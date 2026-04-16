Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

El caso de presunto dumping de exportadores de leche en polvo de Uruguay y Argentina, denunciado por la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, está entrando en sus etapas finales. El hito más reciente es una “nota técnica”, fechada el martes 14 en Brasilia, en la que el Departamento de Defensa Comercial (Decom) brasileño recoge elementos para que se adopte una determinación final.

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El Decom, una repartición del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, toma en cuenta las pruebas presentadas hasta el final de la fase probatoria de la investigación —el pasado 4 de febrero— y los alegatos de las empresas involucradas hasta el 24 de febrero de 2026. El documento refuta varios de los alegatos expuestos en su defensa por la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), una de las tres empresas uruguayas involucradas en el caso.

El gerente general de la cooperativa láctea, Gabriel Valdés, declaró a Búsqueda estar sorprendido por lo “irregular e ilegítimo de todo el proceso de investigación” antidumping de Brasil, que “ha violado” normas de la Organización Mundial de Comercio. “El semáforo amarillo y naranja ya estaba encendido hace unos cuantos meses” y ahora, dijo, “está en rojo”.

Valdés relató que, en dos oportunidades —agosto y noviembre del 2025—, el Decom consideró que no había argumentos técnicos para continuar con la investigación, pero que en diciembre intervino el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, para que el caso continuara adelante.

Consideró que Conaprole quedó “atada en un tema que es técnico, que se transformó en un tema político”. Agregó: “En un año electoral de Brasil, creo que hay un trasfondo netamente político, porque el tema estaba cerrado”. Dijo que esa “preocupación” sobre el “componente político” se trasladó a las autoridades del gobierno uruguayo anterior y del actual.

También se transmitió el “impacto importante” que tendría para la lechería nacional una definición que afectara el comercio, porque Brasil es el primer o segundo mercado de exportación del sector. Conaprole exporta US$ 700 millones a unos 75 mercados, de los cuales US$ 530 millones son de leche en polvo. Las colocaciones a Brasil pesan en torno a 20%, indicó.

Agregó que la definición del caso llegaría a mediados de junio, “en un momento complejo”, cuando los países del Mercosur tienen que empezar a instrumentar el acuerdo con la Unión Europea. “Me tengo que sentar con Brasil, que quiere aplicar medidas antidumping, a acordar cuotas y cómo va a funcionar la relación” en el marco del acuerdo.

La “nota técnica” brasileña

El documento del Decom señala que volumen de importaciones de leche en polvo procedentes de los orígenes investigados aumentó tanto en términos absolutos como en relación con la producción nacional y el mercado brasileño/consumo interno aparente a lo largo del lapso analizado.

Consigna que el precio de las importaciones desde Argentina y Uruguay aumentó 20,9% entre el período 1 y el período 3 analizados, y bajó 7,4% entre el 2 y el 3. “Además, estas importaciones ingresaron al mercado brasileño a precios inferiores a los practicados por la industria nacional durante todo el período de análisis de los perjuicios”, añade.

Señala que, al considerar los daños, la industria brasileña “sufrió un deterioro en su producción y ventas”, perdiendo cuota de mercado. Según el Decom, “no hubo contracción en la demanda de leche ni cambio en los patrones de consumo, por lo que el daño observado en la industria nacional no puede atribuirse a estos factores”.

Valdés, por su lado, dijo que “los números no dan dumping”, y apuntó que Brasil tuvo “récord de crecimiento en la lechería” en 2025 y 2026, que es el quinto productor mundial del rubro, con 35.000 millones de litros al año, 16 o 17 veces superior a la de Uruguay, de unos 2.200 millones.

El dumping es una práctica desleal en el comercio internacional que consiste en vender productos a un precio inferior a su valor normal o de mercado.

Argumentos y contraargumentos

En enero de 2025, Conaprole argumentó que no habría un vínculo causal entre el supuesto daño y las importaciones de leche en polvo originarias de Uruguay, señala el documento del Decom. Según la cooperativa —agrega—, Uruguay sería un tomador de precios y seguiría las tendencias del mercado internacional, mientras que el precio de la leche cruda en Brasil estaría influenciado por factores internos, como los precios del maíz y la soja, y muestra una baja correlación con la leche en polvo.

Además, relata que Conaprole sostuvo que el sector lácteo brasileño “enfrenta problemas estructurales” que explican su desempeño “independientemente de las importaciones: baja productividad, predominio de pequeños productores con una producción inferior a 200 litros diarios y la necesidad de modernización tecnológica”. Por eso, pidió “separar y distinguir los efectos de las importaciones objeto de dumping de los efectos de otras posibles causas de daño a la industria” brasileña.

Según las empresas denunciadas, el aumento de las importaciones no habría sido un factor perjudicial, sino más bien una respuesta a la caída de la producción nacional y al crecimiento de la demanda. Un planteo similar fue hecho en una declaración del gobierno uruguayo del 12 de febrero pasado, según consigna la nota técnica. En el marco del proceso, las denunciadas también cuestionaron supuestas “inconsistencias en los precios utilizados por el Decom para calcular la competencia desleal, lo que comprometería la validez de las conclusiones de la investigación”.

Conaprole Línea de envasado robotizada en una planta de Conaprole.

En referencia a que los precios dispuestos por los países investigados se ajustarían a las tendencias mundiales, “la validez de dicha premisa no es suficiente para invalidar la presión simultánea sobre los precios del producto nacional similar, causada por la práctica del dumping”, entiende el Decom.

El documento agrega que Conaprole también planteó que “no existe ninguna similitud entre la leche en polvo y la leche fresca”, pero para la autoridad investigadora presentan características suficientemente similares.

Las partes involucradas pueden expresar sus puntos de vista por escrito al Decom hasta el 4 de mayo próximo, cuando se considerará cerrado el plazo para la instrucción del proceso.

Conaprole presentará la respuesta para cumplir con todos los pasos, analizando con los abogados de la empresa en Brasil, informó Valdés. También prevé “reforzar” la comunicación con todos los ministerios vinculados y con las demás empresas del rubro involucradas en el caso.