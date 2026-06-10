Gabriela Hearst donó su trabajo y estructura para vestir a la delegación uruguaya en el Mundial 2026

¿Cuándo abrimos una sucursal de Gabriela Hearst en Uruguay? Esa fue una pregunta que, según la diseñadora sanducera, le hizo un integrante de su equipo durante su estadía en el país. Consultada por Galería acerca de esa posibilidad, Hearst respondió entre risas: “En cualquier momento, cuando esté a punto de explotar, estamos todos acá”.

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Más allá de este aparente anhelo, la referente mundial de la moda y el lujo sustentable experimenta el que quizás sea su momento de mayor visibilidad en Uruguay, a donde volvió esta vez para presentar los uniformes de lana merino que diseñó por iniciativa propia en alianza con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que vestirán a los jugadores, los entrenadores, el equipo ejecutivo y las autoridades durante el Mundial 2026.

La iniciativa surgió del deseo de Hearst de fusionar sus dos pasiones, la moda y Uruguay, así como de sus ganas de “exportar” los valores de su país al mundo y dar a conocer la lana merino uruguaya, la “estrella” de los uniformes, un material que considera “único” en el mundo.

El compromiso de la diseñadora con el proyecto fue tal que decidió donar su trabajo y poner a disposición de la AUF no solo su conocimiento y creatividad, sino también toda la estructura para concretarlo, como su equipo proveniente de distintos países, cuenta a Galería la directora ejecutiva de la AUF, Victoria Díaz: “Fue todo donado por Gabriela. Ella quería hacer este proyecto y puso su equipo. No solo diseñó, sino que puso todo. Nosotros estamos recontragradecidos. Es un gesto increíble”.

Al proyecto se involucraron no solo las 10 personas de su equipo, sino también los trabajadores de la fábrica de Milán (Italia) donde se confeccionaron los trajes, la misma a la que Hearst suele confiar la sastrería de su marca.

Por otra parte, a través de la Federación Rural del Uruguay se obtuvo la lana, que fue donada por establecimientos del norte del país. El lavado y el peinado inicial de la fibra lo llevó a cabo Lanas Trinidad; luego, el material fue enviado a Italia para continuar con el hilado y la posterior confección.

En los últimos días, la Asociación Internacional de la Industria Textil Lanera se comunicó con la AUF para poder difundir este trabajo entre el fútbol y el sector lanero uruguayo. “Eso, para un mercado como el nuestro, es algo muy bueno”, dice Díaz.

Identidad uruguaya

En el hall del Palco Oficial del Estadio Centenario, Hearst se levantó de su silla para acercarse a los uniformes exhibidos en pecheros y contar sobre el proceso de trabajo y los detalles de cada pieza. “Ha sido una experiencia realmente conmovedora por todo lo que amo del país, la autenticidad, la calidad. Mi equipo viene de todas partes del mundo y después de esta experiencia todos son team Uruguay”, subrayó.

Gabriela Hearst y AUF Presidente de la AUF Ignacio Alonso, Gabriela Hearst, directora ejecutiva de la AUF Victoria Díaz y Matías Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF. Cortesía de la AUF

Los uniformes están hechos “enteramente” de lana merino —“como se hacían antes de que invadieran el poliéster y el algodón”, señala la uruguaya—, desde las remeras hasta las chaquetas y los pantalones. Si bien el algodón es biodegradable, su gran diferencia con respecto a la lana es que requiere del uso de agua en abundancia y pesticidas, explicó. “La lana es la fibra más sustentable del mundo, y representa un 2% de las fibras naturales que se usan”. Además, aunque se asocia con el invierno, la uruguaya radicada en Nueva York hace más de dos décadas aclaró que la lana es un material fresco que permitirá hacer frente al clima cálido de Miami.

Uniformes Gabriela Hearst Zapatos para las mujeres de la delegación. Adrián Echeverriaga

Los atuendos masculinos incluyen chaquetas y pantalones de sastrería italiana. Mientras que los futbolistas añadirán al look remeras polo de lana color marfil y zapatos blancos de cuero, las autoridades y el equipo directivo vestirán remeras polo azul marino o camisas de popelina y corbatas de seda azul con el escudo nacional. Las mujeres, por su parte, lucirán trajes compuestos por chaquetas y pantalones, que combinarán con tops de satén de seda y zapatos azul marino.

Uniformes Gabriela Hearst Zapatos para los varones de la delegación. Adrián Echeverriaga

Todas las chaquetas llevan forros interiores de jacquard de seda con un bordado del escudo nacional, además del nombre de cada integrante de la delegación y la fecha del Mundial. “Queríamos que tuvieran la fuerza adentro. Eso es muy de Uruguay”, explicó la diseñadora.

