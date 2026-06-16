Cómo fue el debut mundialista para los hinchas en Miami

La Selección uruguaya debutó en la Copa Mundial FIFA 2026 empatando 1 a 1 con Arabia Saudita, y a pesar del calor, la hichada se hizo sentir en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.
Alentar a la selección uruguaya desde la tribuna, el sueño de muchos
La Selección uruguaya debutó en la Copa Mundial FIFA 2026 empatando 1 a 1 con Arabia Saudita, y a pesar del calor, la hichada se hizo sentir en el estadio Hard Rock de la ciudad de Miami.
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Aunque el primer tiempo fue parejo, la selección saudita logró ponerse un gol adelante a los 41 minutos gracias a Abdulelah Al Amri que aprovechó un rebote de Fernando Muslera en el área chica para anotar el primer tanto.
Tras el entretiempo Uruguay se recuperó, pero la actuación del arquero saudí Moahmmed Al-Owais, una de las figuras del partido, atajó varias pelotas impidiendo la apertura del marcador para la Celeste.
Desde las gradas los uruguayos no pararon de alentar y cuando llegó el empate por parte de Maximiliano Araújo a los 80 minutos, la emoción se desató entre los compatriotas en las tribunas.
Galería se comunicó con alguno de ellos. Carolina Bañales fue al partido con su hijo Luca de 6 años, la primera experiencia mundialista para ambos. Dice que haber estado allí fue “fantástico” y comentó que su hijo se sabe los festejos de cada jugador. Antes de que Uruguay empatara, el niño estaba tan nervioso que le transpiraban las manos.
La comunicadora Camila Rajchman fue sola, pero a último momento se encontró con compañeros de trabajo que están haciendo la cobertura. Se quedará para asistir al próximo partido frente a Cabo Verde (domingo 21 a las 19 h) en Miami y luego volverá a Uruguay.
Todas las selecciones del Grupo H (Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde) empataron, por lo que queda esperar hasta la próxima fecha para saber cómo sigue la tabla.