Jessie Buckley

Premios Oscar 2026: los mejores looks de la alfombra roja más esperada

No hay dudas de que si los Oscar premiaran las elecciones de atuendo, la competencia sería una de las más reñidas y comentadas de la noche

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Las grandes celebridades del mundo del cine llegaron al Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrar la edición número 98 de la fiesta más grande del cine, los Premios Oscar.

Mientras el mundo aguarda con expectativa la entrega de premios, que será conducida por el humorista Conan O’Brien y tiene entre sus películas más nominadas a Sinners y Una batalla tras otra, la alfombra roja hace lo suyo: aunque no haya premio al mejor vestido, los diseñadores despliegan todos sus recursos para esta noche en la que actores como Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Kate Hudson, Emma Stone, Renate Reinsve y Leonardo Di Caprio no solo se disputan los premios al mejor actor y actriz, sino que también lucen sus mejores galas. No hay dudas de que si los Oscar premiaran las elecciones de atuendo, la competencia sería una de las más reñidas y comentadas de la noche.

Elle Fanning
Elle Fanning deslumbró con un vestido de Sarah Burton con bordado de pedrería y una amplia falda de tul.

AFP__20260315__2266707394__v2__MidRes__98thOscarsArrivals
Teyana Taylor, nominada a Mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra, lució un vestido de Chanel de transparencias y plumas, que combinó con joyas de Tiffany & Co.

Jacob Elordi
Jacob Elordi, nominado a Mejor actor de reparto por Frankenstein, llevó un traje negro de Bottega Veneta.

Alice Carvalho
La actriz brasileña de El agente secreto, Alice Carvalho lució un vestido sustentable de fibras de yute que incluye un llamativo broche del mapa de América Latina invertido con la inscripción Abya Yala, en referencia al nombre que el pueblo originario Kuna le dio a este territorio.

Emma Stone
Nominada por su papel en Bugonia, Emma Stone llegó a los Premios Oscar con un vestido minimalista de lentejuelas blancas de Louis Vuitton.

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan, nominado a Mejor actor por Sinners, apostó por un tuxedo moderno de cuello mao de Louis Vuitton, acompañado por una cadena metálica y joyería discreta.

Kate Hudson
Kate Hudson, nominada a Mejor actriz por Song Sung Blue, optó por un vestido verde pastel brillante de Armani.

Jessie Buckley
Jessie Buckley, favorita a ganar el premio a Mejor actriz por su conmovedor papel en Hamnet, llegó a la alfombra roja con un vestido de gasa en rosa y rojo de Chanel, que recordó al que usó Taylor Swift en los Premios Grammy hace diez años.

Chase Infinity
Para su debut en la alfombra roja de los Premios Oscar por su actuación en Una batalla tras otra, Chase Infinity eligió un vestido color lavanda y hecho a medida de Louis Vuitton.

Renate Reinsve
La noruega Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz por Valor sentimental, sorprendió a todos con un diseño rojo intenso con escote lateral de Louis Vuitton.

Demi Moore
Demi Moore llevó un vestido de Gucci recubierto de plumas en corte sirena y con cola.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet, nominado a Mejor actor por Marty Supremo, lució un conjunto de Givenchy que combina diferentes tonos y texturas de blanco.

Pedro Pascal
Pedro Pascal llegó al Dolby Theatre con el rostro afeitado y un atuendo compuesto por una camisa blanca con un aplique de plumas y un pantalón negro de tiro alto.

Maggie O'Farrell
La novelista británica Maggie O'Farrell, autora de Hamnet, optó por un diseño rosa chicle confeccionado en satén con detalles en negro.

Rose Byrne
Rose Byrne, nominada a Mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada, lució un vestido negro de Dior bordado con estampados florales.

Chloé Zhao
Chloé Zhao, única mujer nominada a Mejor dirección por Hamnet, dejó de lado su característica sobriedad y apostó por un diseño gótico que se robó todas las miradas.