Uniformes Gabriela Hearst Las chaquetas llevan bordado el escudo nacional, además del nombre de cada integrante de la delegación. Cortesía de la AUF

Es la primera vez que la selección uruguaya de fútbol lucirá trajes hechos por una diseñadora del prestigio de Gabriela Hearst, reconocida a escala internacional. En ese sentido, Díaz comenta que anteriormente los trajes eran comprados, mientras que el Mundial de Catar 2022 representó la primera experiencia de trabajo con lana ultrafina uruguaya; en aquel caso —al igual que en 2018— los trajes fueron realizados por Studio Muto.

Uniformes Gabriela Hearst El escudo nacional fue bordado artesanalmente tanto en las corbatas como en el forro de las chaquetas. Cortesía de la AUF

Es la primera vez, también, que los uniformes son el resultado de una donación a la AUF. “Nosotros nunca podríamos haber pagado un Armani para que nos vistieran (como sí hacen otras delegaciones). Y nos llegó esta oportunidad de parte de una diseñadora de primera, uno de los grandes nombres en la historia de la moda a nivel mundial”, señala Díaz.

Días atrás, en entrevista con Elle de España, Hearst reconoció la importancia que tuvo el trabajo de Victoria Díaz a la hora de lograr esta alianza: “No estaríamos acá si no fuera por ella, porque tuvo que convencer a muchos hombres de que era una buena idea”.

Uniformes Gabriela Hearst Los jugadores de la selección Fernando Muslera y Agustín Canobbio rodean a Gabriela Hearst. Cortesía de la AUF

Díaz asegura a Galería que, aunque seguía la carrera de Hearst desde hacía años, dentro de la AUF muchos desconocían la dimensión detrás de esta propuesta: “Acá en Uruguay, salvo que estuvieran en la moda, mucha gente no la conocía. De parte de (Ignacio) Nacho Alonso teníamos todo el okay, pero había quienes preguntaban: ‘¿Quién es?’. Hubo que ponerlos en contexto de todo lo que implicaba”, recuerda.

Uniformes Gabriela Hearst Jugador de la selección Manuel Ugarte. Cortesía de la AUF

Trabajar con una diseñadora como Hearst también representaba explicarles a los futbolistas que el proceso sería distinto. Acostumbrados a recibir los trajes prontos, esta vez tendrían que formar parte del proceso.

Tiempo récord

El proceso de trabajo inició en marzo, cuando Hearst y su equipo viajaron a Londres —inmediatamente después de la Semana de la Moda de París— y en dos días tomaron medidas a 40 personas de la delegación, entre jugadores y equipo técnico, en el hotel donde se estaban hospedando. “Somos el mejor equipo. Nos fuimos de misión e hicimos todos los uniformes para los equipos directivos”, relató la diseñadora.

Victoria Díaz, que estuvo presente durante los días de prueba en Londres, destaca el cariño con el que vio trabajar a Hearst, quien se emociona cada vez que habla de Uruguay y recuerda anécdotas de su vida en el campo. “Te habla de la misma forma que cualquier otro uruguayo que se fue del país hace años”.

A la hora de trabajar con los jugadores, Díaz cuenta que Hearst sabía los nombres de todos ellos. “Algunos son muy reconocidos, pero hay otros que no son conocidos a nivel internacional, y el trato era el mismo para todos”.

La diseñadora había llevado a Londres diferentes opciones para ser elegidas por los jugadores: camisa o remera, traje de dos botones o de cuatro botones, entre otras. Finalmente, los más antiguos, con el aval del capitán, José María Giménez, optaron por los atuendos que los futbolistas llevarían: remera polo en lugar de camisa y traje de dos botones. “Las mujeres, que somos dos, vamos con el modelo de cuatro botones”, añade.

Uniformes Gabriela Hearst Jugador de la selección Federico Viñas. Cortesía de la AUF

Además del personal de todas partes del mundo, a Inglaterra también viajaron los dueños de la sastrería italiana que confecciona trajes a mano para Gabriela Hearst. “Vino la hija del dueño para tomar las medidas y que todo estuviera perfecto”, contó en la presentación. En esa línea, la directora ejecutiva de la AUF agrega en conversación con Galería que las terminaciones de los trajes fueron hechas a mano por el dueño de la sastrería, un hombre de más de 80 años.

Uniformes Gabriela Hearst Jugador de la selección Sergio Rochet. Cortesía de la AUF

Con su trabajo junto con la selección uruguaya, Gabriela Hearst pretende aportar un “granito de arena” tanto a la hora de “abrazar” a los jugadores con sus trajes como al momento de difundir los “valores” de su país. “Siento que todos los valores que tiene Uruguay hoy tienen que estar exportados y difundidos lo máximo posible, porque este tipo de valor e integridad que tiene Uruguay es muy difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo”, asegura.