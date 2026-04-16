Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

El Partido Independiente (PI) tiene un solo representante en el Parlamento, pero eso no impide que haya fricciones internas. Gerardo Sotelo, su único diputado, tiene el respaldo de las autoridades partidarias, pero su perfil alto y su postura pública sobre algunos temas han provocado críticas de algunos correligionarios.

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Socio minoritario de la coalición republicana, hoy el mayor bloque opositor, el PI se define “de centro-izquierda”. Así lo dice a Búsqueda su líder histórico, el exlegislador y exministro de Trabajo, Pablo Mieres. Sin embargo, ni siquiera su diputado está de acuerdo con esa definición, mientras que desde la ciencia política se lo percibe en un giro más hacia la derecha, según coincidieron los analistas consultados.

“Nosotros seguimos siendo la pata izquierda de la coalición, eso no ha cambiado. No creo que haya una evidencia empírica para sostener que nos hemos corrido”, señala Mieres. Como ejemplo de esa postura, indica que el partido aceptó, “a pedido del gobierno del Frente Amplio”, que Daniel Radío, histórico dirigente independiente, con buena imagen en la izquierda, asumiera como vicepresidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Mieres, quien seguramente reasuma la presidencia del PI a mediados de año, cuando renueve su mesa ejecutiva nacional, asegura que “hay un funcionamiento orgánico (con Sotelo)”, a quien el partido “respalda completamente” en su actuación legislativa, “aunque, por supuesto, pueda haber matices”.

Ivan Posada, otro histórico dirigente que entre 2005 y 2025 fuera diputado por el Partido Independiente, y cuya renuncia a renovar su banca motivó una competencia electoral interna y la llegada de Sotelo , opina en esa misma línea. “No nos hemos desviado de nuestros principios en la votación a ninguna ley”, afirma.

Pero incluso en un partido que en octubre de 2024 aglutinó apenas al 1,7% del electorado (41.618 sufragios) puede haber internas. “Muchos integrantes del partido no nos sentimos representados por nuestro diputado”, dice a Búsqueda Mónica Bottero, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y candidata a vicepresidenta en las dos últimas elecciones. A ella, militante feminista de vieja data, los posicionamientos contrarios de Sotelo respecto al proyecto de ley de suicidio feminicida, impulsado por la diputada frenteamplista María Inés Obaldía (casualmente excompañera del experiodista en la conducción de varios programas en Canal 10), y a su rechazo a una ley de paridad , por lo que incluso polemizó en X con la senadora blanca Gloria Rodríguez, la molestaron profundamente. “Me resulta particularmente jodido que Gerardo se dedique a pegarle a personas dedicadas a ese tema. Además, le habla a una tribuna que no sé cuál es, porque nunca nos va a votar. ¿Por qué lo va a hacer si tiene al Partido Nacional, a Cabildo (Abierto), a (el colorado Pedro) Bordaberry. Somos varios los que no nos sentimos menos defensores que el Frente Amplio en temas de agenda social y, a la vez, no nos sentimos reflejados en la postura de nuestro diputado”, aseguró Bottero.

Perfiles

Más allá de lo que diga su cúpula, los analistas coinciden en una “derechización” del PI. No concuerdan siempre en los motivos. Para el politólogo Antonio Cardarello, investigador de la Universidad de la República, el culpable de esto es el Frente Amplio, “porque nunca le dio espacio a un partido de centro izquierda, dejándolo servido en bandeja para que la centro derecha lo cooptara”. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, subraya que “en la opinión pública” ya hubo un corrimiento a la derecha desde el primer momento en que se unieron a la coalición republicana, “a la cual siguen siendo fieles”. Su colega de Factum, Eduardo Bottinelli, apunta directamente a Sotelo: más allá de que Mieres “ha defendido públicamente el posicionarse desde la centro-izquierda”, el único diputado del PI se ha ubicado “más fuertemente en una impronta liberal, por momentos libertaria, cuyo discurso y actuación lo alejan del perfil que el partido pregona”.

