Trabajos virtuales, descanso real: el auge de los videojuegos de simulación cotidiana

Hay gente que llega a su casa después de trabajar… y se pone a trabajar. Pero esta vez, por gusto. No es una contradicción, es una tendencia. Cada vez más jugadores eligen prender la consola o la computadora no para salvar el mundo, sino para lavar autos, cortar el pasto, atender un supermercado o armar una PC tornillo por tornillo.

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En una industria de los videojuegos históricamente dominada por héroes, guerras y fantasía, los nuevos protagonistas usan hidrolavadoras, cajas registradoras o llaves inglesas. Y en esa lógica se explica buena parte de su popularidad. ¿Qué tiene de atractivo pasar media hora limpiando una vereda virtual o acomodando góndolas digitales? La respuesta está en una mezcla inesperada de relajación, control y pequeñas dosis de satisfacción inmediata.

Esta tendencia no nació de la nada. Sus primeras señales aparecieron cuando los videojuegos empezaron a mirar menos la épica y más lo cotidiano, con fenómenos como The Sims, que ya proponía algo revolucionario: que vivir, trabajar y ordenar una casa también podía ser divertido. Con el tiempo, esa idea se fue afinando y especializando, hasta llegar a simuladores cada vez más concretos —manejar un camión en Euro Truck Simulator 2, cultivar la tierra en Farming Simulator— donde el foco ya no era la vida en general, sino una tarea puntual. El punto de inflexión llegó en los últimos años, cuando esa lógica se volvió casi minimalista y, empujada por el streaming y las redes sociales, transformó actividades tan simples como limpiar, ordenar o reparar en un fenómeno masivo.

Uno de los motores más claros de esta tendencia es la curiosidad por trabajos poco comunes. Estos juegos funcionan como una especie de ventana a profesiones que la mayoría nunca experimentará en la vida real: desde el tuneo minucioso de un auto en Car Detailing Simulator hasta el desarme quirúrgico de vehículos en Car Mechanic Simulator 2021. Hay algo casi voyeurista en descubrir cómo funciona ese mundo, entender sus lógicas y, por un rato, habitarlo sin necesidad de formación previa.

A eso se suma su simplicidad y accesibilidad. A diferencia de otros géneros más demandantes, estos juegos no exigen reflejos rápidos ni largas curvas de aprendizaje: las reglas son claras, los objetivos concretos y la experiencia se puede fragmentar en sesiones cortas. Encender, completar una tarea y avanzar. Esa estructura los vuelve especialmente atractivos para quienes buscan desconectar sin demasiado esfuerzo.

También aparece con fuerza la lógica de la microsimulación, donde una sola acción se convierte en el centro de toda la experiencia. En títulos como PowerWash Simulator, limpiar deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo. La repetición, sumada a sonidos y movimientos precisos, genera un efecto cercano al ASMR: relajante, casi hipnótico, ideal para bajar el ritmo en un contexto de sobreestimulación constante.

Otro factor clave es la idea de trabajar sin consecuencias reales. Estos juegos permiten asumir responsabilidades sin el peso del error ni la presión de tener que lidiar con un jefe insoportable. No hay clientes enojados, pérdidas económicas irreversibles ni exigencias externas: todo está diseñado para que el jugador tenga control total sobre el proceso.

Por último, está la satisfacción inmediata. Cada acción tiene un resultado visible: la suciedad desaparece, el objeto se repara, el espacio se ordena. Ese progreso tangible crea una recompensa constante que engancha. En un mundo donde muchas veces los logros son difusos o a largo plazo, estos juegos ofrecen algo simple y poderoso: la certeza de que lo que hacés funciona.

No tan de nicho

Lejos de ser una curiosidad pasajera, estos videojuegos forman parte de uno de los segmentos más dinámicos del gaming: el de los simuladores. Bajo etiquetas como job simulators­ o micro-simulation, este subgénero mueve miles de millones de dólares a nivel global y crece de forma sostenida, impulsado por títulos accesibles, ciclos de desarrollo más cortos y una llegada masiva tanto a PC como a dispositivos móviles.

