Llega al cine el escándalo que sacudió al Elíseo e hizo temblar la fortuna de la mujer más rica del mundo

La enorme fortuna de Liliane Bettencourt, heredera y accionista principal de L’Oréal, la más importante compañía cosmética del mundo, desencadenó una serie de acontecimientos en su entorno que acabó en un escándalo social y político de enorme impacto mediático.

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Un fotógrafo extravagante y manipulador, un mayordomo espía, una contable escandalizada y una hija implacable conformaron, junto con Liliane Bettencourt, los ejes de una historia real con miles de millones de euros en juego. Como telón de fondo, la majestuosa mansión familiar en Neuilly, a las afueras de París, donde se desarrollaron diferentes intrigas y las conversaciones grabadas que sacaron a la luz los desórdenes que se producían y que acabaron definiéndose como “abuso de debilidad” hacia la magnate.

Liliane Bettencourt fue la única hija de Louise Madeleine Berthe y el químico y empresario Eugène Schueller, fundador de L’Oréal. Visionario y magnífico en los negocios, Schueller comenzó a amasar su fortuna a partir de los tintes para el pelo y un uso innovador de las campañas de comunicación para la época. Su hija, Liliane, que perdió a su madre siendo una niña, siempre declaró la adoración que sentía hacia su padre y, además de heredar su fortuna tras su muerte en 1957, heredó el talento para los negocios, que supo multiplicar para conformar un gran imperio.

Liliane se casó en 1950 con André Bettencourt, periodista, empresario y político que fue ministro en los gobiernos de Pierre Mendès France y Charles de Gaulle. Así introdujo para siempre una relación estrecha de la familia con la política del país. Fruto de este matrimonio nació la única hija de los Bettencourt, Françoise, actual heredera del imperio familiar. La relación de Liliane y André siempre se caracterizó, según la crónica social de la época, por ser cordial, pero llevaban vidas personales separadas. En su gran mansión de Neuilly no compartían dormitorio, y la vida afectiva de Liliane parecía ir en sentido inverso al crecimiento de sus negocios y patrimonio.

La sesión de fotos que cambió el rumbo de una familia

En 1987, una entrevista de la revista francesa Égoïste acompañada de una sesión de fotos realizada por François-Marie Barnier daría vuelta el universo de Liliane Bettencourt y sería el inicio del gran escándalo que sacudiría a la familia. El fotógrafo, un personaje estrafalario y adulador, fascinó a la magnate en la misma medida en que escandalizó al personal de servicio de la mansión Bettencourt. De modales zafios y discurso desenfadado, supuso para Liliane un soplo de aire fresco dentro del ambiente estirado en el que siempre había vivido, y se lanzó al disfrute de la vida.

55020015621_2 Isabelle Huppert y Laurent Lafitte en una escena de la película. Caramel Films

Así comenzó, junto con el fotógrafo, una intensa vida social salpicada de viajes, incluidos a su mansión en la isla D’Arros, en el archipiélago de las Seychelles, que fue propiedad de la familia hasta 2012. La relación de Lilian con François-Marie Barnier no fue amorosa, puesto que él era homosexual, pero fue tan intensa los 20 años que duró y tan importante para ella que la hizo enfrentarse a su propia hija.

La grabadora del mayordomo

La influencia de Barnier sobre Madame Bettencourt fue tanta que cundió la alarma entre el personal de servicio de la mansión familiar. Una veintena de empleados se escandalizaban con los modales gruesos de Barnier, su continua presencia en la casa y las cantidades, cada vez más elevadas, de dinero que le entregaba en efectivo la contable Claire Thibout, a petición de Liliane. Pero no solo se trataba de dinero: fuentes judiciales declararon posteriormente que Barnier recibió de la magnate numerosas obras de arte de artistas como Picasso, Matisse, Mondrian o Man Ray, cheques y pólizas de seguros de vida que sumaban cifras cercanas a los 1.000 millones de euros.

Fue entonces cuando Françoise Bettencourt-Meyers, la hija de Liliane, tras la muerte de su padre en 2007 decidió desenmascarar a Barnier por el abuso que, a su juicio, estaba cometiendo con su madre, que entonces ya tenía 85 años.

Se puso entonces en marcha un plan en el que el mayordomo de la familia, Pascal Bonnefoy, jugó un papel: escondió una grabadora en el carrito donde servía el té en el salón de la mansión. Allí era habitual que Liliane Bettencourt se reuniera con Patrice de Maistre, el gestor de su fortuna, y con otras personas de su entorno cercano. En estas grabaciones nunca aparecieron conversaciones con Barnier; al parecer, no era su lugar habitual de encuentro.

El mayordomo entregó a la hija de Liliane 21 horas de escuchas y ella a su vez las entregó a la policía para desenmascarar a Barnier, que a esas alturas de la historia ya había pedido a su amiga multimillonaria que lo adoptara como hijo y así convertirse en heredero legítimo.

La hora del escándalo

Las escuchas llegaron a la policía pero también se filtraron a la prensa francesa, y lo que encontraron sobrepasaba ampliamente el hecho de que Barnier se estuviera beneficiando económicamente de la generosidad de la anciana.

Se destapó una importante evasión de impuestos por cuentas de los Bettencourt en paraísos fiscales; una supuesta financiación ilegal a la campaña de 2007 para el partido de Nicolas Sarkozy —que finalmente ganó las elecciones— y un supuesto tráfico de influencias por parte de Eric Woerth, ministro y tesorero de Sarkozy. A estas escuchas se unió el testimonio de la contable de Liliane, Claire Thibout, que contó a la prensa la entrega sistemática de sobres con efectivo en la mansión de los Bettencourt. Se desató así uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Francia y un auténtico hito en la desconfianza de la población hacia la clase política.

La mujer mas rica del mundo Isabelle Huppert Protagonizada por Isabelle Huppert, La mujer más rica del mundo narra la historia del escándalo en torno a Lilianne Bettencourt y su fortuna. Caramel Films

La posterior investigación judicial imputó, entre otros, al fotógrafo François-Marie Barnier; al gestor de Liliane, Patrice de Maistre; a Eric Woerth, que tuvo que dejar su cargo como ministro, y a Nicolas Sarkozy en 2013, cuando terminó su período de gobierno y dejó de disfrutar de la inmunidad por su cargo.

Finalmente, en 2015 se dictó sentencia en el juzgado de Burdeos, por la que François-Marie Barnier y Patrice de Maistre fueron condenados por abuso de debilidad hacia la anciana multimillonaria, mientras que el exministro Woerth fue absuelto por falta de pruebas, lo mismo que el expresidente Sarkozy, que ni siquiera llegó a juicio.

A la salida del juzgado, Françoise Bettencourt-Meyers acompañada por sus hijos declaró a la prensa: “El Tribunal de Burdeos ha dictado sentencia. Mis primeros pensamientos, por supuesto, son para mi madre, su honor y su dignidad. Pero no me corresponde a mí comentar la decisión de la Justicia”.

Liliane Bettencourt falleció dos años después, a los 94 años, luego de un importante deterioro cognitivo a causa del alzhéimer.

Ahora Isabelle Huppert se pone en la piel de Liliane Bettencourt en La mujer más rica del mundo. La película, dirigida por Thierry Klifa, tuvo su première mundial en el festival de cine de Cannes de este año (y aún no tiene fecha de estreno prevista en Uruguay). Inspirada libremente en la familia Bettencourt, el filme da cuenta de una historia que hizo temblar recientemente los cimientos de la sociedad francesa.

A partir de EFE