demostraron este lunes 20 de abril al dominar la alfombra roja en el estreno mundial de El diablo viste a la moda 2, dos décadas después de la presentación de la película original que se convirtió en fenómeno de la cultura pop.

Realizada en el Lincoln Center de Nueva York, que fue ambientado en el universo de la revista ficticia Runway, la première reunió a celebridades de todo el mundo, entre quienes se encontraban Marc Jacobs, Heidi Klum y Naomi Campbell, además de otros invitados especiales y las nuevas incorporaciones al elenco, como Simone Ashley, Lucy Liu y Caleb Hearon.

Anne Hathaway
De estilo retro, el vestido de Louis Vuitton elegido por Anne Hathaway para el estreno de El diablo viste a la moda 2 recordó la inocencia de su personaje de hace 20 años.

De estilo retro, el vestido de Louis Vuitton elegido por Anne Hathaway para el estreno de El diablo viste a la moda 2 recordó la inocencia de su personaje de hace 20 años.

La sorpresa de la noche fue Lady Gaga, quien hizo una aparición estelar dentro de la sala antes de presentar la película. La cantante, que lució un vestido negro de corte sirena de Saint Laurent, forma parte del elenco de la secuela, como pudo confirmarse al ser vista en fotos del rodaje.

En tanto, los protagonistas de la película también irradiaron poder a través de la moda, con vestuarios predominantemente rojos y de siluetas escultóricas. Anne Hathaway eligió un vestido rojo de tela satinada de Louis Vuitton. El diseño strapless de falda voluminosa y largo midi, de estilo retro, recordó la inocencia de su personaje de hace 20 años. Streep, por su parte, apostó por una capa larga de color rojo intenso de Givenchy, que combinó con guantes de cuero y lentes negros de Givenchy.

Emily Blunt fue por el carril opuesto al optar por un estilo romántico de Schiaparelli, un vestido surrealista texturado, de tonalidades doradas y falda ancha cual princesa.

Lady Gaga
La aparición de Lady Gaga, quien forma parte del elenco de la película, fue la sorpresa de la noche.

La aparición de Lady Gaga, quien forma parte del elenco de la película, fue la sorpresa de la noche.

El filme estrenado en 2006 no solo fue uno de los más taquilleros del año, sino que obtuvo dos nominaciones a los Oscar a Mejor actriz para Streep y Mejor actriz de reparto para Blunt, además de múltiples reconocimientos en vestuario y guion.

Ahora, solo resta ver si la película —dirigida por David Frankel— a estrenarse este 30 de abril en cines uruguayos está a la altura.

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