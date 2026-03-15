Premios Oscar 2026: los mejores looks de la alfombra roja más esperada

Las grandes celebridades del mundo del cine llegaron al Dolby Theatre de Los Ángeles para celebrar la edición número 98 de la fiesta más grande del cine, los
Premios Oscar.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
+
¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción!
Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.
Ver Planes
* Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:
¡Hola, !
El
venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
PAGAR AHORA
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a contactarte por [email protected] WhatsApp acá
Mientras el mundo aguarda con expectativa la entrega de premios, que será conducida por el humorista Conan O’Brien y tiene entre sus películas más nominadas a
Sinners y Una batalla tras otra, la alfombra roja hace lo suyo: aunque no haya premio al mejor vestido, los diseñadores despliegan todos sus recursos para esta noche en la que actores como Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan, Ethan Hawke, Kate Hudson, Emma Stone, Renate Reinsve y Leonardo Di Caprio no solo se disputan los premios al mejor actor y actriz, sino que también lucen sus mejores galas. No hay dudas de que si los Oscar premiaran las elecciones de atuendo, la competencia sería una de las más reñidas y comentadas de la noche.
Elle Fanning
Elle Fanning deslumbró con un vestido de Sarah Burton con bordado de pedrería y una amplia falda de tul.
AFP
Teyana Taylor, nominada a Mejor actriz de reparto por
Una batalla tras otra, lució un vestido de Chanel de transparencias y plumas, que combinó con joyas de Tiffany & Co.
AFP
Jacob Elordi
Jacob Elordi, nominado a Mejor actor de reparto por
Frankenstein, llevó un traje negro de Bottega Veneta.
AFP
Alice Carvalho
La actriz brasileña de
El agente secreto, Alice Carvalho lució un vestido sustentable de fibras de yute que incluye un llamativo broche del mapa de América Latina invertido con la inscripción Abya Yala, en referencia al nombre que el pueblo originario Kuna le dio a este territorio.
AFP
Emma Stone
Nominada por su papel en
Bugonia, Emma Stone llegó a los Premios Oscar con un vestido minimalista de lentejuelas blancas de Louis Vuitton.
AFP
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan, nominado a Mejor actor por
Sinners, apostó por un tuxedo moderno de cuello mao de Louis Vuitton, acompañado por una cadena metálica y joyería discreta.
AFP
Kate Hudson
Kate Hudson, nominada a Mejor actriz por
Song Sung Blue, optó por un vestido verde pastel brillante de Armani.
AFP
Jessie Buckley
Jessie Buckley, favorita a ganar el premio a Mejor actriz por su conmovedor papel en
Hamnet, llegó a la alfombra roja con un vestido de gasa en rosa y rojo de Chanel, que recordó al que usó Taylor Swift en los Premios Grammy hace diez años.
AFP
Chase Infinity
Para su debut en la alfombra roja de los Premios Oscar por su actuación en
Una batalla tras otra, Chase Infinity eligió un vestido color lavanda y hecho a medida de Louis Vuitton.
AFP
Renate Reinsve
La noruega Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz por
Valor sentimental, sorprendió a todos con un diseño rojo intenso con escote lateral de Louis Vuitton.
AFP
Demi Moore
Demi Moore llevó un vestido de Gucci recubierto de plumas en corte sirena y con cola.
AFP
Timothée Chalamet
Timothée Chalamet, nominado a Mejor actor por
Marty Supremo, lució un conjunto de Givenchy que combina diferentes tonos y texturas de blanco.
AFP
Pedro Pascal
Pedro Pascal llegó al Dolby Theatre con el rostro afeitado y un atuendo compuesto por una camisa blanca con un aplique de plumas y un pantalón negro de tiro alto.
AFP
Maggie O'Farrell
La novelista británica Maggie O'Farrell, autora de
Hamnet, optó por un diseño rosa chicle confeccionado en satén con detalles en negro.
AFP
Rose Byrne
Rose Byrne, nominada a Mejor actriz por
Si pudiera, te daría una patada, lució un vestido negro de Dior bordado con estampados florales.
AFP
Chloé Zhao
Chloé Zhao, única mujer nominada a Mejor dirección por
Hamnet, dejó de lado su característica sobriedad y apostó por un diseño gótico que se robó todas las miradas.
AFP