Grupo chino Sundiro, titular de los frigoríficos Lorsinal y Rondatel, terminó de pagar a acreedores

Sí manifestó la preocupación de los consignatarios por estas situaciones, y analizó que Uruguay tiene un problema, que no es de ahora, que tiene que ver con sus altos costos, y no solo afecta a las plantas frigoríficas sino a todo el sector exportador.

También se refirió al tipo de cambio, “que no ha sido favorable”, y al endeudamiento “que no bajó”. “Más allá de todos los temas de guerras y pandemia, que se manejaron bien” en el anterior gobierno, estos temas estructurales “no se pudieron ajustar”, lamentó.

Además, consideró que “la presión sindical no ha colaborado para nada, generando escenarios bastante complejos para las empresas que no tienen la capacidad de las multinacionales de sostener determinadas situaciones”.

Importación de ganado para faena

Otro de los temas que se volvió a instalar en el debate en las últimas semanas fue el de la importación de ganado para faena. Consultado al respecto, el presidente de ACG respondió que “somos pro libre mercado”.

Defendió la exportación en pie, que “ha sido fundamental en estos últimos 15 años”. Dijo que hubo una “evolución desde hace 10 o 15 años atrás, cuando no existía la exportación en pie con la firmeza que hay hoy”. Y destacó su impacto positivo en la producción, sobre todo “en la cría, en la genética, en el estímulo a producir más y mejor para llegar a la cantidad de terneros que tenemos hoy, estos más de 3 millones de los que estamos hablando”.

Fernández confirmó que “tampoco estamos en desacuerdo con que la industria pueda importar” ganado, porque de hecho “se importa carne”. Aunque planteó que “tenemos nuestro reparo por el estatus sanitario del Uruguay, que se lo ha ganado a base de mucho trabajo de los productores y del Estado”.

También comentó que no sabe qué márgenes de precios tienen los frigoríficos para poder importar ganado.

Exportación de ovinos en pie

Fernández confirmó que hay interés de empresarios brasileños en importar ovinos en pie desde Uruguay. “Se han venido haciendo gestiones. Hasta el momento siempre faltaba algo. El sistema no lo permitía, o no teníamos cuarentenario, o no había negocios, o no había precio. Pero en algún momento se dará, hay interés y es una vía más de salida. Estamos más cerca que nunca, es cuestión de hincarle un poquito el diente, pulir los números y seguramente se pueda dar”, declaró.

Consultado por las categorías que podrían exportarse, dijo que “están interesados en animales para faena, que por un tema sanitario era lo único que se podía exportar a Brasil, pero hemos tenido consultas en estos días que han abierto la posibilidad de llevar lotes para invernar. Hay que ver si desde el punto de vista sanitario es viable”.

El presidente de ACG consideró que la garrapata “hoy es el problema sanitario número uno” del país. “Me consta que el Ministerio de Ganadería se está encargando, pero necesita el apoyo y asesoramiento de todos quienes estamos en esta línea y secuencia de trabajo”, dijo.

Fernández planteó que los consignatarios “somos el vector más directo para llegar a los productores, estamos en contacto diario y, de hecho, estamos trabajando en ACG en una especie de plan sanitario para mover los ganados”.

Sostuvo que el problema de la garrapata “es complejo, no es de ahora sino de hace mucho tiempo, pero cada vez está peor, más allá de que han aparecido productos y medidas que han sido muy efectivas, más que nada para sobrellevar distintas situaciones que antes eran más complicadas”.

Comentó que en el anterior período de gobierno “hubo una apertura mayor por parte de las autoridades a tratar este tema”, pero “la realidad es que muchas veces somos los consignatarios quienes terminamos limpiando los ganados, o asesorando de la mejor manera a los productores, por nuestra experiencia, por el problema que significa la garrapata en muchas zonas del país”.

Fernández opera fundamentalmente en los departamentos del norte, y allí “estamos al día a día con ese problema desde hace muchísimos años”, dijo el consignatario. “Tenemos experiencia en manejar estos temas y darles salida a los ganados, primero porque somos parte interesada, y segundo porque es la única forma de dinamizar la actividad comercial de los productores, que muchas veces se ven obstaculizados”, planteó.

Consideró que las pérdidas económicas “creo que no están real ni debidamente medidas”. “Puedo asegurar que son muchísimo más cuantiosas que las de la mosca de la bichera, y si le diéramos a la garrapata la visibilidad que en su momento se le dio a la bichera, seguramente estaríamos en una posición mejor”, opinó.

En tal sentido, reclamó “poner a la garrapata en la dimensión que se merece”, porque es un problema “muy complejo”, y “me consta que las nuevas autoridades están trabajando fuerte, y desde nuestra parte estamos tratando de darles soporte”.