Entre magnates como Bill Gates y celebridades de Hollywood, se entregaron los premios Oscar de la ciencia

Celebrados en Los Ángeles desde el año 2012, los Breakthrough Prize suelen denominarse como los Oscar de la ciencia. A juzgar por su alfombra roja, la comparación parece muy acertada.
Como cada año, la alfombra roja también recibió a una gran cantidad de figuras, como Anne Hathaway, Zoe Saldaña, Salma Hayek, Ben Affleck, Olivia Wilde, Jessica Chastain, Lionel Richie y muchos otros
Celebrados en Los Ángeles desde el año 2012, los Breakthrough Prize suelen denominarse como los Oscar de la ciencia. A juzgar por su alfombra roja, la comparación parece muy acertada.
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A la noche de premiación, realizada este año el sábado 18 de abril, asistieron reconocidos CEO, empresarios y científicos. Pero la alfombra roja, como cada año, también recibió a una gran cantidad de celebridades de Hollywood, como Anne Hathaway, Zoe Saldaña, Salma Hayek, Robert Downey Jr., Ben Affleck, Olivia Wilde, Naomi Watts, Jessica Chastain, Lionel Richie y muchos otros. También se hicieron presentes figuras de la música, como Christina Aguilera y Adam Levine, además de magnates como Bill Gates y Evan Spiegel y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.
La fundación fue creada por Mark Zuckerberg, Priscilla Chan y el cofundador de Google Sergey Brin, entre otros importantes ejecutivos y empresarios, y tiene por objetivo honrar a los científicos como “héroes” de la sociedad, inspirar a la próxima generación y promover la ciencia para el beneficio de todos como una organización global y apolítica.
Este año se otorgaron seis premios de tres millones de dólares. Entre ellos, reconocieron a equipos que identificaron una causa de la ELA y desarrollaron terapias génicas para la ceguera hereditaria, la anemia falciforme y la beta-talasemia. También a físicos y matemáticos que desarrollaron teorías sobre fuerzas fundamentales de la naturaleza.