En un partido pequeño nacido en 2002, en el que confluyen vertientes socialdemócratas, democratacristianas y liberales, tener una representación parlamentaria tan escasa difícilmente genere unanimidades. Sin embargo, fuentes independientes consultadas destacan que, por su forma de ser, Posada lograba contemplar a “todas las sensibilidades”. Sotelo, que obtuvo su banca por 9.100 votos (contra 7.925 de Daniel Pérez, 5.717 de Dardo Rodríguez y 3.402 de Renzo Gatto), y es considerado más liberal que la media del PI, no tiene esa misma virtud, según esas mismas fuentes.

La postura beligerante de Sotelo en contra de la rescisión del contrato que el Estado uruguayo tenía con el astillero Cardama, un ejemplo de lo que Pomies llama “fidelidad” a lo hecho por la coalición republicana, más allá de ser respaldada por la cúpula del PI, sorprendió a algunos propios y mucho más a los ajenos. Tanto, que su colega Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto (partido opositor, pero hoy no coalicionista), lo tildó de “abogado” de Cardama en X. En esa misma red Sotelo le respondió con algo que puede traducirse como una invitación a pelear.

Embed Estamos a pocos metros. Podrías venir a decírmelo acá. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) March 12, 2026

“Sotelo tiene un estilo muy confrontativo que no es el habitual en el Partido Independiente. Vos escuchabas a Posada, Radío y Bottero, incluso a Mieres, y tenían modos distintos. Incluso había un intento de mantenerse en el centro”, dice Pomies. “Desde que lo escucho opinar, Sotelo es, si no de derecha, netamente antifrenteamplista”, apunta Cardarello. “Así posicionado, el PI queda como un actor opositor con pocos matices con otras expresiones de la oposición; resulta difícil ver en qué puede resultar beneficiado el partido”, aporta Bottinelli. Años de experiencia en medios de comunicación le dieron a Sotelo una facilidad de expresión que muy pocos legisladores tienen, añaden; más en un lema en el que el alto perfil no es lo común.

“Los estilos son personales”, minimiza Posada, consultado por el tema.

Geografías

“No escuché nada nunca de ningún viraje. En todo caso, me tiene sin cuidado”, responde Sotelo a la consulta de Búsqueda. “El Partido Independiente nunca fue un partido de centro izquierda”, asegura, antes de recordar que sus estatutos dicen que ahí convergen orientaciones socialdemócratas, del socialismo cristiano, de colectividades tradicionales e independientes propiamente dichos. “Alguien podría decir que es de centro izquierda, sí, pero esas son denominaciones toponímicas que no me aportan nada. Aceptar la denominación de izquierda o derecha es aceptar la dominación cultural de la izquierda”, añade.

El diputado defiende expresiones previas suyas que podrían considerarse alejadas de la sensibilidad de izquierda o de centro-izquierda: el Partido Independiente “no tiene posición tomada sobre la ley de paridad”, el gobierno de Yamandú Orsi anunció en octubre la rescisión de un contrato “sin saber siquiera qué hacer con los pedazos de barco que ya están hechos”, sus expresiones esperanzadas ante el discurso del presidente argentino Javier Milei en Davos en enero de 2024 (cuando todavía era presidente del Secan) estaban “condicionadas” a que este impulsara medidas “que al final no hizo”. En su lugar, contrapone su postura favorable a la regularización de la eutanasia, “introduciendo modificaciones al proyecto para hacerlo más garantista”, y ser “el único partido de la oposición” que hizo elogios al reciente Plan Nacional de Seguridad Pública del gobierno.

“Acá nadie dijo ‘Sotelo se corre a la izquierda’”, ironiza el único diputado independiente, que se dice “bien lejos de denominaciones geográficas o toponímicas”. Para él, su electorado valora “el actuar de forma razonable y con ética”. Y, si de expresiones clásicas provenientes de la izquierda se trata, dice que su favorita es la del exlíder supremo de China Deng Xiaoping: “No importa que el gato sea blanco o negro, con tal de que cace ratones”.