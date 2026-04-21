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Entre magnates como Bill Gates y celebridades de Hollywood, se entregaron los premios Oscar de la ciencia

Como cada año, la alfombra roja también recibió a una gran cantidad de figuras, como Anne Hathaway, Zoe Saldaña, Salma Hayek, Ben Affleck, Olivia Wilde, Jessica Chastain, Lionel Richie y muchos otros

El cantante de Maroon 5 Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo aparecieron juntos en la alfombra roja de los Breakthrough Prize.&nbsp;

El cantante de Maroon 5 Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo aparecieron juntos en la alfombra roja de los Breakthrough Prize. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Celebrados en Los Ángeles desde el año 2012, los Breakthrough Prize suelen denominarse como los Oscar de la ciencia. A juzgar por su alfombra roja, la comparación parece muy acertada.

A la noche de premiación, realizada este año el sábado 18 de abril, asistieron reconocidos CEO, empresarios y científicos. Pero la alfombra roja, como cada año, también recibió a una gran cantidad de celebridades de Hollywood, como Anne Hathaway, Zoe Saldaña, Salma Hayek, Robert Downey Jr., Ben Affleck, Olivia Wilde, Naomi Watts, Jessica Chastain, Lionel Richie y muchos otros. También se hicieron presentes figuras de la música, como Christina Aguilera y Adam Levine, además de magnates como Bill Gates y Evan Spiegel y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

La fundación fue creada por Mark Zuckerberg, Priscilla Chan y el cofundador de Google Sergey Brin, entre otros importantes ejecutivos y empresarios, y tiene por objetivo honrar a los científicos como “héroes” de la sociedad, inspirar a la próxima generación y promover la ciencia para el beneficio de todos como una organización global y apolítica.

Jessica Chastain
La actriz Jessica Chastain lució un vestido de Oscar de la Renta con aplicaciones florales doradas y estrenó un corte de pelo bob.

La actriz Jessica Chastain lució un vestido de Oscar de la Renta con aplicaciones florales doradas y estrenó un corte de pelo bob.

Este año se otorgaron seis premios de tres millones de dólares. Entre ellos, reconocieron a equipos que identificaron una causa de la ELA y desarrollaron terapias génicas para la ceguera hereditaria, la anemia falciforme y la beta-talasemia. También a físicos y matemáticos que desarrollaron teorías sobre fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Zoe Saldaña
La actriz Zoe Saldaña fue a la ceremonia acompañada de su esposo, el artista Marco Perego.

La actriz Zoe Saldaña fue a la ceremonia acompañada de su esposo, el artista Marco Perego.

Christina Aguilera
Christina Aguilera sorprendió con un vestido de cuero negro de escote profundo y ceñido al cuerpo del diseñador turco Salih Balta.

Christina Aguilera sorprendió con un vestido de cuero negro de escote profundo y ceñido al cuerpo del diseñador turco Salih Balta.

Olivia Wilde
Olivia Wilde optó por un estilo bohemio llevado a la alta costura con un vestido de Erdem.

Olivia Wilde optó por un estilo bohemio llevado a la alta costura con un vestido de Erdem.

Miranda Kerr
La modelo Miranda Kerr deslumbró con un vestido azul marino satinado de Solace London.

La modelo Miranda Kerr deslumbró con un vestido azul marino satinado de Solace London.

Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. tampoco se perdió de la entrega de premios que reconoce a los científicos.

Robert Downey Jr. tampoco se perdió de la entrega de premios que reconoce a los científicos.

Michelle Williams
Michelle Williams lució un vestido negro de Fforme acompañado de joyas florales.

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