Algunos casos, como PowerWash Simulator, superaron la barrera de los diez millones de jugadores, mientras que otros construyen comunidades muy activas en torno a tareas específicas.

Con este panorama, vale la pena repasar algunos de los exponentes más representativos.

Lawn Mowing Simulator

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Cortar el pasto como si fuera un deporte de precisión. Este simulador convierte una tarea doméstica en una misión casi obsesiva: elegir la máquina correcta, avanzar en líneas perfectas y dejar el jardín tan prolijo que da pena pisarlo.

Curve Games, 2021, 679 pesos.

Retro Rewind Video Store Simulator

Retro Rewind Video Store Simulator

En el corazón de esta ola de simuladores aparece una variante cargada de nostalgia: la gestión de un videoclub en los años 90. En este título el jugador administra una tienda de alquiler de películas, ordena estanterías con VHS y DVD, gestiona devoluciones tardías, cobra multas y hace recomendaciones a clientes indecisos. El atractivo está en la repetición del trabajo, el contacto constante con clientes y la gestión minuciosa del local.

Frix Studios, 2026, 595 pesos.

Gas Station Simulator

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Una estación de servicio perdida en la ruta puede ser más intensa de lo que parece. Hay que atender autos en los surtidores, cobrar en caja, reponer góndolas, recibir pedidos, limpiar el local y hasta encargarse de la basura. Todo al mismo tiempo. A medida que avanza, se suman mejoras y nuevas áreas, lo que obliga a optimizar mejor cada tarea.

Drago Entertainment, 2021, 489 pesos.

House Flipper

House-Flipper

Donde otros ven una casa para demoler, acá hay una oportunidad de negocio. El simulador propone comprar propiedades en mal estado, limpiarlas, arreglarlas y venderlas mejoradas. Parte trabajo manual, parte inversión inmobiliaria, en un loop que engancha más de lo esperado.

Empyrean, 2018, 740 pesos.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2

La emoción no está en la acción, sino en algo mucho más inesperado: respetar límites de velocidad en autopistas europeas. Se trata de ponerse al volante de un camión, aceptar encargos y recorrer largas distancias mientras todo transcurre con sosiego. La magia está en encender el motor, seguir la ruta y dejar que los kilómetros pasen sin apuro. Un simulador donde estacionar bien un camión puede sentirse, literalmente, como un logro importante.

SCS Software, 2021, 1.515 pesos.

PowerWash Simulator

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Es el caso más emblemático de esta tendencia y consiste en limpiar absolutamente todo con una hidrolavadora. Autos, patios, fachadas o estructuras enormes se van revelando a medida que desaparece la suciedad, sin presión de tiempo ni complicaciones. El juego convierte una tarea cotidiana en una experiencia casi meditativa, donde el progreso es visible segundo a segundo.

FuturLab, 2022, 829 pesos.

Una mirada filosófica

Como toda tendencia en crecimiento, también tiene miradas críticas. En un contexto donde la hiperproductividad se volvió casi un mandato, algunos cuestionan que incluso el ocio termine adoptando lógicas de trabajo. El filósofo y ensayista coreano Byung-Chul Han advierte que vivimos en una cultura en la que el rendimiento ya no es una imposición externa, sino una autoexigencia constante que se filtra en todos los ámbitos de la vida.

En ese marco, ¿tiene sentido “descansar” cumpliendo tareas, objetivos y rutinas similares a las de la vida laboral? Para estos enfoques, este tipo de juegos no serían una ruptura, sino una extensión más amable de la misma dinámica. Sin embargo, la diferencia clave está en la elección: acá no hay obligación ni consecuencias reales. Y en esa libertad, más que en la tarea en sí, es donde muchos encuentran, justamente, el verdadero descanso.