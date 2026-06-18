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La camiseta de Uruguay es la más linda del Mundial 2026, según el Washington Post

Entre cuellos, guiños retro y colores jugados, una periodista de moda armó su ranking de las mejores camisetas del Mundial, y la de Uruguay quedó en lo más alto

El jugador de la selección uruguaya de fútbol Maximiliano Araújo luce la camiseta celeste en la cancha, durante el Mundial 2026.&nbsp;

El jugador de la selección uruguaya de fútbol Maximiliano Araújo luce la camiseta celeste en la cancha, durante el Mundial 2026. 

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Más allá de los partidos y los goles, más allá de si Uruguay pasa la fase de grupos, llega a dieciseisavos, a octavos, a cuartos... Más allá de todas las pencas y pronósticos mundialistas, hay otra competencia en la que el país ya ganó. Entre las 48 selecciones que compiten en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la de Uruguay es la que tiene la camiseta más linda, según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post.

La periodista especializada en moda Ashley Fetters Maloy citó a Chris Wright, de ESPN, quien describió a los uniformes de Uruguay, de la marca Nike, como "ultra pulcros". "Todavía me molesta no haber encontrado yo esa descripción perfecta", dijo Fetters. Explicó además que la vestimenta oficial de la selección uruguaya es un homenaje a los históricos uniformes que se usaron en los Juegos Olímpicos de 1924, que también consistían en una camiseta celeste con botones y cuello blanco.

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"Además, parece algo que podría usar un pequeño príncipe o un escolar francés de antaño, dos de las poblaciones más elegantes del planeta, podría argumentarse", agregó la periodista. Por último, pero no menos importante, resaltó la tipografía art decó que se usó para los números, algo "majestuoso y tremendamente adorable".

En el segundo lugar del podio, The Washington Post ubicó a la camiseta local de Alemania, diseñada por Adidas. Al igual que la celeste, esta prenda también representa un homenaje directo a uniformes de otras competencias internacionales. En el caso de la selección alemana, el diseño remite a los mundiales en los que salió campeona: 1954, 1974, 1990 y 2014. "Es el tipo de camiseta que demuestra por qué las reediciones retro son un género en sí mismo", señaló Fetters.

Camiseta local Alemania Mundial 2026
La camiseta local de Alemania, dise&ntilde;ada por Adidas para el Mundial 2026, qued&oacute; en el segundo puesto del ranking.

La camiseta local de Alemania, diseñada por Adidas para el Mundial 2026, quedó en el segundo puesto del ranking.

Completa el podio, con el tercer puesto, la camiseta alternativa de la selección española, también de Adidas. De color crema, con detalles en granate y un dorado apagado, este diseño celebra la literatura clásica de España, según la marca. Pero para la periodista de moda, se trata de una prenda ideal para usar con jeans y championes deportivos. "El escudo de la Real Federación Española de Fútbol y el trébol de Adidas, ambos en el mismo tono granate, hacen que parezca la reedición de una camiseta muy querida de otra época, algo notable considerando que en realidad no lo es", dijo Fetters.

Camiseta alternativa Espana Mundial 2026
La camiseta alternativa de la selecci&oacute;n espa&ntilde;ola en el Mundial 2026, de Adidas, se qued&oacute; con el tercer puesto seg&uacute;n The Washington Post.

La camiseta alternativa de la selección española en el Mundial 2026, de Adidas, se quedó con el tercer puesto según The Washington Post.

En el ranking siguen, en cuarto puesto, la camiseta alternativa de Sudáfrica (Adidas), verde y dorada; la alternativa de Curazao (Adidas), en el quinto puesto, con su diseño en color amarillo bebé y franjas rosadas, turquesas y naranjas. En el sexto, la alternativa de Escocia, una camiseta con un diseño de finas rayas en tonos rosados y anaranjados. La camiseta local de la selección de Irán (Richard Heathcote/FIFA) ocupa el puesto número siete: un diseño original con la estampa de un guepardo en el frente. El octavo puesto, según Fetters, es para la camiseta de Senegal (Puma), un homenaje a los Car Rapide, minibuses públicos pintados a mano de Dakar.

Los puestos 9, 10 y 11 son para la tercera camiseta de la selección de Túnez (Kappa), la alternativa de Bélgica (Adidas) y la local de Arabia Saudita (Adidas), respectivamente.

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