Luis Brandoni: adiós al actor que marcó al cine argentino

Desde aquellas funciones de títeres organizadas para sus amigos del barrio en un galpón de su casa de Dock Sud, Avellaneda, Adalberto Luis Brandoni ya mostraba una inclinación hacia el mundo artístico y, en particular, hacia lo actoral. Incursionó en el teatro infantil amateur de muy chico y con solo 11 años, en 1951, formó parte de un ciclo en Radio Libertad.

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Esos fueron los primeros pasos de la extensa carrera de uno de los actores argentinos más reconocidos, que trabajó casi hasta el último de sus días. Brandoni murió este lunes a sus 86 años tras sufrir un accidente doméstico que lo había dejado internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes del barrio Villa Crespo.

La noticia de su fallecimiento la confirmó la promotora teatral argentina Multiteatro con un mensaje publicado en la red social X. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”.

Hasta sufrir el accidente, Brandoni trabajaba en la planificación de la segunda temporada de Nada, una serie cuya primera entrega tuvo mucho éxito en Disney+ y en la que el actor compartió escenas con Robert de Niro. También tenía previstas algunas presentaciones teatrales en Uruguay en el próximo mes. Además, hacía poco más de dos meses había estrenado Parque Lezama, una película de Juan José Campanella para Netflix.

A la vista estaba que el retiro no era una opción para el actor argentino. En teatro, protagonizaba la comedia ¿Quién es quién? con Soledad Silveyra. El público de la calle Corrientes ya murmuraba sobre la fragilidad de Brandoni a la salida de cada función. En los comentarios sobre la obra se reiteraba que se movía como una gacela y que en algunas ocasiones se le esfumaban las palabras. Pero, lejos de abucheos, a cada uno de estos episodios sus espectadores respondían con una ovación de pie, en un gesto de profundo respeto.

Luis Brandoni_AFP Luis Brandoni en Mi obra maestra, 2018. AFP

Actuación y activismo

Luis Brandoni nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Avellaneda. Se formó en el Conservatorio Nacional y debutó a nivel profesional en 1962. Alcanzó el cine de públicos masivos con títulos como La cigarra está que arde (1967), Tute Cabrero (1968), La guita (1970) y La gran ruta (1971). Sin embargo, su carrera se consolidó recién a mediados de la década del 70, con sus protagónicos y roles destacados en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía, en un contexto político por el que fue perseguido y amenazado de muerte.

Del otro lado de las pantallas, Brandoni tuvo un rol activo como secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, defendiendo los derechos laborales en años turbulentos para el país. Ese compromiso le costó amenazas y la necesidad de exiliarse a México en 1975. Allí se vio obligado a interrumpir su carrera.

A su regreso, en 1976, fue secuestrado y llevado al centro clandestino Automotores Orletti. La presión gremial salvó su vida y la de sus colegas. Al finalizar la dictadura militar, Brandoni volvió al país y no tardó demasiado en volver a retomar la actuación. Se consolidó como ícono de la cultura popular con Esperando la carroza (1985) y Cien veces no debo (1990).

Fue artista, activista y tuvo además una intensa participación política, desde un rol muy ligado a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical. Entre 1997 y 2001 ocupó una banca en la Cámara de Diputados del Congreso en representación de ese partido político. Pero, a pesar de este rol, nunca se alejó de la actuación. En 1993 participó en Mi cuñado, junto con Ricardo Darín, y luego se dedicó a ficciones, como Durmiendo con mi jefe (2003) y El hombre de tu vida (2011). Actuó en películas como Mi obra maestra (2018), 4x4 (2018), El cuento de las comadrejas (2018) y La odisea de los giles (2019).

Brandoni De Niro NADA Brandoni junto a Robert de Niro en una escena de la serie Nada, de Disney+.

En televisión, formó parte del elenco de la serie Un gallo para Esculapio (2017) y, ya en el tramo final de su carrera, participó de la serie El encargado (2021) con Guillermo Francella y en la serie Nada.

Hincha fanático de River Plate, solía decir que volvió del exilio, entre otras cosas, para ver a su equipo salir campeón. En lo personal, compartió 38 años de vida con la actriz Martha Bianchi, madre de sus hijas Florencia y Micaela. Más tarde, volvió a encontrar el amor en la productora Mónica López y, por tercera vez, en la guionista Saula Benavente, quien lo acompañó en sus últimos años.